Экипировка M-TAC замечена в игре Battlefield 6

Battlefield 6, возглавившая октябрьский рейтинг самых прибыльных релизов Steam, получила интересное обновление — в игре появилось снаряжение украинского бренда M-TAC.

Разработчики из Battlefield Studios добавили в шутер экипировку компании, специализирующейся на военной и тактической одежде. Больше всего новых предметов получил класс Support, бойцы которого теперь могут эффективнее помогать союзникам благодаря расширенному набору медицинского оборудования.

Список снаряжения M-TAC в игре Battlefield 6

Медицинская сумка CLS Elite, созданная для боевых медиков и адаптированная под систему «MARCH»;

Подсумок Admin X-Large Elite для удобного хранения личных вещей;

Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II — решение для коротких автономных выходов в полевых условиях;

Горизонтальные медицинские подсумки Elite, Large Elite и Elite Rip Off Gen.II, необходимые для оказания первой помощи;

Эластичный подсумок для жгута на MOLLE Gen.III, позволяющий закрепить турникет типа C-A-T или аналогичный.

Как отмечает M-TAC на своей странице в Facebook, все изображения экипировки в игре воспроизведены максимально точно на основе реальных образцов и внутриигровых скриншотов.

Кроме того, EA недавно внесла несколько изменений во внешний вид игры: скин Wicked Grin был удалён из-за слишком ярких цветов, не соответствующих реалистичному стилю Battlefield. Похожая история произошла и со скином System Override, который разработчики сделали менее насыщенным после отзывов игроков.

Популярность Battlefield 6 продолжает расти: игра заняла третье место в списке самых популярных проектов Steam, достигнув пикового онлайна в 747 тысяч игроков одновременно, а также стала самым прибыльным релизом октября.

По данным аналитической компании GameDiscoverCo, финансовые результаты игр:

Battlefield 6 (10 октября) — $424,9 млн ARC Raiders (30 октября) — $55,3 млн Digimon Story Time Stranger (2 октября) — $37,9 млн Escape from Duckov (16 октября) — $20,4 млн Dispatch (22 октября) — $20,3 млн RV There Yet? (21 октября) — $10,8 млн Fellowship (16 октября) — $10,7 млн Little Nightmares 3 (9 октября) — $10,3 млн Jurassic World Evolution 3 (21 октября) — $10,2 млн The Outer Worlds 2 (29 октября) — $9 млн

Это первый случай, когда украинский бренд тактического снаряжения официально появился в одной из самых популярных игр в мире.