Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень

Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy M07, наголосивши не на характеристиках, а на програмній підтримці. Модель стане однією з перших у класі ультрабюджетників, яка отримає 6 років оновлень Android та патчів безпеки – термін, який можна порівняти з флагманами. Таким чином, пристрій підтримуватиметься аж до Android 21.

Апаратна частина цілком проста: 6,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю HD+ та частотою 90 Гц, процесор MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення через microSD. Основна камера оснащена 50-МП сенсором та додатковим датчиком глибини на 2 МП, фронтальна – 8 МП.

За автономність Samsung Galaxy M07 відповідає акумулятор ємністю 5000 мА·год, а корпус товщиною 7,6 мм має захист IP54. Смартфон також оснащений бічним сканером відбитків пальців та класичним 3,5-мм роз’ємом для навушників. Працює новинка на Android 15 із фірмовою оболонкою One UI.

При ціні $85 Samsung Galaxy M07 виглядає як вкрай вигідна пропозиція, особливо з урахуванням безпрецедентно довгої підтримки, що дозволяє купувати його навіть «пачками», як жартують в мережі.