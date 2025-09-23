Garmin Instinct Crossover – гібридний смарт-годинник з екраном AMOLED, ліхтариком та сапфіровим склом коштують $60023.09.25
Garmin представила оновлену версію гібридного годинника Instinct Crossover преміум-класу, орієнтованого на любителів активного відпочинку.
Новинка отримала 1,2-дюймовий AMOLED-дисплей із аналоговими стрілками RevoDrive, покритими люмінесцентним складом Super-LumiNova. Стрілки автоматично відкалібровані та повертаються у правильне положення. Управління так само здійснюється кнопками, проте дисплей забезпечує зручне читання даних навіть тоді, коли стрілки перекривають частину екрана. Серед оновлень — сапфірове скло замість стандартного загартованого, вбудований ліхтарик та покращена точність GPS.
По міцності годинник не поступається серії Instinct 3: корпус виконаний із полімеру з металевою рамкою, відповідає військовим стандартам, а також оснащений датчиками Elevate 4-го покоління та звичним набором спортивних інструментів.
Основним компромісом став акумулятор. Якщо оригінальний Instinct Crossover працював до 28 днів (або 70 днів із підзарядкою від сонця), то версія з AMOLED витримує лише 14 днів на одному заряді. Водночас автономність GPS збільшилася до 29 годин, що на 4 години більше, ніж попередник.
Вага годинника становить 67 г при товщині 15 мм.
- Garmin Instinct Crossover AMOLED доступний у кольорах «вугільний» та «сонячна бронза» за ціною від $650.
- Також випускається Tactical Edition за $750, яка додає функції військового рівня: балістичний калькулятор, прихований режим та сумісність з окулярами нічного бачення.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Asus ProArt Cinema PQ09U – 4K Micro LED монітор діагоналлю 162″! 4К Asus монiтор
Asus розширила серію професійних дисплеїв і представила ProArt Cinema PQ09U – величезний монітор діагоналлю 162 дюйми з роздільною здатністю 4K.
Garmin Instinct Crossover – гібридний смарт-годинник з екраном AMOLED, ліхтариком та сапфіровим склом коштують $600 смарт-годинник
Garmin Instinct Crossover отримали 1,2-дюймовий AMOLED-дисплей з аналоговими стрілками RevoDrive, вкритими люмінесцентним складом Super-LumiNova.
Asus ProArt Cinema PQ09U – 4K Micro LED монітор діагоналлю 162″!
Garmin Instinct Crossover – гібридний смарт-годинник з екраном AMOLED, ліхтариком та сапфіровим склом коштують $600
Нові моделі EcoFlow ємністю 288 Вт · год важать менше 3-х кілограм
Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome
Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році
Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11
Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари
NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel
Mausware Finger Maus – миша-напальчник якій не потрібна поверхня
У Японії роботи замінюють людей які працюють на складах.
Devialet Phantom Ultimate – нова ера у світі акустики
Nothing Ear (3) – перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі