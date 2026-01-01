Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG  

Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG01.01.26
Польская студия CD Projekt сообщила о смене владельца своего цифрового магазина GOG. Компания заключила соглашение о продаже сервиса, которое стало неожиданным как для рынка, так и для пользователей платформы.
Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt, бывший генеральный директор компании и один из инициаторов создания самого магазина – Михал Кичиньски. Таким образом, сервис возвращается под контроль человека, который стоял у его истоков и непосредственно формировал первоначальную концепцию платформы.
Стоимость сделки составила 90,7 млн. польских злотых, что эквивалентно примерно 25,2 млн. долларов США. В CD Projekt объясняют решение желанием сосредоточиться на ключевом для компании направлении – разработке видеоигр, передав управление магазином отдельной структуре.
По словам сторон, для пользователей GOG соглашение не должно иметь заметных последствий. Кичиньски заявил, что сервис и дальше будет работать по своим традиционным принципам, сохраняя продажу игр без DRM-защиты и обязательной привязки к интернету. Кроме того, новый владелец отметил намерения и дальше развивать каталог классических игр, который остается одним из ключевых направлений развития платформы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG бизнес игры
Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt, бывший генеральный директор компании и один из инициаторов создания самого магазина
Комплект серверной оперативной памяти DDR5 стоит как автомобиль оперативная память серверы
RDIMM-модули используют буферизацию, обладают полноценной поддержкой ECC и дополнительными компонентами коррекции ошибок, выходящими за пределы базовых возможностей стандарта DDR5
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG
Комплект серверной оперативной памяти DDR5 стоит как автомобиль
В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья
Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света
Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $99
Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года
Google даст возможность сменить адрес электронной почты
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени