Google тестирует генерирование заголовков новостей искусственным интеллектом

Google тестирует генерирование заголовков новостей искусственным интеллектом05.12.25
Google продолжает расширять использование искусственного интеллекта в своих сервисах, и получается не очень. Журналисты The Verge заметили, что в Google Discover компания тестирует замену заголовков статей на сгенерированные варианты – иногда неточные или даже ложные.
Некоторые из таких замен вводили пользователей в заблуждение. К примеру, Discover показывал материал Ars Technica под заголовком «Steam Machine price revealed», хотя в самой статье речь шла только о дизайне новой консольной платформы, а о цене Valve ничего не сообщала. В Engadget также обратили внимание на другой формат эксперимента – наряду с оригинальными заголовками появлялись краткие ИИ-итоги.
Google добавляет под такими блоками отметку «Generated with AI, which can make mistakes», однако это не снимает критики — издатели и пользователи указывают на риски дезинформации и искажения содержания новостей.
Представительница компании Мэллори ДеЛеон объяснила, что речь идет о «небольшом эксперименте интерфейса» для части аудитории Discover. По ее словам, тест направлен на изменение подачи заголовков, чтобы облегчить предварительное ознакомление с темой перед переходом к материалу.
Несмотря на эти объяснения, ситуация вызывает беспокойство среди онлайн-медиа, которые и без того годы конфликтуют с Google из-за использования их контента в поиске и новостных сервисах. Издатели неоднократно требовали компенсации, а Google в ответ иногда ограничивала доступ к их материалам в поисковой выдаче.
Параллельно компания продолжает интегрировать ИИ в основной поиск. Вице-президент Google Search Робби Стайн подтвердил, что Google тестирует сочетание AI Mode и AI Overviews на одном экране в мобильном интерфейсе — таким образом, ШИ-подсказки станут еще заметнее в результатах поиска.
