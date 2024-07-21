Игру Doom запустили на мастурбаторе21.07.24
Классический шутер Doom 1993 года вновь оказался в центре внимания технологического сообщества благодаря необычному портированию. Ютубер и инженер Аарон Кристофель (Aaron Christophel) продемонстрировал свое новое достижение в видео, которое быстро стало популярным в сети. Ранее он уже удивлял публику, запустив Doom на электрической зубной щетке. На этот раз Кристофель выбрал устройство Tifforun, обладающее встроенным экраном, что стало ключевым элементом для реализации замысла.
Для воплощения проекта инженер модифицировал устройство, добавив необходимое аппаратное обеспечение. Управление осуществляется с помощью имеющихся кнопок, позволяя двигаться вперед, назад, влево и вправо, а также стрелять. Интересной особенностью этой версии стало «вознаграждение» — всякий раз, когда игрок убивает монстра в Doom, мастурбатор производит приятное действие.
Сообщество Doom известно своей креативностью в портировании игры на самые различные платформы. Игру уже запускали на калькуляторах, газонокосилках, лампочках и даже банкоматах. Исследовательница биотехнологий из Массачусетского технологического института (MIT) Лорен Рамлан (Lauren Ramlan) смогла запустить Doom с помощью кишечных бактерий. Также классический Doom запускали на тракторе John Deere и микрокомпьютере с Лего.
Гораздо более рядовые попытки запуска игры:
- Игра Doom запустили на умной лампочке из IKEA
- Игру Doom запустили на елочной игрушки
- Игра Doom запустили на бортовом компьютере трактора John Deere
- Игра Doom запустили на контроллере дрона GoPro Karma
- Оригинальный Doom 1993 запустили на тесте на беременность
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