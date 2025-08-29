Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года29.08.25
Google объявила, что с 2027 года на всех сертифицированных Android-устройствах, имеющих Play Protect и предустановленные приложения Google, станет невозможно устанавливать приложения от разработчиков, которые не прошли дополнительную проверку. Система будет блокировать установку APK-файлов, загруженных из интернета, а также приложений из магазинов, если данные о разработчике и приложении отсутствуют в централизованной базе Google.
Компания Google позиционирует это как «паспортный контроль» для защиты пользователей от вредоносного ПО, которое часто распространяется через пиратские сайты. Google отмечает, что количество взломов через APK вне официального Play Store в 50 раз выше, чем через официальный магазин. Для студентов и хобби-разработчиков будет предусмотрена упрощённая процедура авторизации, чтобы они могли продолжать публиковать свои приложения.
Сертифицированные устройства Андроид— это смартфоны и планшеты с глобальной версией системы, предустановленным Google Play и другими приложениями Google. Не сертифицированными считаются устройства с локальной версией Android, альтернативной прошивкой или просто перепрошитые.
Для разработчиков это значит, что независимо от способа распространения приложения, им придётся предоставить Google личные данные, сведения о компании, сканы документов и ключи подписи приложений. Ограничения будут вводиться поэтапно: ранний доступ для разработчиков с октября 2025 года, полная верификация с марта 2026-го, первые региональные блокировки с сентября 2026-го и глобальное внедрение в 2027 году.
Эти меры фактически превращают Android из открытой платформы в контролируемую среду. Google получает возможность быстро блокировать приложения, включая альтернативные клиенты YouTube или специализированный софт, который ранее не попадал в Play Market. Это может ограничить работу некоторых специфических программ и китайских приложений, которые вряд ли будут обновлять данные в базе Google.
С другой стороны, нововведение защищает пользователей от опасного ПО — вредоносных APK, скрытого майнинга криптовалют, DDoS-атак и других угроз. Ограничения помогут менее опытным пользователям принимать более безопасные решения при установке приложений и повысят общую защиту экосистемы Android.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года Google Андроид безопасность
Компания Google позиционирует это как «паспортный контроль» для защиты пользователей от вредоносного ПО, которое часто распространяется через пиратские сайты.
Защита интеллектуальной собственности и персональных данных компании. Что предлагает GTB Technologies безопасность
GTB Technologies предлагает актуальные и надёжные DLP-решения, которые сочетают инновационные технологии распознавания, цифровых отпечатков и DRM/IRM
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года
Защита интеллектуальной собственности и персональных данных компании. Что предлагает GTB Technologies
Samsung Galaxy Event 2025 с Galaxy S25 FE и планшетами Tab S11 з AI состоится 4 сентября
Spotify добавила в приложение личные сообщения
17 смартфонов Oppo не получат Андроид 16
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года
ОС Linux исполнилось 34 года
Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D
Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядке Anker