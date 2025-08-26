Google Pixel Buds 2a мають захист IP54 та активний шумозахист

Google представила нові бездротові навушники Pixel Buds 2a – оновлену версію бюджетної моделі Pixel Buds A-Series, що вийшла ще 2021 року. При цьому новинка отримала низку функцій, які раніше були доступні лише у флагманських Pixel Buds Pro 2.

Pixel Buds 2a отримали перероблений дизайн із фіксаторами для надійної посадки у вусі та сіткою для захисту від вітру. Обновився і зарядний кейс, хоча бездротовий заряд не підтримує. Модель вийде у двох кольорах – Iris та Hazel.

За характеристиками: захист від вологи та пилу за стандартом IP54, активне шумозаглушення, по два мікрофони на кожен навушник, прозорий режим та просторове звучання. За обробку відповідає чіп Tensor A1, той же, що встановлений у флагманських Buds Pro 2. Він забезпечує більш ефективне шумозаглушення та швидку обробку аудіосигналу. Також є підтримка технології Silent Seal 1.5 (Pro 2 використовується версія 2.0).

Навушники сумісні з Android, iOS та Windows, оснащені сенсорним керуванням (без регулювання гучності), підтримують Fast Pair, Gemini Live, Clear Calling та Bluetooth Multipoint. Крім того, заявлена ​​технологія Bluetooth Super Wideband для більш чіткої передачі голосу, але вона працює лише зі смартфонами Pixel 8 та новішими. Автономність становить до 7 годин із включеним шумоподавленням і до 10 без нього, а з кейсом сумарно до 27 годин.

Вартість Pixel Buds 2a складе $129 у США та €149 у Європі. Старт продажів запланований на жовтень, а замовлення вже відкриті.