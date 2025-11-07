07.11.25
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
views
8
comments 0
Galaxy S25 Ultra vs iphone 17 pro max

Між флагманськими смартфонами Apple та Samsung традиційно розгорнулося справжнє змагання. Обидва мають високоякісні екрани, потужні процесори та набір модулів камер для найрізноманітніших сценаріїв. Розкажемо про головні особливості затятих конкурентів