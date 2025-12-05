Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом

Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своїх сервісах і виходить не дуже. Журналісти The Verge зауважили, що в Google Discover компанія тестує заміну заголовків статей на згенеровані варіанти – іноді неточні або навіть помилкові.

Деякі з таких замін вводили користувачів в оману. Наприклад, Discover показував матеріал Ars Technica під заголовком «Steam Machine price revealed», хоча в статті йшлося тільки про дизайн нової консольної платформи, а про ціну Valve нічого не повідомляла. В Engadget також звернули увагу на інший формат експерименту – поряд із оригінальними заголовками з’являлися короткі ІІ-підсумки.

Google додає під такими блоками позначку “Generated with AI, which can make mistakes”, проте це не знімає критики – видавці та користувачі вказують на ризики дезінформації та спотворення змісту новин.

Представниця компанії Меллорі ДеЛеон пояснила, що йдеться про «невеликий експеримент інтерфейсу» для частини аудиторії Discover. За її словами, тест спрямований на зміну подання заголовків, аби полегшити попереднє ознайомлення із темою перед переходом до матеріалу.

Незважаючи на ці пояснення, ситуація викликає занепокоєння серед онлайн-медіа, які і без того роки конфліктують з Google через використання їх контенту в пошуку та сервісах новин. Видавці неодноразово вимагали компенсації, а Google у відповідь іноді обмежувала доступ до їх матеріалів у пошуковій видачі.

Паралельно компанія продовжує інтегрувати ІІ в основний пошук. Віце-президент Google Search Роббі Стайн підтвердив, що Google тестує поєднання AI Mode та AI Overviews на одному екрані в мобільному інтерфейсі – таким чином, ШІ-підказки стануть ще помітнішими в результатах пошуку.