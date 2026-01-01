 

Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG

01.01.26

gog com game platform 1

 

Польская студия CD Projekt сообщила о смене владельца своего цифрового магазина GOG. Компания заключила соглашение о продаже сервиса, которое стало неожиданным как для рынка, так и для пользователей платформы.

 

Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt, бывший генеральный директор компании и один из инициаторов создания самого магазина – Михал Кичиньски. Таким образом, сервис возвращается под контроль человека, который стоял у его истоков и непосредственно формировал первоначальную концепцию платформы.

 

Стоимость сделки составила 90,7 млн. польских злотых, что эквивалентно примерно 25,2 млн. долларов США. В CD Projekt объясняют решение желанием сосредоточиться на ключевом для компании направлении – разработке видеоигр, передав управление магазином отдельной структуре.

 

По словам сторон, для пользователей GOG соглашение не должно иметь заметных последствий. Кичиньски заявил, что сервис и дальше будет работать по своим традиционным принципам, сохраняя продажу игр без DRM-защиты и обязательной привязки к интернету. Кроме того, новый владелец отметил намерения и дальше развивать каталог классических игр, который остается одним из ключевых направлений развития платформы.


01.01.26 | 07.45
