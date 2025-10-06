Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M07 получил 6 лет обновлений ПО06.10.25
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M07, сделав главный акцент не на характеристиках, а на программной поддержке. Модель станет одной из первых в классе ультрабюджетников, которая получит 6 лет обновлений Android и патчей безопасности — срок, сопоставимый с флагманами. Таким образом, устройство будет поддерживаться вплоть до Android 21.
Аппаратная часть вполне простая: 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, процессор MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD. Основная камера оснащена 50-МП сенсором и дополнительным датчиком глубины на 2 МП, фронтальная — 8 МП.
За автономность Samsung Galaxy M07 отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, а корпус толщиной 7,6 мм имеет защиту IP54. Смартфон также оснащён боковым сканером отпечатков пальцев и классическим 3,5-мм разъёмом для наушников. Работает новинка на Android 15 с фирменной оболочкой One UI.
При цене всего $85 Samsung Galaxy M07 выглядит как крайне выгодное предложение, особенно с учётом беспрецедентно долгой поддержки, что позволяет покупать его даже «пачками», как шутят в сети.
