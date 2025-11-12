Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025

В 2025 году бренд Xiaomi выпускает 3 основные линейки своих смартфонов:

Xiaomi Redmi. Бюджетные и среднебюджетные смартфоны.

Xiaomi Poco. Народный флагман и народный премиум сегмент.

Xiaomi. Не имели своего названия линейки. В основном это выше среднего и премиум смартфоны.

Особенность в том, что часто модели Redmi и Poco подражают аппаратам линейки Xiaomi. Между собой они буквально идентичны характеристикам и имеют незначительные отличия в дизайне. Тем не менее случаются моменты по которым одна модель интереснее другой, имея ту же или более низкую цену. Далее расскажем о топ-моделях от группы компаний принадлежащих Xiaomi. Какие же Xiaomi, Redmi и Poco можно назвать лучшим выбором в 2025 году в разных ценовых категориях – от $100 до $1200. Телефоны Xiaomi на Rozetka

Смартфоны Xiaomi Redmi

Redmi 15C — $100

Смартфон Redmi 15C оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81-Ultra с частотой до 2,0 ГГц и графикой Mali-G52 MC2. Доступные конфигурации памяти: 4 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной или 4 ГБ + 256 ГБ, с поддержкой расширения оперативной памяти до 8 ГБ и хранилища до 1 ТБ через microSD.

Большой 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600×720 пикселей имеет частоту обновления до 120 Гц, яркость до 810 болт и сертификации TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и от снижения уровня синего света. Основная камера имеет разрешение 50 Мп (f/1.8) и поддерживает режимы ночной съемки, HDR и таймлапс; фронтальная камера — 8 Мпикс.

Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, хотя адаптер в комплект не входит. Устройство поддерживает две SIM-карты и microSD, имеет сканер отпечатков пальцев на боковой грани, распознавание лица и модуль NFC (в зависимости от региона). Корпус с защитой от пыли и брызг по классу IP64 имеет размеры 171,56 × 79,47 × 7,99 мм и вес около 205 г.

Redmi Note 14 — $200

Смартфон Redmi Note 14 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99-Ultra, изготовленном по 6-нм техпроцессу, с графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Доступные конфигурации памяти включают 6 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной или 8 ГБ + 128/256 ГБ, с возможностью расширения хранилища до 1 ТБ с помощью microSD.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью. Основная камера имеет сенсор на 108 Мп с диафрагмой ƒ/1.7, дополненный двумя модулями по 2 Мп для макро и глубины поля, а фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Устройство имеет стекло Corning Gorilla Glass 5, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку NFC (в зависимости от региона) и защиту корпуса от пыли и брызг по стандарту IP54. Redmi Note 14 доступен в цветах Mist Purple, Lime Green, Midnight Black и Ocean Blue и работает под управлением системы HyperOS.

Redmi Note 14 Pro+ 5G — $300

Смартфон Redmi Note 14 Pro+ 5G построен на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, созданном по 4-нм техпроцессу, обеспечивающему высокое быстродействие и энергоэффективность. дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2712×1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит.

Основная камера с сенсором 200 Мп и диафрагмой f/1.65 оснащена оптической стабилизацией, а также поддерживает 2× и 4× зум без потери качества; фронтальная камера — 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5110 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт по технологии HyperCharge, позволяющей полностью зарядить устройство в считанные минуты.

Смартфон имеет корпус с сертификацией IP68, который защищает от пыли и погружения в воду, а экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. памяти и 256 или 512 ГБ встроенной, без возможности расширения хранилища. Устройство поддерживает две SIM-карты, имеет модуль NFC, ИК-порт, стереодинамики Dolby Atmos и вибромотор оси X, что подчеркивает его флагманский характер в серии Redmi Note.

Сравнение характеристик смартфонов Xiaomi Redmi

Характеристика Redmi 15C ($100) Redmi Note 14 ($200) Redmi Note 14 Pro+ 5G ($300) Процесор MediaTek Helio G81-Ultra (8 ядер, до 2,0 ГГц) MediaTek Helio G99-Ultra (6 нм) Snapdragon 7s Gen 3 (4 нм) Оперативная/встроенная память 4 ГБ + 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ 6/8 ГБ + 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ 8/12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD дисплей 6,9″ LCD, 1600×720, 120 Гц, 810 болт 6,67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц 6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Гц, 3000 болт Основная камера 50 Мп (f/1.8) 108 Мп (f/1.7) + 2 Мп + 2 Мп 200 Мп (f/1.65, OIS) + дополнительные модули Фронтальная камера 8 Мп 8 Мп 16 Мп Аккумулятор 6000 мАч, 33 Вт 5500 мАч, 33 Вт 5110 мАч, 120 Вт HyperCharge Защита корпуса IP64 IP54 IP68 Другое NFC (зависит от региона), сканер сбоку Corning Gorilla Glass 5, NFC, HyperOS Gorilla Glass Victus 2, Dolby Atmos, ИК-порт, NFC Габариты и вес 171,6×79,5×8 мм, 205 г ≈ 165×76×8 мм, 187 г ≈ 161×75×8,6 мм, 199 г

Смартофоны Xiaomi Poco

Poco X7 — $250

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Ultra, выполненном по 4-нм техпроцессу, обеспечивающему поддержку сетей 5G и хорошую производительность. Дисплей — изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2.

