Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

Серии компьютерных мышок Logitech охватывают широкий спектр сценариев использования – от киберспортивных арен до рабочих офисов. В нашей подборке представлены шесть моделей, демонстрирующих различные подходы к эргономике, сенсорным технологиям и автономности.

Игровые мышки Logitech G502 X Lightspeed и PRO X Superlight 2 DEX ориентированы на точность, скорость и минимальную задержку благодаря сенсорам HERO нового поколения и частоте опроса до 8000 Гц. Для работы и производительности компания предлагает модели мышок Logitech MX Master 4 и MX Anywhere 3S, которые поддерживают подключение к нескольким устройствам и имеют колесо MagSpeed ​​для быстрой прокрутки. Они сочетают длительную автономность с функциональностью, которая удобна как в офисе, так и во время командировок. Для пользователей, которые ценят комфорт и природное положение руки, созданы модели Logitech MX Ergo и MX Vertical. Первая мышь имеет трекбол с регулируемым наклоном корпуса, вторая — вертикальная конструкция под углом 57°, что снижает нагрузку на запястье. К слову купить любую из них можно на Rozetka прямо сейчас.

Все устройства поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth или USB-приемник и могут работать неделями без подзарядки. В статье рассматриваются ключевые технические характеристики каждой модели, отличия в дизайне и сценарии, где они проявляют свои сильные стороны.

Игровые мыши Logitech

Logitech G502 X Lightspeed

Logitech G502 X Lightspeed – беспроводная мышь с сенсором HERO 25K, который обеспечивает разрешение до 25 600 DPI и высокую точность позиционирования. Модель поддерживает технологию LIGHTSPEED для быстрой передачи сигнала без задержек. Основные кнопки оснащены гибридными оптико-механическими переключателями LIGHTFORCE, объединяющими скорость срабатывания с четким откликом.

Устройство имеет 13 программируемых кнопок, колесо с регулируемой прокруткой и сменную накладку для DPI-Shift под большой палец. Аккумулятор обеспечивает до 140 часов автономной работы, а эргономичная форма корпуса ориентирована на правую руку.

Logitech PRO X Superlight 2 Dex

Logitech PRO X Superlight 2 DEX – это беспроводная мышка массой около 60 г, которая поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и обеспечивает минимальную задержку во время работы. В устройстве используется сенсор HERO 2 с разрешением до 44 000 DPI, ускорением более 88 G и скоростью отслеживания 888 IPS.

Корпус мыши имеет ассиметричную форму для правой руки и пять программируемых кнопок, что делает модель удобной для динамических игр. Аккумулятор обеспечивает до 95 часов автономной работы, предусмотрена поддержка беспроводной зарядки POWERPLAY. Габариты составляют 125,8×67,7×43,9 мм.

Сравнительная таблица мышей G502 X Lightspeed и PRO X Superlight 2 Dex

Характеристика Logitech G502 X Lightspeed Logitech PRO X Superlight 2 DEX Сенсор/макс DPI HERO 25K / до 25 600 DPI HERO 2 / до 44 000 DPI Частота LIGHTSPEED до 8000 Гц Кнопки 13 программируемых кнопок 5 программируемых кнопок Переключатели / отзыв гибридные оптико-механические механические переключатели Колесик регулируемое колесико с переменной прокруткой стандартное колесико Вес/габариты 180–200 г ≈ 60 г; 125,8×67,7×43,9 мм Аккумулятор до 140 часов автономной работы до 95 часов, беспроводная зарядка Эргономика для правшей, многофункциональная, игровая ориентированная на киберспорт Особенности сменные накладки, настройки кнопок высокая частота опроса

Мыши для работы

Logitech MX Master 4

Мышь оснащена сенсором с разрешением до 8000 DPI и колесом MagSpeed, способным прокручивать до тысячи строк в секунду. Поддерживается подключение одновременно к трем устройствам – с помощью Bluetooth или радиоприемника – с возможностью переключения между ними с использованием специальной кнопки.

Аккумуляторная батарея позволяет до 70 дней работы без подзарядки, а через порт USB-C зарядка 1 минута дает около 3 часов работы. Корпус имеет форму для правой руки, клик-механизмы стало чище на 90% по уровню шума по сравнению с предыдущим поколением и присутствует новый элемент управления Action Ring и сенсорная панель под большой палец.

Logitech MX Anywhere 3S для Мac

Мышь Logitech MX Anywhere 3S для Mac оснащена оптическим сенсором с разрешением до 8000 DPI, что обеспечивает точное отслеживание даже на стекле. Колесо прокрутки MagSpeed ​​позволяет перемещаться до тысячи строк в секунду с возможностью переключения между ступенчатым и свободным режимами.

Мышь поддерживает подключение к трем устройствам одновременно через Bluetooth Low Energy с быстрым переключением между ними. Аккумулятор обеспечивает до 70 дней автономной работы, а зарядка через USB-C позволяет получить несколько часов после минуты подзарядки. Корпус компактный, вес составляет около 99 г, что удобно для использования дома или в дороге.

Сравнительная таблица мышей MX Master 4 и MX Anywhere 3S для Mac

Характеристика Logitech MX Master 4 Logitech MX Anywhere 3S для Mac Сенсор/макс DPI Оптический сенсор / до 8000 DPI Оптический сенсор / до 8000 DPI Колесики прокрутки MagSpeed ​​— до 1000 строк в секунду MagSpeed ​​— до 1000 строк в секунду, два режима Подключение Bluetooth или USB-приемник, до 3 устройств одновременно Bluetooth Low Energy, до 3 устройств одновременно Аккумулятор / автономность до 70 дней, зарядка USB-C (1 мин = 3 часа работы) до 70 дней, зарядка USB-C Форма/вес Эргономичная для правой руки, среднего размера Компактная, вес около 99 г Дополнительные элементы управления Action Ring, сенсорная панель под большой палец Колесики, кнопки для жестов Уровень шума кликов На 90% тише по сравнению с предшественником Тихая работа, оптимизированная для macOS Назначение Офисная, креативная работа, многозадачность Универсальное использование

Мыши для комфорта

Logitech MX Ergo

Модель Logitech MX Ergo – это беспроводной трекбол, созданный для работы с минимальной нагрузкой на запястье. Мышка оснащена сенсором Logitech Advanced Optical Tracking с разрешением от 512 до 2048 dpi, что обеспечивает точное управление курсором без необходимости двигать мышь по поверхности.

Конструкция позволяет изменять угол наклона корпуса на 0 или 20, чтобы пользователь мог подобрать более удобное положение руки. Вес устройства составляет около 164 г, а размеры – 132,5×99,8×51,4 мм. Трекбол поддерживает подключение через Bluetooth или USB-приемник, имеет несколько программируемых кнопок и подходит для длительной офисной работы или для точного редактирования контента.

Logitech Vertical

Мышь имеет вертикальную форму под углом около 57°, которая обеспечивает более естественное положение руки и позволяет уменьшить нагрузку на запястье. Сенсор поддерживает разрешение до примерно 4000 DPI, что позволяет двигать курсор с меньшей амплитудой движения руки. Устройство может подключаться через USB-приемник или Bluetooth и позволяет переключаться между тремя устройствами с помощью кнопки.

Аккумулятор работает до нескольких месяцев на одном заряде, а быстрая зарядка дает несколько часов работы после очень короткого подключения к питанию. Корпус этой мышки рассчитан исключительно на правую руку, имеет массу около 135 г и предназначен для использования беспроводно или с кабелем через USB-C кабель для зарядки или использования в проводном режиме.

Сравнительная таблица мышей MX Ergo и Vertical

Характеристика Logitech MX Ergo Logitech MX Vertical Тип Трекбол с фиксированным шаром Вертикальная эргономичная мышь Сенсор / разрешение Logitech Advanced Optical Tracking / 512–2048 DPI Оптический сенсор/до 4000 DPI Конструкция/эргономика Регулируемый наклон корпуса 0° или 20° Вертикальный угол наклона 57° Подключение Bluetooth или USB-приемник Переключение между 3 устройствами Аккумулятор / автономность Встроенный аккумулятор, длительное время работы Быстрая зарядка через USB-C Размеры/вес 132,5 × 99,8 × 51,4 мм / ≈164 г ≈135 г, корпус для правой руки Кнопки Несколько программируемых кнопок возможность настройки Назначение Офисная работа, редактирование контента Снижение нагрузки на запястье

Выводы

Разнообразие мышок Logitech показывает, что бренд охватывает все сегменты – от профессиональных геймеров до пользователей, ищущих комфорт для ежедневной работы.

Модели G502 X Lightspeed и PRO X Superlight 2 DEX ориентированы на максимальную точность и скорость, в то время как серия MX фокусируется на эргономике, универсальности и многозадачности. Мышки MX Master 4 и MX Anywhere 3S подходят для офисных и творческих задач, а MX Ergo и MX Vertical предлагают альтернативу для тех, кто стремится снизить нагрузку на запястье.

Неудивительно, что компьютерные мышки популярны и почти не имеют конкурентов, да и купить их можно почти где угодно, в том числе на маркетплейсе Розетка. Все устройства отличаются качественной сборкой, продуманным управлением и долгое время работы без подзарядки. Сравнение шести моделей показывает, что Logitech удалось соединить технологичность и удобство, оставляя выбор за пользователем в соответствии с его стилем работы или игрой.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram