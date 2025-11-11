Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей

Серії комп’ютерних мишок Logitech охоплюють широкий спектр сценаріїв використання — від кіберспортивних арен до робочих офісів. У нашій добірці представлено шість моделей, що демонструють різні підходи до ергономіки, сенсорних технологій та автономності.

Ігрові мишки Logitech G502 X Lightspeed і PRO X Superlight 2 DEX орієнтовані на точність, швидкість і мінімальну затримку завдяки сенсорам HERO нового покоління та частоті опитування до 8000 Гц. Для роботи та продуктивності компанія пропонує моделі мишок Logitech MX Master 4 і MX Anywhere 3S, які підтримують підключення до кількох пристроїв і мають коліщатко MagSpeed для швидкої прокрутки. Вони поєднують тривалу автономність із функціональністю, що зручна як у офісі, так і під час відряджень. Для користувачів, які цінують комфорт і природне положення руки, створено моделі Logitech MX Ergo та MX Vertical. Перша миша має трекбол із регульованим нахилом корпусу, друга — вертикальну конструкцію під кутом 57°, що знижує навантаження на зап’ястя. До слова купити будь яку з них можна на Rozetka прямо зараз.

Усі пристрої підтримують бездротове з’єднання через Bluetooth або USB-приймач і можуть працювати тижнями без підзарядки. У статті розглядаються ключові технічні характеристики кожної моделі, відмінності в дизайні та сценарії, де вони проявляють свої сильні сторони.

Ігрові мишки Logitech

Logitech G502 X Lightspeed

Logitech G502 X Lightspeed — бездротова миша з сенсором HERO 25K, який забезпечує роздільну здатність до 25 600 DPI і високу точність позиціонування. Модель підтримує технологію LIGHTSPEED для швидкої передачі сигналу без затримок. Основні кнопки оснащені гібридними оптико-механічними перемикачами LIGHTFORCE, що поєднують швидкість спрацювання з чітким відгуком.

Пристрій має 13 програмованих кнопок, коліщатко з регульованою прокруткою та змінну накладку для DPI-Shift під великий палець. Акумулятор забезпечує до 140 годин автономної роботи, а ергономічна форма корпусу орієнтована на праву руку.

Logitech PRO X Superlight 2 Dex

Logitech PRO X Superlight 2 DEX — це бездротова мишка масою близько 60 г, яка підтримує частоту опитування до 8000 Гц і забезпечує мінімальну затримку під час роботи. У пристрої використовується сенсор HERO 2 із роздільною здатністю до 44 000 DPI, прискоренням понад 88 G і швидкістю відстеження 888 IPS.

Корпус миши має асиметричну форму для правої руки та п’ять програмованих кнопок, що робить модель зручною для динамічних ігор. Акумулятор забезпечує до 95 годин автономної роботи, передбачена підтримка бездротової зарядки POWERPLAY. Габарити становлять 125,8 × 67,7 × 43,9 мм.

Порівняльна таблиця мишок G502 X Lightspeed та PRO X Superlight 2 Dex

Характеристика Logitech G502 X Lightspeed Logitech PRO X Superlight 2 DEX Сенсор / макс DPI HERO 25K / до 25 600 DPI HERO 2 / до 44 000 DPI Частота LIGHTSPEED до 8000 Гц Кнопки 13 програмованих кнопок 5 програмованих кнопок Перемикачі / відгук гібридні оптико-механічні LIGHTFORCE механічні перемикачі Коліщатко регульоване коліщатко зі змінною функцією прокрутки стандартне коліщатко Вага / габарити 180–200 г ≈ 60 г; 125,8 × 67,7 × 43,9 мм Акумулятор до 140 годин автономної роботи до 95 годин, бездротова зарядка POWERPLAY Ергономіка праворука, багатофункціональна, ігрова праворука, легка, орієнтована на кіберспорт Особливості змінні накладки, налаштування кнопок і коліщатка надлегка конструкція, висока частота опитування, підтримка PowerPlay

Мишки для роботи

Logitech MX Master 4

Миша оснащена сенсором із роздільною здатністю до 8 000 DPI і колесом MagSpeed, здатним прокручувати до тисячі рядків за секунду. Підтримується підключення одночасно до трьох пристроїв — за допомогою Bluetooth чи радіоприймача — з можливістю перемикання між ними з використанням спеціальної кнопки.

Акумуляторна батарея мишки дозволяє до 70 днів роботи без підзарядки, а через порт USB-C заряджання 1 хвилина дає близько 3 годин роботи. Корпус має форму для правої руки, клік-механізми стало чище на 90% за рівнем шуму порівняно з попереднім поколінням, і присутній новий елемент керування Action Ring та сенсорна панель під великий палець.

Logitech MX Anywhere 3S для Мac

Мишка Logitech MX Anywhere 3S для Mac оснащена оптичним сенсором із роздільною здатністю до 8000 DPI, що забезпечує точне відстеження навіть на склі. Коліщатко прокрутки MagSpeed дозволяє переміщатися до тисячі рядків за секунду з можливістю перемикання між ступінчастим і вільним режимами.

