Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів10.02.26
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Discord впроваджує перевірку віку для всіх користувачів по всьому світу, щоб отримати повний доступ до платформи
Ferrari показала інтер’єр свого першого повністю електричного автомобіля Luce, над яким працювала дизайн-студія LoveFrom, заснована Джонні Айвом після його виходу з Apple
Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів
Дизайнер Apple показав салон першої електричної Ferrari
