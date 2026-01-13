Asus представила мини ПК ROG GR70 с процессором AMD Ryzen 9 и GeForce RTX 5070     

Asus представила мини ПК ROG GR70 с процессором AMD Ryzen 9 и GeForce RTX 507013.01.26
Компания Asus на выставке CES 2026 решила продемонстрировать, что компактные форматы не обязательно означают компромиссы в производительности и показала игровой мини-ПК ROG GR70. Новинка позиционируется как система, способная по характеристикам приблизиться к флагманским геймерским ноутбукам, но в значительно меньшем корпусе.
Asus ROG GR70 выполнен в формфакторе мини-ПК с объемом около трех литров и ориентирован на геймеров и стримеров, которым важна высокая производительность в сочетании с компактностью. Внутри используется мобильный флагманский процессор AMD в паре с дискретной графикой NVIDIA, позволяющий запускать современные игры и ресурсоемкие задачи без привязки к большому системному блоку.
Характеристики Asus ROG GR70
В основе системы лежит 16-ядерный AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache. В зависимости от конфигурации мини-ПК комплектуется видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop или более доступной RTX 5060 Laptop. Для отвода тепла Asus применила систему с тремя вентиляторами, которая по замыслу производителя должна обеспечивать стабильную работу даже во время длительных игровых сессий.
ROG GR70 поддерживает современные беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также позволяет установить до 96 ГБ оперативной памяти. Внутри предусмотрено два слота SODIMM DDR5 и два разъема M.2 формата 2280 для твердотельных накопителей, один из которых поддерживает PCIe 5.0, а второй работает по стандарту PCIe 4.0.
Глобальную стоимость ROG GR70 Asus пока не объявила. В то же время, на китайском рынке мини-ПК уже появился в продаже по цене от 2000 долларов США.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Asus представила мини ПК ROG GR70 с процессором AMD Ryzen 9 и GeForce RTX 5070 AMD Asus CES NVIDIA компьютер
В основе Asus ROG GR70 лежит 16-ядерный AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache. В зависимости от конфигурации мини-ПК комплектуется видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop или более доступной RTX 5060 Laptop
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты YouTube обновление
YouTube обновил инструменты расширенного поиска, добавив возможность исключать из выдачи Shorts — ролики продолжительностью до трёх минут.
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты
ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов
CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки
Motorola Moto Tag 2 — трекер с автономностью 600 часов
Instagram взломали? 17,5 млн пользователей получили поддельные e-mail со сбросом пароля
Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации
Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании
Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с аккумулятором 6200 мАч
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор
Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026
Какие концепты Lenovo показали на CES 2026