Миша підтримує підключення до трьох пристроїв одночасно через Bluetooth Low Energy з швидким перемиканням між ними. Акумулятор забезпечує до 70 днів автономної роботи, а зарядка через USB-C дозволяє отримати кілька годин роботи після хвилини підзарядки. Корпус компактний, вага становить близько 99 г, що зручно для користування вдома або в дорозі.

Порівняльна таблиця мишок MX Master 4 та MX Anywhere 3S для Мac

Характеристика Logitech MX Master 4 Logitech MX Anywhere 3S для Mac Сенсор / макс DPI Оптичний сенсор / до 8000 DPI Оптичний сенсор / до 8000 DPI (працює навіть на склі) Коліщатко прокрутки MagSpeed — до 1000 рядків за секунду MagSpeed — до 1000 рядків за секунду, два режими (ступінчастий/вільний) Підключення Bluetooth або USB-приймач, до 3 пристроїв одночасно Bluetooth Low Energy, до 3 пристроїв одночасно Акумулятор / автономність до 70 днів, зарядка USB-C (1 хв = 3 год роботи) до 70 днів, зарядка USB-C (1 хв = кілька годин роботи) Форма / вага Ергономічна для правої руки, середнього розміру Компактна, вага близько 99 г, зручна для подорожей Додаткові елементи керування Action Ring, сенсорна панель під великий палець Коліщатко, кнопки для жестів і перемикання між пристроями Рівень шуму кліків На 90% тихіші порівняно з попереднім поколінням Тиха робота, оптимізована для macOS Призначення Офісна, креативна робота, багатозадачність Мобільна робота з Mac, універсальне використання

Мишки для комфорту

Logitech MX Ergo

Модель Logitech MX Ergo — це бездротовий трекбол, створений для роботи з мінімальним навантаженням на зап’ястя. Мишка оснащена сенсором Logitech Advanced Optical Tracking із роздільною здатністю від 512 до 2048 dpi, що забезпечує точне керування курсором без потреби рухати мишу по поверхні.

Конструкція дозволяє змінювати кут нахилу корпусу на 0° або 20°, щоб користувач міг підібрати зручніше положення руки. Вага пристрою становить близько 164 г, а розміри — 132,5 × 99,8 × 51,4 мм. Трекбол підтримує підключення через Bluetooth або USB-приймач, має кілька програмованих кнопок і підходить для тривалої офісної роботи чи точного редагування контенту.

Logitech Vertical

Миша має вертикальну форму під кутом близько 57°, яка забезпечує природніше положення руки та дозволяє зменшити навантаження на зап’ястя. Сенсор підтримує роздільну здатність до приблизно 4000 DPI, що дозволяє рухати курсор з меншою амплітудою руху руки. Пристрій може підключатися через USB-приймач або Bluetooth і дозволяє переключатися між трьома пристроями за допомогою кнопки.

Акумуляторна батарея працює до кількох місяців на одному заряді, а швидке заряджання дає кілька годин роботи після дуже короткого підключення до живлення. Корпус цієї мишки розрахований виключно на праву руку, має масу близько 135 г і призначений для користування бездротово чи із кабелем через USB-C кабель для зарядки чи використання в дротовому режимі.

Порівняльна таблиця мишок MX Ergo та Vertical

Характеристика Logitech MX Ergo Logitech MX Vertical Тип Трекбол із фіксованою кулею Вертикальна ергономічна миша Сенсор / роздільна здатність Logitech Advanced Optical Tracking / 512–2048 DPI Оптичний сенсор / до 4000 DPI Конструкція / ергономіка Регульований нахил корпусу 0° або 20° для зручності Вертикальний кут нахилу 57° для зменшення напруги зап’ястя Підключення Bluetooth або USB-приймач Bluetooth або USB-приймач, перемикання між 3 пристроями Акумулятор / автономність Вбудований акумулятор, тривалий час роботи До кількох місяців роботи, швидке заряджання через USB-C Розміри / вага 132,5 × 99,8 × 51,4 мм / ≈164 г ≈135 г, корпус для правої руки Кнопки Кілька програмованих кнопок, колесо прокрутки Стандартний набір кнопок із можливістю налаштування Призначення Офісна робота, точне редагування без руху миші Тривала офісна робота, зниження навантаження на зап’ястя

Висновки

Розмаїття мишок Logitech показує, що бренд охоплює всі сегменти — від професійних геймерів до користувачів, які шукають комфорт для щоденної роботи.

Моделі G502 X Lightspeed і PRO X Superlight 2 DEX орієнтовані на максимальну точність і швидкість, тоді як серія MX фокусується на ергономіці, універсальності та багатозадачності. Мишки MX Master 4 та MX Anywhere 3S підходять для офісних і творчих завдань, а MX Ergo і MX Vertical пропонують альтернативу для тих, хто прагне зменшити навантаження на зап’ястя.

Не дивно що комп’ютерні мишки популярні і майже не мають конкурентів, та й купити їх можна майже будь де, в тому числі на маркетплейсі Розетка. Усі пристрої вирізняються якісною збіркою, продуманим управлінням і довгим часом роботи без підзарядки. Порівняння шести моделей показує, що Logitech вдалося поєднати технологічність і зручність, залишаючи вибір за користувачем відповідно до його стилю роботи чи гри.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram