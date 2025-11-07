Екіпірування M-TAC помічено у грі Battlefield 607.11.25
Battlefield 6, яка очолила жовтневий рейтинг найприбутковіших релізів Steam, отримала цікаве оновлення – у грі з’явилося спорядження українського бренду M-TAC.
Розробники з Battlefield Studios додали в шутер екіпірування компанії, що спеціалізується на військовому та тактичному одязі. Найбільше нових предметів отримав клас Support, бійці якого тепер можуть ефективно допомагати союзникам завдяки розширеному набору медичного обладнання.
Список спорядження M-TAC у грі Battlefield 6
- Медична сумка CLS Elite, створена для бойових медиків та адаптована під систему «MARCH»;
- Результат Admin X-Large Elite для зручного зберігання особистих речей;
- Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II — рішення для коротких автономних виходів у польових умовах;
- Горизонтальні медичні підсумки Elite, Large Elite та Elite Rip Off Gen.II, необхідні для надання першої допомоги;
- Еластичний підсумок для джгута на MOLLE Gen.III, що дозволяє закріпити турнікет типу C-A-T або аналогічний.
Як зазначає M-TAC на своїй сторінці у Facebook, усі зображення екіпірування у грі відтворені максимально точно на основі реальних зразків та внутрішньоігрових скріншотів.
Крім того, EA нещодавно внесла кілька змін у зовнішній вигляд гри: скін Wicked Grin був видалений через надто яскраві кольори, що не відповідають реалістичному стилю Battlefield. Схожа історія відбулася і зі скіном System Override, який розробники зробили менш насиченим після відгуків гравців.
Популярність Battlefield 6 продовжує зростати: гра посіла третє місце у списку найпопулярніших проектів Steam, досягнувши пікового онлайну в 747 тисяч гравців одночасно, а також стала найприбутковішим релізом жовтня.
За даними аналітичної компанії GameDiscoverCo, фінансові результати ігор:
- Battlefield 6 (10 жовтня) – $424,9 млн
- ARC Raiders (30 жовтня) – $55,3 млн
- Digimon Story Time Stranger (2 жовтня) – $37,9 млн
- Escape from Duckov (16 жовтня) – $20,4 млн
- Dispatch (22 жовтня) – $20,3 млн
- RV There Yet? (21 жовтня) – $10,8 млн
- Fellowship (16 жовтня) – $10,7 млн
- Little Nightmares 3 (9 жовтня) – $10,3 млн
- Jurassic World Evolution 3 (21 жовтня) – $10,2 млн
- The Outer Worlds 2 (29 жовтня) – $9 млн
Це перший випадок, коли український бренд тактичного спорядження офіційно з’явився в одній із найпопулярніших ігор у світі.
