Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?

Между флагманскими смартфонами Apple и Samsung традиционно развернулось настоящее соревнование. Оба имеют высококачественные экраны, мощные процессоры и набор модулей камер для самых разных сценариев. Несмотря на то, что даты релиза у них кардинально разные, конкуренция за потребителя у обоих очень активна. Далее расскажем о главных особенностях ярых конкурентов. Возможно, выбор флагманского смартфона окажется не столь сложным.

Экраны iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra

В смартфоне iPhone 17 Pro Max установлен Super Retina XDR OLED-экраны с адаптивной частотой обновления до 120 Гц (технология ProMotion). Но главное — яркость: пиковое значение достигает 3000 нит.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем. Матрица – Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440 x 3120 и частотой обновления 1–120 Гц, Vision boost и адаптивными цветами.

Процессоры iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max работает на новом чипе A19 Pro, созданном по 3-нанометровому техпроцессу. Он имеет два продуктивных ядра с частотой до 4,26 ГГц и четыре экономных. В «больших» ядер улучшили прогноз переходов и увеличили пропускную способность инструкций, а в «малых» прибавили кэшу второго уровня на 50%. В тесте Geekbench 6 за одно ядро ​​он выдает 3895 баллов. Это на 11% лучше прошлогоднего A18 Pro и почти на 12% выше результата Ryzen 9 9950X — топового 16-ядерного «монстра» от AMD.

В Samsung Galaxy S25 Ultra используется Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 21 октября 2024 года и сделан по 3-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Oryon (Phoenix L) на 4320 МГц и 6 ядер Oryon (Phoenix M) на 3530 МГц. У него на 40% больше испарительная камера для охлаждения чипа, на 40% быстрее NPU, на 37% быстрее центральный процессор и на 30% быстрее графический процессор, чем у предшественника.

Камеры iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra

Основной модуль iPhone 17 Pro Max имеет размер 48 Мпикс и теперь использует обновленный сенсор с улучшенной светочувствительностью. Ультра широкоугольная камера дает больше деталей в темных сценах. В Pro Max появился телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом – это инструмент для тех, кто снимает концерты, спорт или поездки. В обычном Pro зум ограничен 4-кратным, что тоже очень достойно. Отдельно следует упомянуть фронтальную камеру 18 МП с новым квадратным сенсором. Она все равно хорошо снимает в портретной и ландшафтной ориентации.

Основная камера смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra состоит из четырех модулей: 200 Мпикс широкоугольный, 50 Мпикс телефото с 5x оптическим зумом, 10 Мпикс телефото с 3x оптическим зумом и 50. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Есть возможность записи видео с разрешением 8K при 30 к/с. Оптическая стабилизация (OIS) имеется на большинстве модулей, а также электронная стабилизация (EIS).

Другие спецификации

Связь в iPhone 17 Pro Max обеспечивают технологии Bluetooth 6, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS (L1+L5), eSIM. Емкость аккумулятора составляет 4823 мАч, поддерживается быстрая зарядка до 25 Вт и беспроводная зарядка.

Samsung Galaxy S25 Ultra поддерживает технологии Bluetooth 5.4, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS (L1+L5), eSIM. Аккумулятор здесь на 5000 мАч, также поддерживается быстрая зарядка до 45 Вт, беспроводная зарядка и реверсивная зарядка для зарядки других устройств.

Сравнение характеристик Phone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra

Характеристика Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra дисплей 6,9-дюймовый Super Retina XDR OLED с технологией ProMotion, адаптивной частотой до 120 Гц и яркостью 3000 нит на улице. 7-слойное антибликовое покрытие 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2x с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Камера Тройная камера с 48-мегапиксельными сенсорами. Увеличено разрешение фронтальной камеры (18 МП против 12 МП в S25 Ultra). Ночная съемка может обеспечивать более яркое изображение, но с меньшей детализацией. 200-мегапиксельная основная камера, а также телефотокамера с оптическим зумом. Благодаря насыщенным цветам фотографии получаются более эффектными, но менее реалистичными. Ночная съемка обеспечивает большую четкость и детализацию. Процесор Apple A19 Pro . Обеспечивает высокую производительность, в том числе для игр консольного уровня. Qualcomm Snapdragon 8 Elite . Очень быстрый и мощный, особенно для задач, связанных с искусственным интеллектом. Оперативная память 12 ГБ оперативной памяти. 12 ГБ оперативная память по умолчанию, или 16 ГБ для конфигурации с 1 ТБ хранилища. Накопитель Начинается с 256 ГБ, с новой опцией на 2 ТВ . Начинается с 256 ГБ, максимум 1 ТВ. Аккумулятор Аккумулятор емкостью 5088 мАч обеспечивает до 39 часов воспроизведения видео. По результатам реальных тестов, время работы от аккумулятора примерно на 5–10 % больше, чем у S25 Ultra. Аккумулятор емкостью 5000 мАч , время работы примерно 11 часов 58 минут в тестах на реальное использование. Зарядка Быстрая зарядка : до 50 % за 20 минут. Беспроводная зарядка : Qi2 25 Вт и MagSafe 25 Вт. Быстрая зарядка : поддерживает зарядку 45 Вт. Беспроводная зарядка : 15 Вт. Подключение Bluetooth 6, Thread, 5G, Wi-Fi 7. Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 7. Дизайн и дополнительные возможности Титан . Встроенная поддержка MagSafe. Титан . Поддержка стилуса S Pen . Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев.

Выводы

Оба аппарата очень сильны. Помимо того что владельцы экосистем каждого бренда и так не сомневаются в выборе, есть ряд сухих технических аспектов. На выходе должны подвести итоги:

Причины выбрать Samsung Galaxy S25 Ultra

На 42% выше максимальная яркость экрана (1408 против 989 нит)

Великолепное антибликовое покрытие, позволяющее комфортно использовать смартфон на улице

Камера имеет оптический зум 5x

Повышенная биометрическая защита (ультразвуковый сканер отпечатков пальцев)

Реверсивная зарядка

Причины выбрать Apple iPhone 17 Pro Max

Лучшая фронтальная камера с реалистичными цветами фото и видео

Лучшая производительность аккумулятора

Быстрая беспроводная зарядка

Современная версия Bluetooth

Смартфон на 7 месяцев поновее

Лучшая оптимизация софта

