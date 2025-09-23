Garmin Instinct Crossover — гибридные смарт-часы с экраном AMOLED, фонариком и сапфировым стеклом стоят $60023.09.25
Garmin представила обновлённую версию гибридных часов Instinct Crossover премиум-класса, ориентированных на любителей активного отдыха.
Новинка получила 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с аналоговыми стрелками RevoDrive, покрытыми люминесцентным составом Super-LumiNova. Стрелки автоматически откалиброваны и возвращаются в правильное положение. Управление всё так же осуществляется кнопками, однако дисплей обеспечивает удобное чтение данных даже тогда, когда стрелки перекрывают часть экрана. Среди обновлений — сапфировое стекло вместо стандартного закалённого, встроенный фонарик и улучшенная точность GPS.
По прочности часы не уступают серии Instinct 3: корпус выполнен из полимера с металлической рамкой, соответствует военным стандартам, а также оснащён датчиками Elevate 4-го поколения и привычным набором спортивных инструментов.
Основным компромиссом стал аккумулятор. Если оригинальный Instinct Crossover работал до 28 дней (или 70 дней с подзарядкой от солнца), то версия с AMOLED выдерживает лишь 14 дней на одном заряде. В то же время автономность GPS увеличилась до 29 часов, что на 4 часа больше, чем у предшественника.
Вес часов составляет 67 г при толщине 15 мм.
- Garmin Instinct Crossover AMOLED доступен в цветах «угольный» и «солнечная бронза» по цене от $650.
- Также выпускается Tactical Edition за $750, которая добавляет функции военного уровня: баллистический калькулятор, скрытый режим и совместимость с очками ночного видения.
