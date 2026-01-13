Электро мотоцикл Verge TS Pro заряжается за 10 минут для пробега 350 км

Электро мотоцикл Verge TS Pro заряжается за 10 минут для пробега 350 км13.01.26
Финская компания Verge Motorcycles сообщила о запуске серийного производства электрического мотоцикла с твердотельными аккумуляторами. Обновленная версия Verge TS Pro, по утверждению производителя, стала первой серийной моделью выходящего на рынок такого класса. Начало поставок ожидается уже в ближайшие месяцы.
Что внутри электромотоцикла Verge TS Pro
В Verge TS Pro использованы твердотельные аккумуляторы, созданные в сотрудничестве с технологической компанией Donut Lab. По информации разработчиков, они позволяют примерно через 10 минут зарядки увеличить запас хода на 300 километров. В стандартной конфигурации мотоцикл способен проехать около 350 км на одном заряде, а с дополнительным аккумулятором повышенной емкости этот показатель возрастает почти до 595 км.
В компании отмечают, что твердотельные батареи рассчитаны на весь срок эксплуатации мотоцикла. В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые после нескольких тысяч циклов зарядки постепенно теряют емкость, новая технология, по замыслу инженеров, должна избежать подобной деградации. В конструкции TS Pro также используется электродвигатель Donut 2.0, обеспечивающий максимальный крутящий момент в 1000 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч занимает около 3,5 секунд.
В Verge также подчеркивают повышенный уровень безопасности твердотельных аккумуляторов. В отличие от жидких или гелевых электролитов, здесь используется твердый электролит, что снижает риск возгорания и делает батарею более устойчивой к повреждениям.
