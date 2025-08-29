Google заблокує встановлення програм через apk з 2027 року29.08.25
Google оголосила, що з 2027 року на всіх сертифікованих Android-пристроях, що мають Play Protect і встановлені програми Google, неможливо буде встановлювати програми від розробників, які не пройшли додаткову перевірку. Система блокуватиме встановлення APK-файлів, завантажених з інтернету, а також додатків з магазинів, якщо дані про розробника та програму відсутні в централізованій базі Google.
Компанія Google позиціонує це як паспортний контроль для захисту користувачів від шкідливого ПЗ, яке часто поширюється через піратські сайти. Google зазначає, що кількість зломів через APK поза офіційним Play Store в 50 разів вища, ніж через офіційний магазин. Для студентів та хобі-розробників буде передбачено спрощену процедуру авторизації, щоб вони могли продовжувати публікувати свої додатки.
Сертифіковані пристрої Android – це смартфони та планшети з глобальною версією системи, встановленим Google Play та іншими програмами Google. Не сертифікованими вважаються пристрої з локальною версією Android, альтернативною прошивкою або просто перепрошити.
Для розробників це означає, що незалежно від способу розповсюдження програми, їм доведеться надати Google особисті дані, відомості про компанію, скани документів та ключі підпису додатків. Обмеження вводитимуться поетапно: ранній доступ для розробників з жовтня 2025 року, повна верифікація з березня 2026 року, перші регіональні блокування з вересня 2026 року та глобальне впровадження у 2027 році.
Ці заходи фактично перетворюють Android з відкритої платформи на контрольоване середовище. Google отримує можливість швидко блокувати програми, включно з альтернативними клієнтами YouTube або спеціалізованим софтом, який раніше не потрапляв у Play Market. Це може обмежити роботу деяких специфічних програм та китайських програм, які навряд чи будуть оновлювати дані в базі Google.
З іншого боку, нововведення захищає користувачів від небезпечного ПЗ – шкідливих APK, прихованого майнінгу криптовалют, DDoS-атак та інших загроз. Обмеження допоможуть менш досвідченим користувачам приймати більш безпечні рішення при встановленні програм та підвищать загальний захист екосистеми Android.