Основная камера имеет 50 Мп сенсор с оптической стабилизацией (OIS), а вспомогательные модули — 8 Мп (ультраширокий) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера — 20 Мп. Аккумулятор имеет типичную емкость 5110 мА·ч, поддерживает быструю зарядку (в зависимости от рынка) и рассчитан на активное использование. Устройство имеет защиту от воды и пыли стандарта IP68, что привычно для высоких моделей, но реже в среднем классе.

Память конфигураций — с оперативной памятью от 8 ГБ (плюс динамическое расширение) и встроенной памятью 256 ГБ или более; слот для карты памяти отсутствует. Смартфон поддерживает двойные Nano-SIM, имеет современные интерфейсы и доступен в нескольких цветах — черный, зеленый, серебристый.

Poco X7 Pro — $300

Смартфон POCO X7 Pro построен на процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra, созданном по 4-нм техпроцессу, с частотой до 3,25 ГГц и графикой Mali-G720.Доступны конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, без слота для microSD.

Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2712×1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц, сенсорный опрос до 480 Гц и пиковую яркость до 3200 нит. Габариты корпуса составляют 160,75×75,24×8,29 мм (для пластиковой версии) или 8,43 мм (для модели с искусственной кожей), вес – около 195–198 г.

Основная камера получила сенсор 50 Мп с оптической стабилизацией, фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт по технологии HyperCharge. Корпус имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Poco F7 Pro — $500

Смартфон POCO F7 Pro построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, изготовленном по 4-нм техпроцессу, и оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 9. Доступны конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной, без поддержки карт памяти microSD.

Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 3200×1440 пикселей (2K), частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 3200 нит. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Основная камера оснащена сенсором 50 Мп с оптической стабилизацией и дополнительным 8-мегапиксельным модулем для съемки с ультрашироким углом, фронтальная камера — 20 Мп. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Корпус имеет размеры 160,26×74,95×8,12 мм и вес около 206 г.

Сравнение характеристик смартфонов Xiaomi Poco

Характеристика Poco X7 ($250) Poco X7 Pro ($300) Poco F7 Pro ($500) Процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 нм, 5G) MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм, до 3,25 ГГц) Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм) Оперативная/встроенная память 8 ГБ + 256 ГБ, без microSD 8/12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD 12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD дисплей 6,67″ AMOLED, 1.5K (2712×1220), 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2 6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Гц, 3200 болт, Gorilla Glass 7i 6,67″ AMOLED, 2K (3200×1440), 120 Гц, 3200 болт Основная камера 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширока) + 2 Мп (макро) 50 Мп (OIS) 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширок) Фронтальная камера 20 Мп 20 Мп 20 Мп Аккумулятор 5110 мАч, быстрая зарядка 6000 мАч, 90 Вт HyperCharge 6000 мАч, 90 Вт Защита корпуса IP68 IP68 IP68 Габариты и вес — около 190 г 160,75×75,24×8,3 мм, 195–198 г 160,26×74,95×8,12 мм, 206 г Другое Двойная SIM, AMOLED-экран, 5G LPDDR5X, UFS 4.0, NFC HyperOS 2.0, Android 15, 5G

Линейка смартфонов Xiaomi

Xiaomi 15T — $500

Смартфон Xiaomi 15T оснащен процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra, созданным по 4-нм техпроцессу, с графическим ядром Mali-G720. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,83 дюйма, разрешение 2772×1280 пикселей, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 3200 нит и защитное стекло Corning Gorilla.

Основная камера получила сенсор 50 Мп Light Fusion 800, телекамера имеет 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом, а ультраширокий модуль — 12 Мп; фронтальная камера — 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Корпус имеет размеры 163,2 × 78 × 7,5 мм и вес около 194 г. Предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти 2Б5 и 5Б5. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, eSIM и работает под управлением системы HyperOS на базе Android.

Xiaomi 15 — $600

Смартфон Xiaomi 15 оснащен 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2670×1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, созданного по 3-нм техпроцессу, и имеет до 12 ГБ оперативной и до 1 ТВ встроенной памяти.

