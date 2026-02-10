Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів

10.02.26

Discord new logo 2021

 

Discord впроваджує перевірку віку для всіх користувачів по всьому світу, щоб отримати повний доступ до платформи. Тепер всі облікові записи вважаються підлітковими з оновленими налаштуваннями комунікації, віковими обмеженнями та фільтрацією контенту.

Перевірка віку почне поступово з’являтися по всьому світу для нових і вже існуючих користувачів з березня 2026 року. Тим, хто захоче отримати доступ до чутливого контенту, наприклад, каналів або серверів з віковими обмеженнями, доведеться підтвердити свій вік за допомогою технології розпізнавання особи або надіславши документ, що засвідчує особу.

 

У більшості випадків перевірку потрібно пройти лише один раз, проте іноді може знадобитися використовувати кілька методів, щоб надати додаткову інформацію для визначення вікової групи. Компанія також наголошує, що статус підтвердження віку користувача не буде видно іншим.

 

Крім того, Discord оголосив набір учасників у свою першу «Раду підлітків». До його складу увійдуть 10–12 підлітків, які допоможуть компанії краще розуміти потреби молодої аудиторії на платформі.


10.02.26 | 19.04
