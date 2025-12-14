Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер  

Ayaneo Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер14.12.25
Компания Ayaneo, известная своими портативными игровыми устройствами, представила Pocket Play — смартфон-слайдер с полноценным встроенным геймпадом. Модель выполнена в форматі, який відсилає до Sony Ericsson Xperia Play 2011 года, однако разработчики адаптировали идею под современные требования и оснастили устройство актуальными технологиями.
Первый демонстрационный ролик Pocket Play компания опубликовала в ноябре 2025 года, ограничившись заявлением о том, что новинка станет «смартфоном, действительно созданным для геймеров». Теперь появилось больше информации о концепции устройства.
Особенности Ayaneo Pocket Play
Ключевой особенностью Pocket Play является форм-фактор слайдера. Под экраном размещен полноценный физический контроллер с крестовиной, кнопками ABXY, клавишами «Start» и «Select», верхними триггерами, а также двумя сенсорными панелями, которые могут работать как аналоговые стики или как стандартные тачпады. Благодаря этому конструкция сочетает функции смартфона и портативной игровой консоли, рассчитанной как на мобильные проекты, так и на емуляцию классических систем.
Технические характеристики Ayaneo по-прежнему не раскрывает, публикуя лишь визуальные материалы. Судя по концепции, устройство работает на Android, оснащается дисплеем высокого разрешения и производительным чипсетом, способным запускать современные мобильные игры и обеспечивать стабильную работу емуляторов.
Запуск продаж Pocket Play ожидается сначала в Китае, после чего модель должна выйти на глобальный рынок. Стоимость устройства компания пока не называет.
