Гру Doom запустили на мастурбаторі

Класичний шутер Doom 1993 знову опинився в центрі уваги технологічного співтовариства завдяки незвичайному портуванню. Ютубер та інженер Аарон Крістофель (Aaron Christophel) продемонстрував своє нове досягнення у відео, яке швидко стало популярним у мережі. Раніше він уже дивував публіку, запустивши Doom на електричній щітці. Цього разу Крістофель вибрав пристрій Tifforun, що має вбудований екран, що стало ключовим елементом для реалізації задуму.

Для проекту інженер модифікував пристрій, додавши необхідне апаратне забезпечення. Управління здійснюється за допомогою наявних кнопок, дозволяючи рухатися вперед, назад, ліворуч та праворуч, а також стріляти. Цікавою особливістю цієї версії стала “винагорода” – щоразу, коли гравець вбиває монстра в Doom, мастурбатор справляє приємну дію.

Спільнота Doom відома своєю креативністю в портуванні гри на різні платформи. Гра вже запускали на калькуляторах, газонокосарках, лампочках і навіть банкоматах. Дослідниця біотехнологій із Массачусетського технологічного інституту (MIT) Лорен Рамлан (Lauren Ramlan) змогла запустити Doom за допомогою кишкових бактерій. Також класичний Doom запускали на тракторі John Deere та мікрокомп’ютері з Лего.

Набагато більш рядові спроби запуску гри: