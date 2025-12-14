 

Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер

14.12.25

Ayaneo ​​Pocket Play

 

Компания Ayaneo, известная своими портативными игровыми устройствами, представила Pocket Play — смартфон-слайдер с полноценным встроенным геймпадом. Модель выполнена в форматі, який відсилає до Sony Ericsson Xperia Play 2011 года, однако разработчики адаптировали идею под современные требования и оснастили устройство актуальными технологиями.

 

Первый демонстрационный ролик Pocket Play компания опубликовала в ноябре 2025 года, ограничившись заявлением о том, что новинка станет «смартфоном, действительно созданным для геймеров». Теперь появилось больше информации о концепции устройства.

 

Особенности Ayaneo ​​Pocket Play

 

Ayaneo ​​Pocket Play

 

Ключевой особенностью Pocket Play является форм-фактор слайдера. Под экраном размещен полноценный физический контроллер с крестовиной, кнопками ABXY, клавишами «Start» и «Select», верхними триггерами, а также двумя сенсорными панелями, которые могут работать как аналоговые стики или как стандартные тачпады. Благодаря этому конструкция сочетает функции смартфона и портативной игровой консоли, рассчитанной как на мобильные проекты, так и на емуляцию классических систем.

 

Технические характеристики Ayaneo по-прежнему не раскрывает, публикуя лишь визуальные материалы. Судя по концепции, устройство работает на Android, оснащается дисплеем высокого разрешения и производительным чипсетом, способным запускать современные мобильные игры и обеспечивать стабильную работу емуляторов.

 

Запуск продаж Pocket Play ожидается сначала в Китае, после чего модель должна выйти на глобальный рынок. Стоимость устройства компания пока не называет.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
594
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

10.12.25
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
views
13
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатой коробки скоростей Driving Force Shifter.

10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025

НовостиNews
14.12.25 | 16.28
Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер  
Ayaneo ​​Pocket Play

Ключевой особенностью Pocket Play является форм-фактор слайдера. Под экраном размещен полноценный физический контроллер с крестовиной, кнопками ABXY, клавишами «Start» и «Select»

14.12.25 | 11.23
Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?  
Star Wars Fate of the Old Republic

Спустя 21 год после выхода оригинальной игры во вселенную Knights of the Old Republic возвращается ее геймдиректор. Анонсирована однопользовательская RPG Star Wars: Fate of the Old Republic

14.12.25 | 16.28
Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
14.12.25 | 11.23
Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?
14.12.25 | 08.02
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
13.12.25 | 16.49
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
13.12.25 | 08.17
Новый ИИ OpenAI GPT-5.2 превзошел людей-экспертов в 70% задач: конец человечества близок?
12.12.25 | 19.05
Культовая мышка Razer Boomslang получила новый дизайн и функции
12.12.25 | 16.22
Итоги 2025 года Pornhub: Украина больше не в топ 15
12.12.25 | 14.09
Nothing Phone (3a) Community Edition — лимитированная версия смартфона
12.12.25 | 13.00
Чем отличается профессиональная акустика от обычных колонок – LaNota
12.12.25 | 10.11
Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT
12.12.25 | 08.50
Электростатические наушники Stax SR-1 начали продаваться в Украине
12.12.25 | 07.28
Китай обязал производителей ставить дисплеи на павербанки
11.12.25 | 19.13
Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами
11.12.25 | 16.30
Лучшие фильмы и сериалы 2025 года по версии IMDb
11.12.25 | 13.21
Gigabyte выпустила материнскую плату в скандинавском стиле — со вставками дерева и экокожи