Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом

05.12.25

Google Search Generative Experience (SGE)

 

Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своїх сервісах і виходить не дуже. Журналісти The Verge зауважили, що в Google Discover компанія тестує заміну заголовків статей на згенеровані варіанти – іноді неточні або навіть помилкові.

 

Деякі з таких замін вводили користувачів в оману. Наприклад, Discover показував матеріал Ars Technica під заголовком «Steam Machine price revealed», хоча в статті йшлося тільки про дизайн нової консольної платформи, а про ціну Valve нічого не повідомляла. В Engadget також звернули увагу на інший формат експерименту – поряд із оригінальними заголовками з’являлися короткі ІІ-підсумки.

 

Google додає під такими блоками позначку “Generated with AI, which can make mistakes”, проте це не знімає критики – видавці та користувачі вказують на ризики дезінформації та спотворення змісту новин.

 

Представниця компанії Меллорі ДеЛеон пояснила, що йдеться про «невеликий експеримент інтерфейсу» для частини аудиторії Discover. За її словами, тест спрямований на зміну подання заголовків, аби полегшити попереднє ознайомлення із темою перед переходом до матеріалу.

 

Незважаючи на ці пояснення, ситуація викликає занепокоєння серед онлайн-медіа, які і без того роки конфліктують з Google через використання їх контенту в пошуку та сервісах новин. Видавці неодноразово вимагали компенсації, а Google у відповідь іноді обмежувала доступ до їх матеріалів у пошуковій видачі.

 

Паралельно компанія продовжує інтегрувати ІІ в основний пошук. Віце-президент Google Search Роббі Стайн підтвердив, що Google тестує поєднання AI Mode та AI Overviews на одному екрані в мобільному інтерфейсі – таким чином, ШІ-підказки стануть ще помітнішими в результатах пошуку.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
122
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

25.11.25
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
views
29
comments 0
Sony SRS-XP500

Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки

25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей

НовиниNews
05.12.25 | 06.32
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
Google Search Generative Experience (SGE)

Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своїх сервісах, і виходить не дуже

04.12.25 | 18.55
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
Microsfot ugly sweater Clippy

У версії Artifact зібрана ціла добірка ностальгічних символів: від Clippy до логотипів MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS та класичного “Сапера”.

05.12.25 | 06.32
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
04.12.25 | 18.55
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
04.12.25 | 16.20
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
04.12.25 | 13.08
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
04.12.25 | 10.02
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
04.12.25 | 07.19
Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі
03.12.25 | 18.44
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
03.12.25 | 16.08
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
03.12.25 | 13.40
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
03.12.25 | 10.36
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
03.12.25 | 07.25
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
02.12.25 | 19.08
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100
02.12.25 | 16.21
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
02.12.25 | 13.11
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
02.12.25 | 10.14
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами