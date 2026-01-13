Asus представила мини ПК ROG GR70 с процессором AMD Ryzen 9 и GeForce RTX 5070

Компания Asus на выставке CES 2026 решила продемонстрировать, что компактные форматы не обязательно означают компромиссы в производительности и показала игровой мини-ПК ROG GR70. Новинка позиционируется как система, способная по характеристикам приблизиться к флагманским геймерским ноутбукам, но в значительно меньшем корпусе.

Asus ROG GR70 выполнен в формфакторе мини-ПК с объемом около трех литров и ориентирован на геймеров и стримеров, которым важна высокая производительность в сочетании с компактностью. Внутри используется мобильный флагманский процессор AMD в паре с дискретной графикой NVIDIA, позволяющий запускать современные игры и ресурсоемкие задачи без привязки к большому системному блоку.

Характеристики Asus ROG GR70

В основе системы лежит 16-ядерный AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache. В зависимости от конфигурации мини-ПК комплектуется видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop или более доступной RTX 5060 Laptop. Для отвода тепла Asus применила систему с тремя вентиляторами, которая по замыслу производителя должна обеспечивать стабильную работу даже во время длительных игровых сессий.

ROG GR70 поддерживает современные беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также позволяет установить до 96 ГБ оперативной памяти. Внутри предусмотрено два слота SODIMM DDR5 и два разъема M.2 формата 2280 для твердотельных накопителей, один из которых поддерживает PCIe 5.0, а второй работает по стандарту PCIe 4.0.

Глобальную стоимость ROG GR70 Asus пока не объявила. В то же время, на китайском рынке мини-ПК уже появился в продаже по цене от 2000 долларов США.