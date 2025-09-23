Garmin Instinct Crossover – гібридний смарт-годинник з екраном AMOLED, ліхтариком та сапфіровим склом коштують $600

Garmin представила оновлену версію гібридного годинника Instinct Crossover преміум-класу, орієнтованого на любителів активного відпочинку.

Новинка отримала 1,2-дюймовий AMOLED-дисплей із аналоговими стрілками RevoDrive, покритими люмінесцентним складом Super-LumiNova. Стрілки автоматично відкалібровані та повертаються у правильне положення. Управління так само здійснюється кнопками, проте дисплей забезпечує зручне читання даних навіть тоді, коли стрілки перекривають частину екрана. Серед оновлень — сапфірове скло замість стандартного загартованого, вбудований ліхтарик та покращена точність GPS.

По міцності годинник не поступається серії Instinct 3: корпус виконаний із полімеру з металевою рамкою, відповідає військовим стандартам, а також оснащений датчиками Elevate 4-го покоління та звичним набором спортивних інструментів.

Основним компромісом став акумулятор. Якщо оригінальний Instinct Crossover працював до 28 днів (або 70 днів із підзарядкою від сонця), то версія з AMOLED витримує лише 14 днів на одному заряді. Водночас автономність GPS збільшилася до 29 годин, що на 4 години більше, ніж попередник.

Вага годинника становить 67 г при товщині 15 мм.

Garmin Instinct Crossover AMOLED доступний у кольорах «вугільний» та «сонячна бронза» за ціною від $650.

Також випускається Tactical Edition за $750, яка додає функції військового рівня: балістичний калькулятор, прихований режим та сумісність з окулярами нічного бачення.