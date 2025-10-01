Electronic Arts продадут за $55 млрд частным инвесторам

Electronic Arts продана консорциуму инвесторов за $55 млрд. Сделка была заключена между Silver Lake, Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) и Affinity Partners. Консорциум получит 100% компании, при этом PIF сохранит свою существующую долю в 9,9%. Акционеры EA получат по $210 за акцию — на 25% выше рыночной стоимости на конец торгов 25 сентября 2025 года.

Сделка по продаже Electronic Arts одобрена советом директоров EA, ожидается, что закрытие произойдет в первом квартале финансового 2027 года после получения всех регуляторных разрешений и одобрения акционерами. Финансирование осуществляется сочетанием акционерного капитала ($36 млрд от PIF, Silver Lake и Affinity Partners) и долгового финансирования ($20 млрд от JPMorgan Chase Bank, из которых $18 млрд после завершения сделки).

После закрытия сделки штаб-квартира EA останется в Редвуд-Сити, Калифорния, а руководство компанией продолжит генеральный директор Эндрю Уилсон. Он отметил, что сделка признает вклад команд EA в создание всемирно известных игр и открывает новые возможности для расширения границ развлечений, спорта и технологий.

Игровой журналист Джейсон Шрейер отмечает, что долг в $20 млрд является главным риском сделки, так как он может привести к сокращению расходов, новым увольнениям и более агрессивной монетизации продуктов EA.