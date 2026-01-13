Електро мотоцикл Verge TS Pro заряджається за 10 хвилин для пробігу 350 км

Фінська компанія Verge Motorcycles повідомила про запуск серійного виробництва електричного мотоцикла з акумуляторами. Оновлена ​​версія Verge TS Pro, за твердженням виробника, стала першою серійною моделлю такого класу, що виходить на ринок. Початок постачання очікується вже найближчими місяцями.

Що всередині електромотоцикла Verge TS Pro

У Verge TS Pro використані твердотільні акумулятори, створені у співпраці з технологічною компанією Donut Lab. За інформацією розробників, вони дозволяють приблизно через 10 хвилин зарядки збільшити запас ходу на 300 км. У стандартній конфігурації мотоцикл здатний проїхати близько 350 км на одному заряді, а з додатковим акумулятором підвищеної ємності цей показник зростає майже до 595 км.

У компанії зазначають, що твердотільні батареї розраховані на весь термін експлуатації мотоцикла. На відміну від традиційних літій-іонних акумуляторів, які після кількох тисяч циклів зарядки поступово втрачають ємність, нова технологія, за задумом інженерів, має уникнути такої деградації. У конструкції TS Pro також використовується електродвигун Donut 2.0, що забезпечує максимальний момент, що крутить, в 1000 Н·м. Розгін із місця до 100 км/год займає близько 3,5 секунд.

Verge також підкреслюють підвищений рівень безпеки твердотільних акумуляторів. На відміну від рідких або гелевих електролітів, тут використовується твердий електроліт, що знижує ризик займання та робить батарею більш стійкою до пошкоджень.