Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей11.11.25
Серии компьютерных мышок Logitech охватывают широкий спектр сценариев использования – от киберспортивных арен до рабочих офисов. В нашей подборке представлены шесть моделей, демонстрирующих различные подходы к эргономике, сенсорным технологиям и автономности.
Игровые мышки Logitech G502 X Lightspeed и PRO X Superlight 2 DEX ориентированы на точность, скорость и минимальную задержку благодаря сенсорам HERO нового поколения и частоте опроса до 8000 Гц. Для работы и производительности компания предлагает модели мышок Logitech MX Master 4 и MX Anywhere 3S, которые поддерживают подключение к нескольким устройствам и имеют колесо MagSpeed для быстрой прокрутки. Они сочетают длительную автономность с функциональностью, которая удобна как в офисе, так и во время командировок. Для пользователей, которые ценят комфорт и природное положение руки, созданы модели Logitech MX Ergo и MX Vertical. Первая мышь имеет трекбол с регулируемым наклоном корпуса, вторая — вертикальная конструкция под углом 57°, что снижает нагрузку на запястье. К слову купить любую из них можно на Rozetka прямо сейчас.
Все устройства поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth или USB-приемник и могут работать неделями без подзарядки. В статье рассматриваются ключевые технические характеристики каждой модели, отличия в дизайне и сценарии, где они проявляют свои сильные стороны.
Игровые мыши Logitech
Logitech G502 X Lightspeed
Logitech G502 X Lightspeed – беспроводная мышь с сенсором HERO 25K, который обеспечивает разрешение до 25 600 DPI и высокую точность позиционирования. Модель поддерживает технологию LIGHTSPEED для быстрой передачи сигнала без задержек. Основные кнопки оснащены гибридными оптико-механическими переключателями LIGHTFORCE, объединяющими скорость срабатывания с четким откликом.
Устройство имеет 13 программируемых кнопок, колесо с регулируемой прокруткой и сменную накладку для DPI-Shift под большой палец. Аккумулятор обеспечивает до 140 часов автономной работы, а эргономичная форма корпуса ориентирована на правую руку.
Logitech PRO X Superlight 2 Dex
Logitech PRO X Superlight 2 DEX – это беспроводная мышка массой около 60 г, которая поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и обеспечивает минимальную задержку во время работы. В устройстве используется сенсор HERO 2 с разрешением до 44 000 DPI, ускорением более 88 G и скоростью отслеживания 888 IPS.
Корпус мыши имеет ассиметричную форму для правой руки и пять программируемых кнопок, что делает модель удобной для динамических игр. Аккумулятор обеспечивает до 95 часов автономной работы, предусмотрена поддержка беспроводной зарядки POWERPLAY. Габариты составляют 125,8×67,7×43,9 мм.
Сравнительная таблица мышей G502 X Lightspeed и PRO X Superlight 2 Dex
|Характеристика
|Logitech G502 X Lightspeed
|Logitech PRO X Superlight 2 DEX
|Сенсор/макс DPI
|HERO 25K / до 25 600 DPI
|HERO 2 / до 44 000 DPI
|Частота
|LIGHTSPEED
|до 8000 Гц
|Кнопки
|13 программируемых кнопок
|5 программируемых кнопок
|Переключатели / отзыв
|гибридные оптико-механические
|механические переключатели
|Колесик
|регулируемое колесико с переменной прокруткой
|стандартное колесико
|Вес/габариты
|180–200 г
|≈ 60 г; 125,8×67,7×43,9 мм
|Аккумулятор
|до 140 часов автономной работы
|до 95 часов, беспроводная зарядка
|Эргономика
|для правшей, многофункциональная, игровая
|ориентированная на киберспорт
|Особенности
|сменные накладки, настройки кнопок
|высокая частота опроса
Мыши для работы
Logitech MX Master 4
Мышь оснащена сенсором с разрешением до 8000 DPI и колесом MagSpeed, способным прокручивать до тысячи строк в секунду. Поддерживается подключение одновременно к трем устройствам – с помощью Bluetooth или радиоприемника – с возможностью переключения между ними с использованием специальной кнопки.
Аккумуляторная батарея позволяет до 70 дней работы без подзарядки, а через порт USB-C зарядка 1 минута дает около 3 часов работы. Корпус имеет форму для правой руки, клик-механизмы стало чище на 90% по уровню шума по сравнению с предыдущим поколением и присутствует новый элемент управления Action Ring и сенсорная панель под большой палец.
Logitech MX Anywhere 3S для Мac
Мышь Logitech MX Anywhere 3S для Mac оснащена оптическим сенсором с разрешением до 8000 DPI, что обеспечивает точное отслеживание даже на стекле. Колесо прокрутки MagSpeed позволяет перемещаться до тысячи строк в секунду с возможностью переключения между ступенчатым и свободным режимами.
Мышь поддерживает подключение к трем устройствам одновременно через Bluetooth Low Energy с быстрым переключением между ними. Аккумулятор обеспечивает до 70 дней автономной работы, а зарядка через USB-C позволяет получить несколько часов после минуты подзарядки. Корпус компактный, вес составляет около 99 г, что удобно для использования дома или в дороге.
