Epic Games Store позволит дарить игры друзьям

Epic Games Store объявил о запуске системы подарков для друзей, воспроизводящей возможности, знакомые пользователям Steam. Платформа сообщила, что теперь позволяет присылать не только игры, но отдельные издания, дополнения и тематические наборы. В то же время бесплатные проекты, подписки, предзаказ и внутриигровая валюта пока остаются вне этой функции. Для отправки подарка нужно иметь средства на аккаунте и добавить получателя в список друзей.

Как подарить игру в Epic Games Store

Процесс передачи цифрового контента в Epic Games Store выглядит прямолинейно. Пользователь должен перейти на страницу выбранного проекта, выбрать опцию отправки подарка, найти друга в поле, добавить короткое сообщение и завершить оплату. Доступна возможность выбрать дату, когда подарок будет доставлен, что позволяет привязать его к определенному событию.

При покупке контент не попадает автоматически в библиотеку получателя. Ему дается 14 дней, чтобы принять или отклонить подарок. Если игра уже есть в библиотеке друга или он откажется от получения, сервис возвращает средства отправителю в полном объеме.

Запуск новой возможности устраняет длительный пробел в экосистеме магазина Epic Games и дополняет недавние изменения, среди которых возможность предзагружать купленные игры за пять дней до выхода. Параллельно свою площадку обновляет Valve: в этом году компания вывела из беты обновленный клиент Steam, ввела инструменты для работы со сгенерированными и реальными кадрами и добавила поиск отзывов на языке. На фоне этих обновлений запуск системы подарков в Epic Games Store становится еще одним шагом в развитии сервиса.