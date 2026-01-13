Электро мотоцикл Verge TS Pro заряжается за 10 минут для пробега 350 км

Финская компания Verge Motorcycles сообщила о запуске серийного производства электрического мотоцикла с твердотельными аккумуляторами. Обновленная версия Verge TS Pro, по утверждению производителя, стала первой серийной моделью выходящего на рынок такого класса. Начало поставок ожидается уже в ближайшие месяцы.

Что внутри электромотоцикла Verge TS Pro

В Verge TS Pro использованы твердотельные аккумуляторы, созданные в сотрудничестве с технологической компанией Donut Lab. По информации разработчиков, они позволяют примерно через 10 минут зарядки увеличить запас хода на 300 километров. В стандартной конфигурации мотоцикл способен проехать около 350 км на одном заряде, а с дополнительным аккумулятором повышенной емкости этот показатель возрастает почти до 595 км.

В компании отмечают, что твердотельные батареи рассчитаны на весь срок эксплуатации мотоцикла. В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые после нескольких тысяч циклов зарядки постепенно теряют емкость, новая технология, по замыслу инженеров, должна избежать подобной деградации. В конструкции TS Pro также используется электродвигатель Donut 2.0, обеспечивающий максимальный крутящий момент в 1000 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч занимает около 3,5 секунд.

В Verge также подчеркивают повышенный уровень безопасности твердотельных аккумуляторов. В отличие от жидких или гелевых электролитов, здесь используется твердый электролит, что снижает риск возгорания и делает батарею более устойчивой к повреждениям.