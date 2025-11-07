Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?

Між флагманськими смартфонами Apple та Samsung традиційно розгорнулося справжнє змагання. Обидва мають високоякісні екрани, потужні процесори та набір модулів камер для найрізноманітніших сценаріїв. Не дивлячись на те, що дати релізу у них кардинально різні, конкуренція за споживача у обох дуже активна. Хоч презентація Apple і була відносно недавно, в Україні вже можна купити топовий iPhone 17 Pro Max на Rozetka. Далі розкажемо про головні особливості затятих конкурентів. Можливо, вибір флагманського смартфону виявиться не таким складним.

Екрани iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra

У смартфоні iPhone 17 Pro Max встановлений Super Retina XDR OLED-екрани з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц (технологія ProMotion). Але головне — яскравість: пікове значення сягає 3000 ніт.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм. Матриця – Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 1440 x 3120 та частотою оновлення 1–120 Гц, Vision boost та адаптивними кольорами.

Процесори iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max працює на новому чіпі A19 Pro, створеному за 3-нанометровим техпроцесом. Він має два продуктивні ядра з частотою до 4,26 ГГц і чотири економні. У «великих» ядер покращили прогноз переходів і збільшили пропускну спроможність інструкцій, а в «малих» додали кешу другого рівня на 50%. У тесті Geekbench 6 за одне ядро ​​він видає 3895 балів. Це на 11% краще за минулорічний A18 Pro і майже на 12% вище за результат Ryzen 9 9950X — топового 16-ядерного «монстра» від AMD.

У Samsung Galaxy S25 Ultra використовується Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) – восьмиядерний чіпсет, який був анонсований 21 жовтня 2024 року та зроблений за 3-нанометровим техпроцесом. Він має 2 ядра Oryon (Phoenix L) на 4320 МГц та 6 ядер Oryon (Phoenix M) на 3530 МГц. У нього на 40% більше випарна камера для охолодження чіпа, на 40% швидше за NPU, на 37% швидше центральний процесор і на 30% швидше графічний процесор, ніж у попередника.

Камери iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra

Основний модуль iPhone 17 Pro Max має розмір 48 Мпікс і тепер використовує оновлений сенсор із покращеною світлочутливістю. Ультраширококутна камера дає більше деталей у темних сценах. У Pro Max з’явився телеоб’єктив із 8-кратним оптичним зумом – це інструмент для тих, хто знімає концерти, спорт чи подорожі. У звичайному Pro зум обмежений 4-кратним, що теж дуже гідно. Окремо варто згадати фронтальну камеру 18 МП із новим квадратним сенсором. Вона однаково добре знімає у портретній та ландшафтній орієнтації.

Основна камера смартфону Samsung Galaxy S25 Ultra складається з чотирьох модулів: 200 Мпікс ширококутний, 50 Мпікс телефото з 5x оптичним зумом, 10 Мпікс телефото з 3x оптичним зумом та 50 МП ультраширококутний. Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп. Є Можливість запису відео з роздільною здатністю 8K при 30 к/с. Оптична стабілізація (OIS) є на більшості модулів, а також електронна стабілізація (EIS).

Інші специфікації

Зв’язок у iPhone 17 Pro Max забезпечують технології Bluetooth 6, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS (L1+L5), eSIM. Ємність акумулятора становить 4823 мАг, підтримується швидка зарядка до 25 Вт та бездротова зарядка.

Samsung Galaxy S25 Ultra підтримує технології Bluetooth 5.4, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS (L1+L5), eSIM. Акумулятор тут на 5000 мАг, також підтримується швидка зарядка до 45 Вт, бездротова зарядка та реверсивна зарядка для заряджання інших пристроїв.

Порівняння характеристик Phone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra

Характеристика Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Дисплей 6,9-дюймовий Super Retina XDR OLED з технологією ProMotion, адаптивною частотою до 120 Гц і яскравістю 3000 ніт на вулиці. 7-шарове покриття антивідблиску 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED 2x з адаптивною частотою оновлення 120 Гц. Камера Потрійна камера з 48-мегапіксельними сенсорами. Збільшена роздільна здатність фронтальної камери (18 МП проти 12 МП в S25 Ultra). Нічна зйомка може забезпечувати яскравіше зображення, але з меншою деталізацією. 200-мегапіксельна основна камера, а також телефотокамера з оптичним зумом. Завдяки насиченим кольорам фотографії виходять більш ефектними, але менш реалістичними. Нічна зйомка забезпечує більшу чіткість і деталізацію. Процесор Apple A19 Pro . Забезпечує високу продуктивність, у тому числі для ігор консольного рівня. Qualcomm Snapdragon 8 Elite . Надзвичайно швидкий і потужний, особливо для завдань, пов’язаних зі штучним інтелектом. Оперативна пам’ять 12 ГБ оперативної пам’яті. 12 ГБ оперативної пам’яті за замовчуванням, або 16 ГБ для конфігурації з 1 ТБ сховища. Накопичувач Починається з 256 ГБ, з новою опцією на 2 ТБ . Починається з 256 ГБ, максимум 1 ТБ. Акумулятор Акумулятор ємністю 5088 мАг забезпечує до 39 годин відтворення відео. За результатами реальних тестів, час роботи від акумулятора приблизно на 5–10 % довший, ніж у S25 Ultra. Акумулятор ємністю 5000 мАг , час роботи приблизно 11 годин 58 хвилин в тестах на реальне використання. Зарядка Швидка зарядка : до 50 % за 20 хвилин. Бездротова зарядка : Qi2 25 Вт і MagSafe 25 Вт. Швидка зарядка : підтримує зарядку 45 Вт. Бездротова зарядка : 15 Вт. Підключення Bluetooth 6, Thread, 5G, Wi-Fi 7. Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 7. Дизайн та додаткові можливості Титан . Вбудована підтримка MagSafe. Титан . Підтримка стилуса S Pen . Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців.

Висновки

Обидва апарати дуже сильні. Крім того що власники еко систем кожного бренду і так не сумнівається у виборі, є ряд сухих технічних аспектів. До речі, ці смартфони можна купити в магазині Розетка, де завжди є свіжі відгуки. На виході ж маємо підбити підсумки:

Причини обрати Samsung Galaxy S25 Ultra

На 42% вище максимальна яскравість екрану (1408 проти 989 нит)

Чудове антивідблискове покриття, що дозволяє комфортно використовувати смартфон на вулиці

Камера має оптичний зум 5x

Підвищений біометричний захист (ультразвуковий сканер відбитків пальців)

Реверсивна зарядка

Причини обрати Apple iPhone 17 Pro Max

Найкраща фронтальна камера з реалістичними кольорами фото та відео

Краща продуктивність аккумулятора

Швидка бездротова зарядка

Сучасніша версія Bluetooth

Смартфон на 7 місяців новіший

Краща оптимізація софта

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

