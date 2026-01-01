Колишній глава CD Projekt став новим власником цифрового магазину GOG

Польська студія CD Projekt повідомила про зміну власника цифрового магазину GOG. Компанія уклала угоду про продаж сервісу, яка стала несподіваною як для ринку, так і для користувачів платформи.

Новим власником GOG став співзасновник CD Projekt, колишній генеральний директор компанії та один із ініціаторів створення самого магазину – Міхал Кічинськи. Таким чином, сервіс повертається під контроль людини, яка стояла біля її витоків і безпосередньо формувала початкову концепцію платформи.

Вартість операції склала 90,7 млн. польських злотих, що еквівалентно приблизно 25,2 млн. доларів США. У CD Projekt пояснюють рішення бажанням зосередитись на ключовому для компанії напрямку – розробці відеоігор, передавши управління магазином окремій структурі.

За словами сторін, для користувачів GOG угода не повинна мати помітних наслідків. Кічиньскі заявив, що сервіс і надалі працюватиме за своїми традиційними принципами, зберігаючи продаж ігор без DRM-захисту та обов’язкової прив’язки до інтернету. Крім того, новий власник відзначив наміри й надалі розвивати каталог класичних ігор, який залишається одним із ключових напрямків розвитку платформи.