Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года

Google объявила, что с 2027 года на всех сертифицированных Android-устройствах, имеющих Play Protect и предустановленные приложения Google, станет невозможно устанавливать приложения от разработчиков, которые не прошли дополнительную проверку. Система будет блокировать установку APK-файлов, загруженных из интернета, а также приложений из магазинов, если данные о разработчике и приложении отсутствуют в централизованной базе Google.

Компания Google позиционирует это как «паспортный контроль» для защиты пользователей от вредоносного ПО, которое часто распространяется через пиратские сайты. Google отмечает, что количество взломов через APK вне официального Play Store в 50 раз выше, чем через официальный магазин. Для студентов и хобби-разработчиков будет предусмотрена упрощённая процедура авторизации, чтобы они могли продолжать публиковать свои приложения.

Сертифицированные устройства Андроид— это смартфоны и планшеты с глобальной версией системы, предустановленным Google Play и другими приложениями Google. Не сертифицированными считаются устройства с локальной версией Android, альтернативной прошивкой или просто перепрошитые.

Для разработчиков это значит, что независимо от способа распространения приложения, им придётся предоставить Google личные данные, сведения о компании, сканы документов и ключи подписи приложений. Ограничения будут вводиться поэтапно: ранний доступ для разработчиков с октября 2025 года, полная верификация с марта 2026-го, первые региональные блокировки с сентября 2026-го и глобальное внедрение в 2027 году.

Эти меры фактически превращают Android из открытой платформы в контролируемую среду. Google получает возможность быстро блокировать приложения, включая альтернативные клиенты YouTube или специализированный софт, который ранее не попадал в Play Market. Это может ограничить работу некоторых специфических программ и китайских приложений, которые вряд ли будут обновлять данные в базе Google.

С другой стороны, нововведение защищает пользователей от опасного ПО — вредоносных APK, скрытого майнинга криптовалют, DDoS-атак и других угроз. Ограничения помогут менее опытным пользователям принимать более безопасные решения при установке приложений и повысят общую защиту экосистемы Android.