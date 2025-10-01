Electronic Arts продадуть за $55 млрд приватним інвесторам

Electronic Arts продано консорціуму інвесторів за $55 млрд. Угода була укладена між Silver Lake, Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners. Консорціум отримає 100% компанії, при цьому PIF збереже свою існуючу частку 9,9%. Акціонери EA отримають по $210 за акцію — на 25% вище за ринкову вартість на кінець торгів 25 вересня 2025 року.

Угода з продажу Electronic Arts схвалена радою директорів EA, очікується, що закриття відбудеться в першому кварталі фінансового 2027 після отримання всіх регуляторних дозволів і схвалення акціонерами. Фінансування здійснюється поєднанням акціонерного капіталу ($36 млрд від PIF, Silver Lake та Affinity Partners) та боргового фінансування ($20 млрд від JPMorgan Chase Bank, з яких $18 млрд після завершення угоди).

Після закриття угоди штаб-квартира EA залишиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія, а керівництво компанією продовжить генеральний директор Ендрю Вілсон. Він зазначив, що угода визнає внесок команд EA у створення всесвітньо відомих ігор та відкриває нові можливості для розширення кордонів розваг, спорту та технологій.

Ігровий журналіст Джейсон Шрейєр зазначає, що борг у $20 млрд є головним ризиком угоди, оскільки він може призвести до скорочення витрат, нових звільнень та більш агресивної монетизації продуктів EA.