Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер

Компанія Ayaneo, відома своїми портативними ігровими пристроями, представила Pocket Play – смартфон-слайдер із повноцінним вбудованим геймпадом. Модель виконана у форматі, який відсилає до Sony Ericsson Xperia Play 2011 року, проте розробники адаптували ідею під сучасні вимоги та оснастили пристрій актуальними технологіями.

Перший демонстраційний ролик Pocket Play компанія опублікувала в листопаді 2025 року, обмежившись заявою про те, що новинка стане смартфоном, дійсно створеним для геймерів. Наразі з’явилося більше інформації про концепцію пристрою.

Особливості Ayaneo Pocket Play

Ключовою особливістю Pocket Play є форм-фактор слайдера. Під екраном розміщено повноцінний фізичний контролер з хрестовиною, кнопками ABXY, клавішами «Start» та «Select», верхніми тригерами, а також двома сенсорними панелями, які можуть працювати як аналогові стіки або як стандартні тачпади. Завдяки цьому конструкція поєднує функції смартфона та портативної ігрової консолі, розрахованої як на мобільні проекти, так і на емуляцію класичних систем.

Технічні характеристики Ayaneo, як і раніше, не розкриває, публікуючи лише візуальні матеріали. Судячи з концепції, пристрій працює на Android, оснащується дисплеєм високої роздільної здатності та продуктивним чіпсетом, здатним запускати сучасні мобільні ігри та забезпечувати стабільну роботу емуляторів.

Запуск продажів Pocket Play очікується спочатку у Китаї, після чого модель має вийти на глобальний ринок. Вартість пристрою компанія поки що не називає.