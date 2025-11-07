Google дала доступ ШІ Gemini у всі свої сервіси для аналізу даних

Google інтегрувала сервіси Workspace у Gemini Deep Research – нову функцію, яка дозволяє ІІ-асистенту створювати багатоетапні аналітичні звіти на основі особистих даних користувача. Тепер Gemini здатний використовувати електронну пошту, документи, таблиці, презентації та чати як джерела інформації для аналізу.

Як працює Google Deep Research

Механізм Deep Research працює на кілька кроків: спочатку система формує план запиту, потім виконує серію пошукових дій та об’єднує отримані результати у структурований звіт. Користувач може вносити уточнення, змінювати запит або експортувати результат до Google Docs, а за бажання навіть створити на його основі подкаст.

За словами представників Google, Deep Research здатний проводити ринковий аналіз, використовуючи внутрішнє листування команди, документи з Google Drive та плани проектів. Наприклад, штучний інтелект може підготувати звіт про конкурента, комбінуючи дані з відкритих джерел із корпоративними файлами або повідомленнями з Google Chat.0

Нововведення Gemini

В інтерфейсі Gemini тепер з’явився вибір джерел: користувач може надати доступ окремо до Google Search, Gmail, Drive чи Chat. Усі підключення виконуються лише після підтвердження користувача, а компанія підкреслює, що зібрані дані не застосовуються для навчання моделей.

На даний момент Deep Research доступний тільки в десктопній версії Gemini, але найближчими днями Google планує запустити підтримку для мобільних пристроїв. Спочатку функція з’явиться у користувачів Workspace та Gemini Advanced, після чого стане доступна ширшій аудиторії.