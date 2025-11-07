Google дала доступ ИИ Gemini во все свои сервисы для анализа данных

Google интегрировала сервисы Workspace в Gemini Deep Research – новую функцию, которая позволяет ИИ-ассистенту создавать многоэтапные аналитические отчёты на основе личных данных пользователя. Теперь Gemini способен использовать электронную почту, документы, таблицы, презентации и чаты в качестве источников информации для анализа.

Как работает Google Deep Research

Механизм Deep Research работает на несколько шагов: сначала система формирует план запроса, затем выполняет серию поисковых действий и объединяет полученные результаты в структурированный отчёт. Пользователь может вносить уточнения, изменять запрос или экспортировать результат в Google Docs, а при желании — даже создать на его основе подкаст.

По словам представителей Google, Deep Research способен проводить рыночный анализ, используя внутреннюю переписку команды, документы из Google Drive и планы проектов. К примеру, искусственный интеллект может подготовить отчет о конкуренте, комбинируя данные из открытых источников с корпоративными файлами или сообщениями из Google Chat.0

Нововведения Gemini

В интерфейсе Gemini теперь появился выбор источников: пользователь может предоставить доступ отдельно к Google Search, Gmail, Drive или Chat. Все подключения производятся только после подтверждения пользователя, а компания подчеркивает, что собранные данные не применяются для обучения моделей.

На данный момент Deep Research доступен только в десктопной версии Gemini, но в ближайшие дни Google планирует запустить поддержку и для мобильных устройств. Первоначально функция появится у пользователей Workspace и Gemini Advanced, после чего станет доступна более широкой аудитории.