Сравнительная таблица мышей MX Master 4 и MX Anywhere 3S для Mac
|Характеристика
|Logitech MX Master 4
|Logitech MX Anywhere 3S для Mac
|Сенсор/макс DPI
|Оптический сенсор / до 8000 DPI
|Оптический сенсор / до 8000 DPI
|Колесики прокрутки
|MagSpeed — до 1000 строк в секунду
|MagSpeed — до 1000 строк в секунду, два режима
|Подключение
|Bluetooth или USB-приемник,
до 3 устройств одновременно
|Bluetooth Low Energy, до 3 устройств одновременно
|Аккумулятор / автономность
|до 70 дней, зарядка USB-C (1 мин = 3 часа работы)
|до 70 дней, зарядка USB-C
|Форма/вес
|Эргономичная для правой руки, среднего размера
|Компактная, вес около 99 г
|Дополнительные элементы управления
|Action Ring, сенсорная панель под большой палец
|Колесики, кнопки для жестов
|Уровень шума кликов
|На 90% тише по сравнению с предшественником
|Тихая работа, оптимизированная для macOS
|Назначение
|Офисная, креативная работа, многозадачность
|Универсальное использование
Мыши для комфорта
Logitech MX Ergo
Модель Logitech MX Ergo – это беспроводной трекбол, созданный для работы с минимальной нагрузкой на запястье. Мышка оснащена сенсором Logitech Advanced Optical Tracking с разрешением от 512 до 2048 dpi, что обеспечивает точное управление курсором без необходимости двигать мышь по поверхности.
Конструкция позволяет изменять угол наклона корпуса на 0 или 20, чтобы пользователь мог подобрать более удобное положение руки. Вес устройства составляет около 164 г, а размеры – 132,5×99,8×51,4 мм. Трекбол поддерживает подключение через Bluetooth или USB-приемник, имеет несколько программируемых кнопок и подходит для длительной офисной работы или для точного редактирования контента.
Logitech Vertical
Мышь имеет вертикальную форму под углом около 57°, которая обеспечивает более естественное положение руки и позволяет уменьшить нагрузку на запястье. Сенсор поддерживает разрешение до примерно 4000 DPI, что позволяет двигать курсор с меньшей амплитудой движения руки. Устройство может подключаться через USB-приемник или Bluetooth и позволяет переключаться между тремя устройствами с помощью кнопки.
Аккумулятор работает до нескольких месяцев на одном заряде, а быстрая зарядка дает несколько часов работы после очень короткого подключения к питанию. Корпус этой мышки рассчитан исключительно на правую руку, имеет массу около 135 г и предназначен для использования беспроводно или с кабелем через USB-C кабель для зарядки или использования в проводном режиме.
Сравнительная таблица мышей MX Ergo и Vertical
|Характеристика
|Logitech MX Ergo
|Logitech MX Vertical
|Тип
|Трекбол с фиксированным шаром
|Вертикальная эргономичная мышь
|Сенсор / разрешение
|Logitech Advanced Optical Tracking / 512–2048 DPI
|Оптический сенсор/до 4000 DPI
|Конструкция/эргономика
|Регулируемый наклон корпуса 0° или 20°
|Вертикальный угол наклона 57°
|Подключение
|Bluetooth или USB-приемник
|Переключение между 3 устройствами
|Аккумулятор / автономность
|Встроенный аккумулятор, длительное время работы
|Быстрая зарядка через USB-C
|Размеры/вес
|132,5 × 99,8 × 51,4 мм / ≈164 г
|≈135 г, корпус для правой руки
|Кнопки
|Несколько программируемых кнопок
|возможность настройки
|Назначение
|Офисная работа, редактирование контента
|Снижение нагрузки на запястье
Выводы
Разнообразие мышок Logitech показывает, что бренд охватывает все сегменты – от профессиональных геймеров до пользователей, ищущих комфорт для ежедневной работы.
Модели G502 X Lightspeed и PRO X Superlight 2 DEX ориентированы на максимальную точность и скорость, в то время как серия MX фокусируется на эргономике, универсальности и многозадачности. Мышки MX Master 4 и MX Anywhere 3S подходят для офисных и творческих задач, а MX Ergo и MX Vertical предлагают альтернативу для тех, кто стремится снизить нагрузку на запястье.
Неудивительно, что компьютерные мышки популярны и почти не имеют конкурентов, да и купить их можно почти где угодно, в том числе на маркетплейсе Розетка. Все устройства отличаются качественной сборкой, продуманным управлением и долгое время работы без подзарядки. Сравнение шести моделей показывает, что Logitech удалось соединить технологичность и удобство, оставляя выбор за пользователем в соответствии с его стилем работы или игрой.
Редактор
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Серии компьютерных мышок Logitech охватывают широкий спектр сценариев использования – от киберспортивных арен до рабочих офисов. В нашей подборке представлены шесть моделей, демонстрирующих различные подходы к эргономике, сенсорным технологиям и автономности.
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Видеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 стоит €4100 — потребление 800 Вт, +10% производительности Asus видеокарта
Фактически, Asus ROG Matrix RTX 5090 – это не карта для обычных геймеров, а для коллекционеров и техноэнтузиастов
Lego представила первый набор по мотивам Star Trek — USS Enterprise NCC-1701-D Lego
Набор Lego USS Enterprise NCC-1701-D поступит в продажу 28 ноября в фирменных магазинах и на официальном сайте компании по цене $399
Видеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 стоит €4100 — потребление 800 Вт, +10% производительности
Представлен Bluetooth 6.2 – скорость подключения в 20 раз выше
Apple будет платить Google $1 млрд в год за доступ к ИИ
Полиция Лас-Вегаса показала автопарк из Tesla Cybertruck
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI первый в мире маршрутизатор со встроенным нейпроцессором для ИИ
SpaceX совершила 100-й запуск ракеты Falcon 9 в 2025 году
Китайцы представили робо пса Rover X1 за $1000
Google дала доступ ИИ Gemini во все свои сервисы для анализа данных
GTA 6 перенесли еще раз. На ноябрь 2026 года
BitLocker опять сбоит. Microsoft предупреждает о возможной потере данных в Windows 11 и 10
Экипировка M-TAC замечена в игре Battlefield 6
Moto G 2026 — смартфон с хорошей селфи камерой за $200
Apple планирует выпустить бюджетный MacBook в 2026 году