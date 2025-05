Assassin’s Creed Shadows отримала нову сюжетну місію та багато виправлень

Компанія Ubisoft представила велике оновлення 1.0.4 для Assassin’s Creed Shadows. Воно стало доступним 6 травня на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК і Mac.

Ключовим елементом апдейта стала додаткова сюжетна лінія під назвою The Works of Luis Frois. Data-end=”736″>The Path he Walks. У ході історії належить повернути втрачені документи, захистити леді Сатоко і глибше зрозуміти діяльність єзуїтів у Японії.

Додатково розширено енциклопедію Codex: тепер вона містить біографії всіх ключових героїв, що має полегшити розуміння їх мотивацій та взаємин у міру проходження.

Патч включає понад 50 поліпшень, серед яких:

скорочено кількість диких тварин поряд з дорогами;

покращені анімації та візуальні ефекти;

усунені баги у фоторежимі, включаючи помилки з позами та фільтрами;

підвищена стабільність гри, виправлені випадкові вильоти;

додані індикатори продуктивності на ПК, включаючи відображення завантаження відеопам’яті.

В оновленні також передбачені платформні коригування: на Xbox повернуто режим Balanced, на Mac виправлені параметри дозволу у віконному режимі, а для Steam Deck покращено продуктивність у вступній сцені.

Розмір оновлення залежить від платформи: на PS5 воно важить 4,67 ГБ, на Xbox – 20 ГБ, у Steam – 8,5 ГБ, через Ubisoft Connect – 17 ГБ, а на Mac – близько 9 ГБ.

Ubisoft повідомила, що до кінця 2025 року планує випустити ще більше контенту: сюжетні місії, покращення паркуру, нові рівні складності та велике доповнення Claws of Awaji вже знаходяться в розробці.

