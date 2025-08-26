Google Pixel Buds 2a имеют защиту IP54 и активную шумозащиту

Google представила новые беспроводные наушники Pixel Buds 2a — обновлённую версию бюджетной модели Pixel Buds A-Series, вышедшей ещё в 2021 году. При этом новинка получила ряд функций, которые ранее были доступны только во флагманских Pixel Buds Pro 2.

Pixel Buds 2a получили переработанный дизайн с фиксаторами для надёжной посадки в ухе и сеткой для защиты от ветра. Обновился и зарядный кейс, хотя беспроводной зарядки он не поддерживает. Модель выйдет в двух цветах — Iris и Hazel.

По характеристикам: защита от влаги и пыли по стандарту IP54, активное шумоподавление, по два микрофона на каждый наушник, прозрачный режим и пространственное звучание. За обработку отвечает чип Tensor A1, тот же, что установлен во флагманских Buds Pro 2. Он обеспечивает более эффективное шумоподавление и быструю обработку аудиосигнала. Также есть поддержка технологии Silent Seal 1.5 (у Pro 2 используется версия 2.0).

Наушники совместимы с Android, iOS и Windows, оснащены сенсорным управлением (без регулировки громкости), поддерживают Fast Pair, Gemini Live, Clear Calling и Bluetooth Multipoint. Кроме того, заявлена технология Bluetooth Super Wideband для более чёткой передачи голоса, но она работает только со смартфонами Pixel 8 и новее. Автономность составляет до 7 часов с включённым шумоподавлением и до 10 без него, а с кейсом суммарно до 27 часов.

Стоимость Pixel Buds 2a составит $129 в США и €149 в Европе. Старт продаж запланирован на октябрь, а предзаказы уже открыты.