Основная камера состоит из трех модулей по 50 Мп — широкоугольного, ультраширокого и телеобъектива; фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5240 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Корпус имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, толщину 8,1 мм и вес около 181 г. Работает устройство под управлением системы HyperOS 2 на базе Android 15.

Xiaomi 15 Ultra — $1200

Смартфон Xiaomi15Ultra оснащен Snapdragon 8 Elite, изготовленным по 3-нм технологии, в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 (512 ГБ). Дисплей имеет 6,73-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации сенсора до 300 Гц и пиковой .

Камера представлена ​​системой из нескольких модулей, включая основной сенсор 50 Мп, широкий угол 50 Мп и перископический объектив 200 Мп для значительного оптического зума. Аккумулятор имеет типичную емкость 5410 мА·ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт.

Корпус смартфона имеет сертификацию защиты IP68, оснащенный стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0 для экрана, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, две SIM-карты (nano-SIM или eSIM) и модуль NFC. Размеры корпуса составляют примерно 161,3×75,3×9,35 мм, вес около 226 г; доступные цвета — черный, белый и серебристый Chrome.

Смартфон работает под управлением системы HyperOS 2 на базе Android и имеет современные возможности для фотографии и видеосъемки, а также стерео-звук с сертификацией Hi-Res Audio и Dolby Atmos.

Сравнение характеристик смартфонов Xiaomi

Характеристика Xiaomi 15T ($500) Xiaomi 15 ($600) Xiaomi 15 Ultra ($1200) Процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм) Snapdragon 8 Elite (3 нм) Snapdragon 8 Elite (3 нм) Оперативная/встроенная память 12 ГБ + 256/512 ГБ до 12 ГБ + до 1 ТБ 16 ГБ LPDDR5X + 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.1 дисплей 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3200 болт, Gorilla Glass 7i 6,36″ LTPO AMOLED, 2670×1200, 120 Гц, 3200 болт 6,73″ AMOLED, 3200×1440, 120 Гц, 300 Гц сенсор, 3200 болт Основная камера 50 Мп (Light Fusion 800) + 50 Мп (2× зум) + 12 Мп (ультраширок) 50 Мп (широкоугольная) + 50 Мп (ультраширока) + 50 Мп (телеобъектив) 50 Мп (основная) + 50 Мп (широугольная) + 200 Мп (перископическая) Фронтальная камера 32 Мп 32 Мп 32 Мп Аккумулятор 5500 мАч, 67 Вт 5240 мАч, 90 Вт проводное / 50 Вт беспроводное 5410 мАч, 90 Вт проводное / 80 Вт беспроводное Защита корпуса — IP68 IP68, Xiaomi Shield Glass 2.0 Габариты и вес 163,2×78×7,5 мм, 194 г 8,1 мм, 181 г 161,3 × 75,3 × 9,35 мм, 226 г Другое 5G, Wi-Fi 7, eSIM, HyperOS (на Android) 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, eSIM, HyperOS 2 (на Android 15) Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, HyperOS 2

Рекомендации по выбору смартфона бренда Xiaomi

Смартфоны в ценовом диапазоне от $100 до $1000 и более существенно отличаются по возможностям и уровню оснащения. Все они доступны на Розетка, но выбор вы должны сделать сами, учитывая пожелания и сценарии использования и свой бюджет Вот как примерно выглядит разделение смартфонов Xiaomi с точки зрения соотношения цена/функциональность:

Ультрабюджетные смартфоны — Модели до 8000 грн — это базовые устройства, предназначенные для ежедневного использования: социальные сети, просмотр видео, общения и серфинг в интернете.

Бюджетные смартфоны — До 11 000 грн можно найти телефоны, которые лучше подходят для съемки фото и видео или простых игр — это заметный шаг вперед в производительности.

Народные флагманы . Смартфоны до 15 000 грн относятся к среднему сегменту — они предлагают оптимальное сочетание цены, качества и функций, оправдывая каждую вложенную гривну.

Убийцы премиум-сегмента. В пределах 20 000 грн начинаются младшие флагманы, которые справляются с любыми сложными задачами, включая игры и съемку

Премиум. До 30 000 грн продаются полноценные флагманы — с премиальными материалами корпуса, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды.

Ультрапремиум смартфоны. А смартфоны от 40 000 грн и выше — это уже ультрафлагманы и камерофоны для пользователей, ожидающих максимального качества и готовых за нее заплатить.

Важно! Стоит отметить что ультра дорогие смартфоны китайских брендов, в том числе и Xiaomi — не сродни Samsung и Apple. Даже не учитывая возможные глюки и поломки, сервисное обслуживание может стать дорогим или совсем невозможным из-за отсутствия запчастей. За год выходят десятки дорогих моделей от компаний Xiaomi и держать инфраструктуру под всех них – нецелесообразно. Поэтому жизненный цикл смартфонов китайских брендов в целом относительно недолгий.

