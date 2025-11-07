Экипировка M-TAC замечена в игре Battlefield 607.11.25
Battlefield 6, возглавившая октябрьский рейтинг самых прибыльных релизов Steam, получила интересное обновление — в игре появилось снаряжение украинского бренда M-TAC.
Разработчики из Battlefield Studios добавили в шутер экипировку компании, специализирующейся на военной и тактической одежде. Больше всего новых предметов получил класс Support, бойцы которого теперь могут эффективнее помогать союзникам благодаря расширенному набору медицинского оборудования.
Список снаряжения M-TAC в игре Battlefield 6
- Медицинская сумка CLS Elite, созданная для боевых медиков и адаптированная под систему «MARCH»;
- Подсумок Admin X-Large Elite для удобного хранения личных вещей;
- Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II — решение для коротких автономных выходов в полевых условиях;
- Горизонтальные медицинские подсумки Elite, Large Elite и Elite Rip Off Gen.II, необходимые для оказания первой помощи;
- Эластичный подсумок для жгута на MOLLE Gen.III, позволяющий закрепить турникет типа C-A-T или аналогичный.
Как отмечает M-TAC на своей странице в Facebook, все изображения экипировки в игре воспроизведены максимально точно на основе реальных образцов и внутриигровых скриншотов.
Кроме того, EA недавно внесла несколько изменений во внешний вид игры: скин Wicked Grin был удалён из-за слишком ярких цветов, не соответствующих реалистичному стилю Battlefield. Похожая история произошла и со скином System Override, который разработчики сделали менее насыщенным после отзывов игроков.
Популярность Battlefield 6 продолжает расти: игра заняла третье место в списке самых популярных проектов Steam, достигнув пикового онлайна в 747 тысяч игроков одновременно, а также стала самым прибыльным релизом октября.
По данным аналитической компании GameDiscoverCo, финансовые результаты игр:
- Battlefield 6 (10 октября) — $424,9 млн
- ARC Raiders (30 октября) — $55,3 млн
- Digimon Story Time Stranger (2 октября) — $37,9 млн
- Escape from Duckov (16 октября) — $20,4 млн
- Dispatch (22 октября) — $20,3 млн
- RV There Yet? (21 октября) — $10,8 млн
- Fellowship (16 октября) — $10,7 млн
- Little Nightmares 3 (9 октября) — $10,3 млн
- Jurassic World Evolution 3 (21 октября) — $10,2 млн
- The Outer Worlds 2 (29 октября) — $9 млн
Это первый случай, когда украинский бренд тактического снаряжения официально появился в одной из самых популярных игр в мире.
