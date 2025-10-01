Electronic Arts продадуть за $55 млрд приватним інвесторам01.10.25
Electronic Arts продано консорціуму інвесторів за $55 млрд. Угода була укладена між Silver Lake, Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners. Консорціум отримає 100% компанії, при цьому PIF збереже свою існуючу частку 9,9%. Акціонери EA отримають по $210 за акцію — на 25% вище за ринкову вартість на кінець торгів 25 вересня 2025 року.
Угода з продажу Electronic Arts схвалена радою директорів EA, очікується, що закриття відбудеться в першому кварталі фінансового 2027 після отримання всіх регуляторних дозволів і схвалення акціонерами. Фінансування здійснюється поєднанням акціонерного капіталу ($36 млрд від PIF, Silver Lake та Affinity Partners) та боргового фінансування ($20 млрд від JPMorgan Chase Bank, з яких $18 млрд після завершення угоди).
Після закриття угоди штаб-квартира EA залишиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія, а керівництво компанією продовжить генеральний директор Ендрю Вілсон. Він зазначив, що угода визнає внесок команд EA у створення всесвітньо відомих ігор та відкриває нові можливості для розширення кордонів розваг, спорту та технологій.
Ігровий журналіст Джейсон Шрейєр зазначає, що борг у $20 млрд є головним ризиком угоди, оскільки він може призвести до скорочення витрат, нових звільнень та більш агресивної монетизації продуктів EA.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Google додасть у Chrome пошук за цитатою з відео на YouTube Chrome Google YouTube
Google почала тестувати в Chrome нову функцію Lens Video Citations, яка дозволяє шукати об’єкти прямо у відео на YouTube
Electronic Arts продадуть за $55 млрд приватним інвесторам Electronic Arts бізнес
Electronic Arts продано консорціуму інвесторів за $55 млрд – Silver Lake, Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners
Google додасть у Chrome пошук за цитатою з відео на YouTube
Electronic Arts продадуть за $55 млрд приватним інвесторам
Розумний годинник Realme Watch 5 отримав 108 спортрежимів, GPS, NFC і 14 днів автономності
Qualcomm представила відразу два флагманські процесори Snapdragon 8 Gen 5 для Андроїд-смартфонів
Танк та персонажі Wolfenstein з’являться у World of Tanks
Київстар вже тестує передачу повідомлень із супутникового зв’язку
Qualcomm Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme розраховані на комп’ютери з Windows
Sony Pulse Elevate – бездротові колонки для ігор
Оновлення Windows 10 продовжать ще на рік, але тільки в Європі
Представлені планшети Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad Mini
Криптомільйонерів стало на 40% більше за останній рік
Гру Doom запустили на вейпі