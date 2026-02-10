Discord будет требовать подтверждения возраста пользователей

Discord внедряет проверку возраста для всех пользователей по всему миру, чтобы получить полный доступ к платформе. Теперь все аккаунты по умолчанию считаются подростковыми с обновлёнными настройками коммуникации, возрастными ограничениями и фильтрацией контента.
Проверка возраста начнёт постепенно появляться по всему миру для новых и уже существующих пользователей с марта 2026 года. Тем, кто захочет получить доступ к чувствительному контенту, например каналам или серверам с возрастными ограничениями, придётся подтвердить свой возраст с помощью технологии распознавания лица или отправив документ, удостоверяющий личность.
В большинстве случаев проверку потребуется пройти лишь один раз, однако иногда может понадобиться использовать несколько методов, чтобы предоставить дополнительную информацию для определения возрастной группы. Компания также подчёркивает, что статус подтверждения возраста пользователя не будет виден другим.
Кроме того, Discord объявил набор участников в свой первый «Совет подростков». В его состав войдут 10–12 подростков, которые помогут компании лучше понимать потребности молодой аудитории на платформе.

