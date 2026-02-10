Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів

Discord впроваджує перевірку віку для всіх користувачів по всьому світу, щоб отримати повний доступ до платформи. Тепер всі облікові записи вважаються підлітковими з оновленими налаштуваннями комунікації, віковими обмеженнями та фільтрацією контенту.

Перевірка віку почне поступово з’являтися по всьому світу для нових і вже існуючих користувачів з березня 2026 року. Тим, хто захоче отримати доступ до чутливого контенту, наприклад, каналів або серверів з віковими обмеженнями, доведеться підтвердити свій вік за допомогою технології розпізнавання особи або надіславши документ, що засвідчує особу.