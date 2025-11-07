Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?07.11.25
Между флагманскими смартфонами Apple и Samsung традиционно развернулось настоящее соревнование. Оба имеют высококачественные экраны, мощные процессоры и набор модулей камер для самых разных сценариев. Несмотря на то, что даты релиза у них кардинально разные, конкуренция за потребителя у обоих очень активна. Хотя презентация Apple и была относительно не так давно, в Украине уже можно купить топовый iPhone 17 Pro Max на Rozetka. Далее расскажем о главных особенностях ярых конкурентов. Возможно, выбор флагманского смартфона окажется не столь сложным.
Экраны iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra
В смартфоне iPhone 17 Pro Max установлен Super Retina XDR OLED-экраны с адаптивной частотой обновления до 120 Гц (технология ProMotion). Но главное — яркость: пиковое значение достигает 3000 нит.
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем. Матрица – Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440 x 3120 и частотой обновления 1–120 Гц, Vision boost и адаптивными цветами.
Процессоры iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra
Apple iPhone 17 Pro Max работает на новом чипе A19 Pro, созданном по 3-нанометровому техпроцессу. Он имеет два продуктивных ядра с частотой до 4,26 ГГц и четыре экономных. В «больших» ядер улучшили прогноз переходов и увеличили пропускную способность инструкций, а в «малых» прибавили кэшу второго уровня на 50%. В тесте Geekbench 6 за одно ядро он выдает 3895 баллов. Это на 11% лучше прошлогоднего A18 Pro и почти на 12% выше результата Ryzen 9 9950X — топового 16-ядерного «монстра» от AMD.
В Samsung Galaxy S25 Ultra используется Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 21 октября 2024 года и сделан по 3-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Oryon (Phoenix L) на 4320 МГц и 6 ядер Oryon (Phoenix M) на 3530 МГц. У него на 40% больше испарительная камера для охлаждения чипа, на 40% быстрее NPU, на 37% быстрее центральный процессор и на 30% быстрее графический процессор, чем у предшественника.
Камеры iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra
Основной модуль iPhone 17 Pro Max имеет размер 48 Мпикс и теперь использует обновленный сенсор с улучшенной светочувствительностью. Ультра широкоугольная камера дает больше деталей в темных сценах. В Pro Max появился телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом – это инструмент для тех, кто снимает концерты, спорт или поездки. В обычном Pro зум ограничен 4-кратным, что тоже очень достойно. Отдельно следует упомянуть фронтальную камеру 18 МП с новым квадратным сенсором. Она все равно хорошо снимает в портретной и ландшафтной ориентации.
Основная камера смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra состоит из четырех модулей: 200 Мпикс широкоугольный, 50 Мпикс телефото с 5x оптическим зумом, 10 Мпикс телефото с 3x оптическим зумом и 50. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Есть возможность записи видео с разрешением 8K при 30 к/с. Оптическая стабилизация (OIS) имеется на большинстве модулей, а также электронная стабилизация (EIS).
Другие спецификации
Связь в iPhone 17 Pro Max обеспечивают технологии Bluetooth 6, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS (L1+L5), eSIM. Емкость аккумулятора составляет 4823 мАч, поддерживается быстрая зарядка до 25 Вт и беспроводная зарядка.
Samsung Galaxy S25 Ultra поддерживает технологии Bluetooth 5.4, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS (L1+L5), eSIM. Аккумулятор здесь на 5000 мАч, также поддерживается быстрая зарядка до 45 Вт, беспроводная зарядка и реверсивная зарядка для зарядки других устройств.
Сравнение характеристик Phone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra
|Характеристика
|Apple iPhone 17 Pro Max
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|дисплей
|6,9-дюймовый Super Retina XDR OLED с технологией ProMotion, адаптивной частотой до 120 Гц и яркостью 3000 нит на улице. 7-слойное антибликовое покрытие
|6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2x с адаптивной частотой обновления 120 Гц.
|Камера
|Тройная камера с 48-мегапиксельными сенсорами. Увеличено разрешение фронтальной камеры (18 МП против 12 МП в S25 Ultra). Ночная съемка может обеспечивать более яркое изображение, но с меньшей детализацией.
|200-мегапиксельная основная камера, а также телефотокамера с оптическим зумом. Благодаря насыщенным цветам фотографии получаются более эффектными, но менее реалистичными. Ночная съемка обеспечивает большую четкость и детализацию.
|Процесор
|Apple A19 Pro. Обеспечивает высокую производительность, в том числе для игр консольного уровня.
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Очень быстрый и мощный, особенно для задач, связанных с искусственным интеллектом.
|Оперативная память
|12 ГБ оперативной памяти.
|12 ГБоперативная память по умолчанию, или 16 ГБ для конфигурации с 1 ТБ хранилища.
|Накопитель
|Начинается с 256 ГБ, с новой опцией на 2 ТВ.
|Начинается с 256 ГБ, максимум 1 ТВ.
|Аккумулятор
|Аккумулятор емкостью5088 мАч обеспечивает до 39 часов воспроизведения видео. По результатам реальных тестов, время работы от аккумулятора примерно на 5–10 % больше, чем у S25 Ultra.
|Аккумулятор емкостью 5000 мАч, время работы примерно 11 часов 58 минут в тестах на реальное использование.
|Зарядка
|Быстрая зарядка: до 50 % за 20 минут. Беспроводная зарядка: Qi2 25 Вт и MagSafe 25 Вт.
|Быстрая зарядка: поддерживает зарядку 45 Вт. Беспроводная зарядка: 15 Вт.
|Подключение
|Bluetooth 6, Thread, 5G, Wi-Fi 7.
|Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 7.
|Дизайн и дополнительные возможности
|Титан. Встроенная поддержка MagSafe.
|Титан. Поддержка стилуса S Pen. Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев.
Выводы
Оба аппарата очень сильны. Помимо того что владельцы экосистем каждого бренда и так не сомневаются в выборе, есть ряд сухих технических аспектов. Кстати, эти смартфоны можно купить в магазине Розетка, где всегда есть свежие отзывы. На выходе должны подвести итоги:
Причины выбрать Samsung Galaxy S25 Ultra
- На 42% выше максимальная яркость экрана (1408 против 989 нит)
- Великолепное антибликовое покрытие, позволяющее комфортно использовать смартфон на улице
- Камера имеет оптический зум 5x
- Повышенная биометрическая защита (ультразвуковый сканер отпечатков пальцев)
- Реверсивная зарядка
Причины выбрать Apple iPhone 17 Pro Max
- Лучшая фронтальная камера с реалистичными цветами фото и видео
- Лучшая производительность аккумулятора
- Быстрая беспроводная зарядка
- Современная версия Bluetooth
- Смартфон на 7 месяцев поновее
- Лучшая оптимизация софта
