    

Asus представила міні ПК ROG GR70 з процесором AMD Ryzen 9 та GeForce RTX 5070

13.01.26

Asus ROG GR70

 

Компанія Asus на виставці CES 2026 вирішила продемонструвати, що компактні формати не обов’язково означають компроміси у продуктивності та показала ігровий міні-ПК ROG GR70. Новинка позиціонується як система, здатна за характеристиками наблизитися до флагманських геймерських ноутбуків, але значно меншому корпусі.

 

Asus ROG GR70 виконаний у формфакторі міні-ПК з об’ємом близько трьох літрів і орієнтований на геймерів та стримерів, яким важлива висока продуктивність у поєднанні з компактністю. Усередині використовується мобільний флагманський процесор AMD у парі з дискретною графікою NVIDIA, що дозволяє запускати сучасні ігри та ресурсомісткі завдання без прив’язки до великого системного блоку.

 

Характеристики Asus ROG GR70

 

В основі системи лежить 16-ядерний AMD Ryzen 9 9955HX3D із технологією 3D V-Cache. Залежно від конфігурації міні-ПК комплектується відеокартою GeForce RTX 5070 Laptop або доступнішою RTX 5060 Laptop. Для відведення тепла Asus застосувала систему з трьома вентиляторами, яка, за задумом виробника, повинна забезпечувати стабільну роботу навіть під час тривалих ігрових сесій.

 

ROG GR70 підтримує сучасні бездротові стандарти Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також дозволяє встановити до 96 ГБ оперативної пам’яті. Усередині передбачено два слоти SODIMM DDR5 та два роз’єми M.2 формату 2280 для твердотільних накопичувачів, один з яких підтримує PCIe 5.0, а другий працює за стандартом PCIe 4.0.

 

Глобальну вартість ROG GR70 Asus наразі не оголосила. У той же час, на китайському ринку міні-ПК вже з’явився у продажу за ціною від 2000 доларів США.


