Doom запустили на зарядці Anker27.08.25
Класичний Doom знову опинився на пристрої, не призначеному для ігор. Ентузіаст Аарон Крістофель зміг запустити легендарний шутер 1993 року Doom на настільній зарядці Anker Prime Charger — і результат виявився «кращим, ніж очікувалося».
Модель Anker Prime Charger коштує близько $200 і зазвичай використовується як потужний хаб для заряджання: пристрій підтримує Power Delivery до 250 Вт, оснащений шістьма портами USB і технологією GaNPrime.
Однак для Doom важливими виявилися зовсім інші характеристики – вбудований 2,26-дюймовий екран (480х200 пікселів) і процесор Synwit SWM34S на базі Arm Cortex-M33 з частотою 150 МГц, доповнений 8 МБ оперативної і 16 МБ постійної пам’яті. Цього виявилося достатньо для запуску гри, яка вимагала від ПК процесорів на 25–33 МГц.
Грати в Doom на зарядці виявилося реальним: управління реалізовано через одну поворотну кнопку поряд з дисплеєм. Прокручування відповідає за рух вперед і назад, комбінація обертання з натисканням – за повороти, а просте натискання служить для стрільби та відкриття дверей. Звуку немає, єдиним «саундтреком» залишаються клацання самої кнопки.
Інші спроби запуску Doom на кожному:
- Гра Doom запустили на розумній лампочці з IKEA
- Гру Doom запустили на мастурбаторі
- Гру Doom запустили на ялинковій іграшці
- Гра Doom запустили на бортовому комп’ютері трактора John Deere
- Гра Doom запустили на контролері дрона GoPro Karma
- Оригінальний Doom 1993 запустили на тесті на вагітність
