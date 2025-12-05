Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом

Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом05.12.25
Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своїх сервісах і виходить не дуже. Журналісти The Verge зауважили, що в Google Discover компанія тестує заміну заголовків статей на згенеровані варіанти – іноді неточні або навіть помилкові.
Деякі з таких замін вводили користувачів в оману. Наприклад, Discover показував матеріал Ars Technica під заголовком «Steam Machine price revealed», хоча в статті йшлося тільки про дизайн нової консольної платформи, а про ціну Valve нічого не повідомляла. В Engadget також звернули увагу на інший формат експерименту – поряд із оригінальними заголовками з’являлися короткі ІІ-підсумки.
Google додає під такими блоками позначку “Generated with AI, which can make mistakes”, проте це не знімає критики – видавці та користувачі вказують на ризики дезінформації та спотворення змісту новин.
Представниця компанії Меллорі ДеЛеон пояснила, що йдеться про «невеликий експеримент інтерфейсу» для частини аудиторії Discover. За її словами, тест спрямований на зміну подання заголовків, аби полегшити попереднє ознайомлення із темою перед переходом до матеріалу.
Незважаючи на ці пояснення, ситуація викликає занепокоєння серед онлайн-медіа, які і без того роки конфліктують з Google через використання їх контенту в пошуку та сервісах новин. Видавці неодноразово вимагали компенсації, а Google у відповідь іноді обмежувала доступ до їх матеріалів у пошуковій видачі.
Паралельно компанія продовжує інтегрувати ІІ в основний пошук. Віце-президент Google Search Роббі Стайн підтвердив, що Google тестує поєднання AI Mode та AI Overviews на одному екрані в мобільному інтерфейсі – таким чином, ШІ-підказки стануть ще помітнішими в результатах пошуку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом Google
Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своїх сервісах, і виходить не дуже
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune Microsoft
У версії Artifact зібрана ціла добірка ностальгічних символів: від Clippy до логотипів MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS та класичного “Сапера”.
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами