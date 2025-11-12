Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025

Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 202512.11.25
В 2025 году бренд Xiaomi выпускает 3 основные линейки своих смартфонов:
- Xiaomi Redmi. Бюджетные и среднебюджетные смартфоны.
- Xiaomi Poco. Народный флагман и народный премиум сегмент.
- Xiaomi. Не имели своего названия линейки. В основном это выше среднего и премиум смартфоны.
Особенность в том, что часто модели Redmi и Poco подражают аппаратам линейки Xiaomi. Между собой они буквально идентичны характеристикам и имеют незначительные отличия в дизайне. Тем не менее случаются моменты по которым одна модель интереснее другой, имея ту же или более низкую цену. Далее расскажем о топ-моделях от группы компаний принадлежащих Xiaomi. Какие же Xiaomi, Redmi и Poco можно назвать лучшим выбором в 2025 году в разных ценовых категориях – от $100 до $1200. Телефоны Xiaomi на Rozetka
Смартфоны Xiaomi Redmi
Redmi 15C — $100
Смартфон Redmi 15C оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81-Ultra с частотой до 2,0 ГГц и графикой Mali-G52 MC2. Доступные конфигурации памяти: 4 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной или 4 ГБ + 256 ГБ, с поддержкой расширения оперативной памяти до 8 ГБ и хранилища до 1 ТБ через microSD.
Большой 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600×720 пикселей имеет частоту обновления до 120 Гц, яркость до 810 болт и сертификации TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и от снижения уровня синего света. Основная камера имеет разрешение 50 Мп (f/1.8) и поддерживает режимы ночной съемки, HDR и таймлапс; фронтальная камера — 8 Мпикс.
Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, хотя адаптер в комплект не входит. Устройство поддерживает две SIM-карты и microSD, имеет сканер отпечатков пальцев на боковой грани, распознавание лица и модуль NFC (в зависимости от региона). Корпус с защитой от пыли и брызг по классу IP64 имеет размеры 171,56 × 79,47 × 7,99 мм и вес около 205 г.
Redmi Note 14 — $200
Смартфон Redmi Note 14 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99-Ultra, изготовленном по 6-нм техпроцессу, с графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Доступные конфигурации памяти включают 6 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной или 8 ГБ + 128/256 ГБ, с возможностью расширения хранилища до 1 ТБ с помощью microSD.
Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью. Основная камера имеет сенсор на 108 Мп с диафрагмой ƒ/1.7, дополненный двумя модулями по 2 Мп для макро и глубины поля, а фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.
Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Устройство имеет стекло Corning Gorilla Glass 5, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку NFC (в зависимости от региона) и защиту корпуса от пыли и брызг по стандарту IP54. Redmi Note 14 доступен в цветах Mist Purple, Lime Green, Midnight Black и Ocean Blue и работает под управлением системы HyperOS.
Redmi Note 14 Pro+ 5G — $300
Смартфон Redmi Note 14 Pro+ 5G построен на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, созданном по 4-нм техпроцессу, обеспечивающему высокое быстродействие и энергоэффективность. дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2712×1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит.
Основная камера с сенсором 200 Мп и диафрагмой f/1.65 оснащена оптической стабилизацией, а также поддерживает 2× и 4× зум без потери качества; фронтальная камера — 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5110 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт по технологии HyperCharge, позволяющей полностью зарядить устройство в считанные минуты.
Смартфон имеет корпус с сертификацией IP68, который защищает от пыли и погружения в воду, а экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. памяти и 256 или 512 ГБ встроенной, без возможности расширения хранилища. Устройство поддерживает две SIM-карты, имеет модуль NFC, ИК-порт, стереодинамики Dolby Atmos и вибромотор оси X, что подчеркивает его флагманский характер в серии Redmi Note.
Сравнение характеристик смартфонов Xiaomi Redmi
|Характеристика
|Redmi 15C ($100)
|Redmi Note 14 ($200)
|Redmi Note 14 Pro+ 5G ($300)
|Процесор
|MediaTek Helio G81-Ultra (8 ядер, до 2,0 ГГц)
|MediaTek Helio G99-Ultra (6 нм)
|Snapdragon 7s Gen 3 (4 нм)
|Оперативная/встроенная память
|4 ГБ + 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ
|6/8 ГБ + 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ
|8/12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD
|дисплей
|6,9″ LCD, 1600×720, 120 Гц, 810 болт
|6,67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц
|6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Гц, 3000 болт
|Основная камера
|50 Мп (f/1.8)
|108 Мп (f/1.7) + 2 Мп + 2 Мп
|200 Мп (f/1.65, OIS) + дополнительные модули
|Фронтальная камера
|8 Мп
|8 Мп
|16 Мп
|Аккумулятор
|6000 мАч, 33 Вт
|5500 мАч, 33 Вт
|5110 мАч, 120 Вт HyperCharge
|Защита корпуса
|IP64
|IP54
|IP68
|Другое
|NFC (зависит от региона), сканер сбоку
|Corning Gorilla Glass 5, NFC, HyperOS
|Gorilla Glass Victus 2, Dolby Atmos, ИК-порт, NFC
|Габариты и вес
|171,6×79,5×8 мм, 205 г
|≈ 165×76×8 мм, 187 г
|≈ 161×75×8,6 мм, 199 г
Смартофоны Xiaomi Poco
Poco X7 — $250
Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Ultra, выполненном по 4-нм техпроцессу, обеспечивающему поддержку сетей 5G и хорошую производительность. Дисплей — изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2.
Основная камера имеет 50 Мп сенсор с оптической стабилизацией (OIS), а вспомогательные модули — 8 Мп (ультраширокий) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера — 20 Мп. Аккумулятор имеет типичную емкость 5110 мА·ч, поддерживает быструю зарядку (в зависимости от рынка) и рассчитан на активное использование. Устройство имеет защиту от воды и пыли стандарта IP68, что привычно для высоких моделей, но реже в среднем классе.
Память конфигураций — с оперативной памятью от 8 ГБ (плюс динамическое расширение) и встроенной памятью 256 ГБ или более; слот для карты памяти отсутствует. Смартфон поддерживает двойные Nano-SIM, имеет современные интерфейсы и доступен в нескольких цветах — черный, зеленый, серебристый.
Poco X7 Pro — $300
Смартфон POCO X7 Pro построен на процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra, созданном по 4-нм техпроцессу, с частотой до 3,25 ГГц и графикой Mali-G720.Доступны конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, без слота для microSD.
Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2712×1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц, сенсорный опрос до 480 Гц и пиковую яркость до 3200 нит. Габариты корпуса составляют 160,75×75,24×8,29 мм (для пластиковой версии) или 8,43 мм (для модели с искусственной кожей), вес – около 195–198 г.
Основная камера получила сенсор 50 Мп с оптической стабилизацией, фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт по технологии HyperCharge. Корпус имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Poco F7 Pro — $500
Смартфон POCO F7 Pro построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, изготовленном по 4-нм техпроцессу, и оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 9. Доступны конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной, без поддержки карт памяти microSD.
Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 3200×1440 пикселей (2K), частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 3200 нит. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Основная камера оснащена сенсором 50 Мп с оптической стабилизацией и дополнительным 8-мегапиксельным модулем для съемки с ультрашироким углом, фронтальная камера — 20 Мп. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Корпус имеет размеры 160,26×74,95×8,12 мм и вес около 206 г.
Сравнение характеристик смартфонов Xiaomi Poco
|Характеристика
|Poco X7 ($250)
|Poco X7 Pro ($300)
|Poco F7 Pro ($500)
|Процесор
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 нм, 5G)
|MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм, до 3,25 ГГц)
|Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм)
|Оперативная/встроенная память
|8 ГБ + 256 ГБ, без microSD
|8/12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD
|12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD
|дисплей
|6,67″ AMOLED, 1.5K (2712×1220), 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2
|6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Гц, 3200 болт, Gorilla Glass 7i
|6,67″ AMOLED, 2K (3200×1440), 120 Гц, 3200 болт
|Основная камера
|50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширока) + 2 Мп (макро)
|50 Мп (OIS)
|50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширок)
|Фронтальная камера
|20 Мп
|20 Мп
|20 Мп
|Аккумулятор
|5110 мАч, быстрая зарядка
|6000 мАч, 90 Вт HyperCharge
|6000 мАч, 90 Вт
|Защита корпуса
|IP68
|IP68
|IP68
|Габариты и вес
|— около 190 г
|160,75×75,24×8,3 мм, 195–198 г
|160,26×74,95×8,12 мм, 206 г
|Другое
|Двойная SIM, AMOLED-экран, 5G
|LPDDR5X, UFS 4.0, NFC
|HyperOS 2.0, Android 15, 5G
Линейка смартфонов Xiaomi
Xiaomi 15T — $500
Смартфон Xiaomi 15T оснащен процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra, созданным по 4-нм техпроцессу, с графическим ядром Mali-G720. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,83 дюйма, разрешение 2772×1280 пикселей, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 3200 нит и защитное стекло Corning Gorilla.
Основная камера получила сенсор 50 Мп Light Fusion 800, телекамера имеет 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом, а ультраширокий модуль — 12 Мп; фронтальная камера — 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Корпус имеет размеры 163,2 × 78 × 7,5 мм и вес около 194 г. Предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти 2Б5 и 5Б5. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, eSIM и работает под управлением системы HyperOS на базе Android.
Xiaomi 15 — $600
Смартфон Xiaomi 15 оснащен 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2670×1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, созданного по 3-нм техпроцессу, и имеет до 12 ГБ оперативной и до 1 ТВ встроенной памяти.
Основная камера состоит из трех модулей по 50 Мп — широкоугольного, ультраширокого и телеобъектива; фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5240 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 50 Вт.
Корпус имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, толщину 8,1 мм и вес около 181 г. Работает устройство под управлением системы HyperOS 2 на базе Android 15.
Xiaomi 15 Ultra — $1200
Смартфон Xiaomi15Ultra оснащен Snapdragon 8 Elite, изготовленным по 3-нм технологии, в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 (512 ГБ). Дисплей имеет 6,73-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации сенсора до 300 Гц и пиковой .
Камера представлена системой из нескольких модулей, включая основной сенсор 50 Мп, широкий угол 50 Мп и перископический объектив 200 Мп для значительного оптического зума. Аккумулятор имеет типичную емкость 5410 мА·ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт.
Корпус смартфона имеет сертификацию защиты IP68, оснащенный стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0 для экрана, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, две SIM-карты (nano-SIM или eSIM) и модуль NFC. Размеры корпуса составляют примерно 161,3×75,3×9,35 мм, вес около 226 г; доступные цвета — черный, белый и серебристый Chrome.
Смартфон работает под управлением системы HyperOS 2 на базе Android и имеет современные возможности для фотографии и видеосъемки, а также стерео-звук с сертификацией Hi-Res Audio и Dolby Atmos.
Сравнение характеристик смартфонов Xiaomi
|Характеристика
|Xiaomi 15T ($500)
|Xiaomi 15 ($600)
|Xiaomi 15 Ultra ($1200)
|Процесор
|MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм)
|Snapdragon 8 Elite (3 нм)
|Snapdragon 8 Elite (3 нм)
|Оперативная/встроенная память
|12 ГБ + 256/512 ГБ
|до 12 ГБ + до 1 ТБ
|16 ГБ LPDDR5X + 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.1
|дисплей
|6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3200 болт, Gorilla Glass 7i
|6,36″ LTPO AMOLED, 2670×1200, 120 Гц, 3200 болт
|6,73″ AMOLED, 3200×1440, 120 Гц, 300 Гц сенсор, 3200 болт
|Основная камера
|50 Мп (Light Fusion 800) + 50 Мп (2× зум) + 12 Мп (ультраширок)
|50 Мп (широкоугольная) + 50 Мп (ультраширока) + 50 Мп (телеобъектив)
|50 Мп (основная) + 50 Мп (широугольная) + 200 Мп (перископическая)
|Фронтальная камера
|32 Мп
|32 Мп
|32 Мп
|Аккумулятор
|5500 мАч, 67 Вт
|5240 мАч, 90 Вт проводное / 50 Вт беспроводное
|5410 мАч, 90 Вт проводное / 80 Вт беспроводное
|Защита корпуса
|—
|IP68
|IP68, Xiaomi Shield Glass 2.0
|Габариты и вес
|163,2×78×7,5 мм, 194 г
|8,1 мм, 181 г
|161,3 × 75,3 × 9,35 мм, 226 г
|Другое
|5G, Wi-Fi 7, eSIM, HyperOS (на Android)
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, eSIM, HyperOS 2 (на Android 15)
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, HyperOS 2
Рекомендации по выбору смартфона бренда Xiaomi
Смартфоны в ценовом диапазоне от $100 до $1000 и более существенно отличаются по возможностям и уровню оснащения. Все они доступны на Розетка, но выбор вы должны сделать сами, учитывая пожелания и сценарии использования и свой бюджет Вот как примерно выглядит разделение смартфонов Xiaomi с точки зрения соотношения цена/функциональность:
- Ультрабюджетные смартфоны — Модели до 8000 грн — это базовые устройства, предназначенные для ежедневного использования: социальные сети, просмотр видео, общения и серфинг в интернете.
- Бюджетные смартфоны — До 11 000 грн можно найти телефоны, которые лучше подходят для съемки фото и видео или простых игр — это заметный шаг вперед в производительности.
- Народные флагманы. Смартфоны до 15 000 грн относятся к среднему сегменту — они предлагают оптимальное сочетание цены, качества и функций, оправдывая каждую вложенную гривну.
- Убийцы премиум-сегмента. В пределах 20 000 грн начинаются младшие флагманы, которые справляются с любыми сложными задачами, включая игры и съемку
- Премиум. До 30 000 грн продаются полноценные флагманы — с премиальными материалами корпуса, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды.
- Ультрапремиум смартфоны. А смартфоны от 40 000 грн и выше — это уже ультрафлагманы и камерофоны для пользователей, ожидающих максимального качества и готовых за нее заплатить.
Важно! Стоит отметить что ультра дорогие смартфоны китайских брендов, в том числе и Xiaomi — не сродни Samsung и Apple. Даже не учитывая возможные глюки и поломки, сервисное обслуживание может стать дорогим или совсем невозможным из-за отсутствия запчастей. За год выходят десятки дорогих моделей от компаний Xiaomi и держать инфраструктуру под всех них – нецелесообразно. Поэтому жизненный цикл смартфонов китайских брендов в целом относительно недолгий.
Редактор новостей
