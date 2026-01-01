 

Колишній глава CD Projekt став новим власником цифрового магазину GOG

01.01.26

gog com game platform 1

 

Польська студія CD Projekt повідомила про зміну власника цифрового магазину GOG. Компанія уклала угоду про продаж сервісу, яка стала несподіваною як для ринку, так і для користувачів платформи.

 

Новим власником GOG став співзасновник CD Projekt, колишній генеральний директор компанії та один із ініціаторів створення самого магазину – Міхал Кічинськи. Таким чином, сервіс повертається під контроль людини, яка стояла біля її витоків і безпосередньо формувала початкову концепцію платформи.

 

Вартість операції склала 90,7 млн. польських злотих, що еквівалентно приблизно 25,2 млн. доларів США. У CD Projekt пояснюють рішення бажанням зосередитись на ключовому для компанії напрямку – розробці відеоігор, передавши управління магазином окремій структурі.

 

За словами сторін, для користувачів GOG угода не повинна мати помітних наслідків. Кічиньскі заявив, що сервіс і надалі працюватиме за своїми традиційними принципами, зберігаючи продаж ігор без DRM-захисту та обов’язкової прив’язки до інтернету. Крім того, новий власник відзначив наміри й надалі розвивати каталог класичних ігор, який залишається одним із ключових напрямків розвитку платформи.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
174
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
7
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
01.01.26 | 07.45
Колишній глава CD Projekt став новим власником цифрового магазину GOG  
gog com game platform 1

Новим власником GOG став співзасновник CD Projekt, колишній генеральний директор компанії та один із ініціаторів створення самого магазину

31.12.25 | 17.18
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль  
adata ddr5

RDIMM-модулі використовують буферизацію, мають повноцінну підтримку ECC і додаткові компоненти корекції помилок, що виходять за межі базових можливостей стандарту DDR5

01.01.26 | 07.45
Колишній глава CD Projekt став новим власником цифрового магазину GOG
31.12.25 | 17.18
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль
31.12.25 | 13.48
У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я
31.12.25 | 08.33
Xiaomi запустила повністю автоматизовану фабрику, що працює без людей та світла
30.12.25 | 17.50
Xiaomi Buds 6 отримали ANC та працюють до 35 годин. Ціна – $99
30.12.25 | 14.48
Годинник Lenovo Watch GT Pro оснащений AMOLED‑дисплеєм, двочастотним GPS і працює до 27 днів
30.12.25 | 11.10
Windows 11 витрачатиме менше оперативної пам’яті на пошук у провіднику
30.12.25 | 07.22
Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року
29.12.25 | 18.17
Google дозволить змінити адресу електронної пошти
29.12.25 | 15.51
Logitech G304 X Lightspeed має акумулятор замість батарей і має частоту опитування 1000 Гц
29.12.25 | 13.23
Планшет Oppo Pad Air 5 отримав екран із співвідношенням сторін 7:5
29.12.25 | 10.00
На OLX можна буде поторгуватись і отримати знижку до 40% за товар
29.12.25 | 07.10
Jaguar випустила останній автомобіль із ДВС
28.12.25 | 09.13
Samsung представила геймерські монітори Odyssey 2026 року
27.12.25 | 10.15
Michelin створили систему моніторингу шин у режимі реального часу