Assassin’s Creed Shadows получила новую сюжетную миссию и много исправлений09.05.25
Компания Ubisoft представила крупное обновление 1.0.4 для Assassin’s Creed Shadows. Оно стало доступно 6 мая на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Mac. Игроков ждёт новый бесплатный квест, расширения внутриигровой энциклопедии Codex и множество доработок игрового процесса.
Ключевым элементом апдейта стала дополнительная сюжетная линия под названием The Works of Luis Frois. События квеста разворачиваются в Азуки, где игрок встречает португальского иезуита Луиса Фроиса. Чтобы приступить к заданию, необходимо завершить миссию The Path he Walks. В ходе истории предстоит вернуть утраченные документы, защитить леди Сатоко и глубже понять деятельность иезуитов в Японии. Миссию можно проходить за обоих персонажей — Наоэ и Ясукэ.
Дополнительно расширена энциклопедия Codex: теперь она содержит биографии всех ключевых героев, что должно облегчить понимание их мотиваций и взаимоотношений по мере прохождения.
Патч включает более 50 улучшений, в числе которых:
- сокращено количество диких животных рядом с дорогами;
- улучшены анимации и визуальные эффекты;
- устранены баги в фоторежиме, включая ошибки с позами и фильтрами;
- повышена стабильность игры, исправлены случайные вылеты;
- добавлены индикаторы производительности на ПК, включая отображение загрузки видеопамяти.
В обновлении также предусмотрены платформенные корректировки: на Xbox возвращён режим Balanced, на Mac исправлены параметры разрешения в оконном режиме, а для Steam Deck улучшена производительность во вступительной сцене.
Размер обновления зависит от платформы: на PS5 оно весит 4,67 ГБ, на Xbox — 20 ГБ, в Steam — 8,5 ГБ, через Ubisoft Connect — 17 ГБ, а на Mac — около 9 ГБ.
Ubisoft сообщила, что до конца 2025 года планирует выпустить ещё больше контента: сюжетные миссии, улучшения паркура, новые уровни сложности и крупное дополнение Claws of Awaji уже находятся в разработке.
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