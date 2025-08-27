Doom запустили на зарядке Anker27.08.25
Классический Doom снова оказался на устройстве, совершенно не предназначенном для игр. Энтузиаст Аарон Кристофель смог запустить легендарный шутер 1993 года Doom на настольной зарядке Anker Prime Charger — и результат оказался «лучше, чем ожидалось».
Модель Anker Prime Charger стоит около $200 и обычно используется как мощный хаб для зарядки: устройство поддерживает Power Delivery до 250 Вт, оснащено шестью USB-портами и технологией GaNPrime.
Однако для Doom важными оказались совсем другие характеристики — встроенный 2,26-дюймовый экран (480×200 пикселей) и процессор Synwit SWM34S на базе Arm Cortex-M33 с частотой 150 МГц, дополненный 8 МБ оперативной и 16 МБ постоянной памяти. Этого оказалось достаточно для запуска игры, которая когда-то требовала от ПК процессоров на 25–33 МГц.
Играть в Doom на зарядке оказалось реально: управление реализовано через одну поворотную кнопку рядом с дисплеем. Прокрутка отвечает за движение вперёд и назад, комбинация вращения с нажатием — за повороты, а простое нажатие служит для стрельбы и открытия дверей. Звука нет, единственным «саундтреком» остаются щелчки самой кнопки.
Другие попытки запуска Doom на всяком:
- Игра Doom запустили на умной лампочке из IKEA
- Игру Doom запустили на мастурбаторе
- Игру Doom запустили на елочной игрушки
- Игра Doom запустили на бортовом компьютере трактора John Deere
- Игра Doom запустили на контроллере дрона GoPro Karma
- Оригинальный Doom 1993 запустили на тесте на беременность
