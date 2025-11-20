Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям

Epic Games Store оголосив про запуск системи подарунків для друзів, які відтворюють можливості, знайомі користувачам Steam. Платформа повідомила, що тепер дозволяє надсилати не лише ігри, а й окремі видання, доповнення та тематичні набори. У той же час безкоштовні проекти, підписки, попереднє замовлення та внутрішньоігрова валюта поки що залишаються поза цією функцією. Для надсилання подарунка потрібно мати кошти на обліковому записі та додати одержувача до списку друзів.

Як подарувати гру в Epic Games Store

Процес передачі цифрового контенту Epic Games Store виглядає прямолінійно. Користувач повинен перейти на сторінку вибраного проекту, вибрати опцію надсилання подарунка, знайти друга у полі, додати коротке повідомлення та завершити оплату. Доступна можливість вибрати дату, коли подарунок буде доставлений, що дозволяє прив’язати його до певної події.

При покупці контент автоматично не потрапляє до бібліотеки одержувача. Йому дається 14 днів, щоб прийняти чи відхилити подарунок. Якщо гра вже є в бібліотеці друга або він відмовиться від отримання, сервіс повертає відправнику в повному обсязі.

Запуск нової можливості усуває тривалу прогалину в екосистемі магазину Epic Games і доповнює нещодавні зміни, серед яких можливість завантажувати куплені ігри за п’ять днів до виходу. Паралельно свій майданчик оновлює Valve: цього року компанія вивела з бети оновлений клієнт Steam, запровадила інструменти для роботи зі згенерованими та реальними кадрами та додала пошук відгуків мовою. На тлі цих оновлень запуск системи подарунків у Epic Games Store стає ще одним кроком у розвитку сервісу.