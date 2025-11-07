Екіпірування M-TAC помічено у грі Battlefield 6

Battlefield 6, яка очолила жовтневий рейтинг найприбутковіших релізів Steam, отримала цікаве оновлення – у грі з’явилося спорядження українського бренду M-TAC.

Розробники з Battlefield Studios додали в шутер екіпірування компанії, що спеціалізується на військовому та тактичному одязі. Найбільше нових предметів отримав клас Support, бійці якого тепер можуть ефективно допомагати союзникам завдяки розширеному набору медичного обладнання.

Список спорядження M-TAC у грі Battlefield 6

Медична сумка CLS Elite, створена для бойових медиків та адаптована під систему «MARCH»;

Результат Admin X-Large Elite для зручного зберігання особистих речей;

Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II — рішення для коротких автономних виходів у польових умовах;

Горизонтальні медичні підсумки Elite, Large Elite та Elite Rip Off Gen.II, необхідні для надання першої допомоги;

Еластичний підсумок для джгута на MOLLE Gen.III, що дозволяє закріпити турнікет типу C-A-T або аналогічний.

Як зазначає M-TAC на своїй сторінці у Facebook, усі зображення екіпірування у грі відтворені максимально точно на основі реальних зразків та внутрішньоігрових скріншотів.

Крім того, EA нещодавно внесла кілька змін у зовнішній вигляд гри: скін Wicked Grin був видалений через надто яскраві кольори, що не відповідають реалістичному стилю Battlefield. Схожа історія відбулася і зі скіном System Override, який розробники зробили менш насиченим після відгуків гравців.

Популярність Battlefield 6 продовжує зростати: гра посіла третє місце у списку найпопулярніших проектів Steam, досягнувши пікового онлайну в 747 тисяч гравців одночасно, а також стала найприбутковішим релізом жовтня.



За даними аналітичної компанії GameDiscoverCo, фінансові результати ігор:

Battlefield 6 (10 жовтня) – $424,9 млн ARC Raiders (30 жовтня) – $55,3 млн Digimon Story Time Stranger (2 жовтня) – $37,9 млн Escape from Duckov (16 жовтня) – $20,4 млн Dispatch (22 жовтня) – $20,3 млн RV There Yet? (21 жовтня) – $10,8 млн Fellowship (16 жовтня) – $10,7 млн Little Nightmares 3 (9 жовтня) – $10,3 млн Jurassic World Evolution 3 (21 жовтня) – $10,2 млн The Outer Worlds 2 (29 жовтня) – $9 млн

Це перший випадок, коли український бренд тактичного спорядження офіційно з’явився в одній із найпопулярніших ігор у світі.