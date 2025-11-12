Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025

У 2025 році бренд Xiaomi випускає 3 основні лінійки своїх смартфонів:

Xiaomi Redmi. Бюджетні та середнєбюджетні смартфони.

Xiaomi Poco. Народний флагман та народний преміум сегмент.

Xiaomi. Не мали своєї назви лінійки. Здебільшого це вище середнього та преміум смартфони.

Особливість в тому, що часто моделі Redmi та Poco наслідують апарати лінійки Xiaomi. Між собою вони буквально ідентичні за характеристиками та мають незначні відмінності в дизайні. Тим не менш трапляються моменти за якими одна модель цікавіша за іншу, маючи ту саму або нижчу ціну. Далі розкажемо про топ моделей від групи компаній що належать Xiaomi. Які ж Xiaomi, Redmi та Poco можна назвати найкращим вибором в 2025 році в різних цінових категоріях – від $100 до $1200. Телефони Xiaomi на Rozetka представлені в усіх цих класах та різноманітних комплектацію – обрати є з чого.

Смартфони Xiaomi Redmi

Redmi 15C – $100

Смартфон Redmi 15C оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Helio G81-Ultra із частотою до 2,0 ГГц та графікою Mali-G52 MC2. Доступні конфігурації пам’яті: 4 ГБ оперативної + 128 ГБ вбудованої або 4 ГБ + 256 ГБ, із підтримкою розширення оперативної пам’яті до 8 ГБ та сховища до 1 ТБ через microSD.

Великий 6,9-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1600×720 пікселів має частоту оновлення до 120 Гц, яскравість до 810 ніт і сертифікації TÜV Rheinland щодо зниження рівня синього світла та відсутності мерехтіння. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп (f/1.8) та підтримує режими нічної зйомки, HDR і таймлапс; фронтальна камера — 8 Мп.

Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт, хоча адаптер у комплект не входить. Пристрій підтримує дві SIM-картки та microSD, має сканер відбитків пальців на бічній грані, розпізнавання обличчя та модуль NFC (залежно від регіону). Корпус із захистом від пилу й бризок за класом IP64 має розміри 171,56 × 79,47 × 7,99 мм і вагу близько 205 г.

Redmi Note 14 – $200

Смартфон Redmi Note 14 працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G99-Ultra, виготовленому за 6-нм техпроцесом, із графічним прискорювачем Mali-G57 MC2. Доступні конфігурації пам’яті включають 6 ГБ оперативної + 128 ГБ вбудованої або 8 ГБ + 128/256 ГБ, з можливістю розширення сховища до 1 ТБ за допомогою microSD.

Пристрій оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і високою яскравістю. Основна камера має сенсор на 108 Мп із діафрагмою ƒ/1.7, доповнений двома модулями по 2 Мп для макро та глибини поля, а фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп.

Акумулятор ємністю 5500 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. Пристрій має скло Corning Gorilla Glass 5, боковий сканер відбитків пальців, підтримку NFC (залежно від регіону) та захист корпусу від пилу й бризок за стандартом IP54. Redmi Note 14 доступний у кольорах Mist Purple, Lime Green, Midnight Black та Ocean Blue й працює під керуванням системи HyperOS.

Redmi Note 14 Pro+ 5G – $300

Смартфон Redmi Note 14 Pro+ 5G побудований на чипсеті Snapdragon 7s Gen 3, створеному за 4-нм техпроцесом, що забезпечує високу швидкодію та енергоефективність. Дисплей AMOLED має діагональ 6,67 дюйма, роздільну здатність 2712×1220 пікселів, частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 3000 ніт.

Основна камера з сенсором 200 Мп і діафрагмою f/1.65 оснащена оптичною стабілізацією, а також підтримує 2× і 4× зум без втрати якості; фронтальна камера — 16 Мп. Акумулятор ємністю 5110 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 120 Вт за технологією HyperCharge, що дозволяє повністю зарядити пристрій за лічені хвилини.

Смартфон має корпус із сертифікацією IP68, який захищає від пилу та занурення у воду, а екран покрито склом Corning Gorilla Glass Victus 2. Доступні версії з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованої, без можливості розширення сховища. Пристрій підтримує дві SIM-картки, має модуль NFC, ІЧ-порт, стереодинаміки Dolby Atmos і вібромотор осі X, що підкреслює його флагманський характер у серії Redmi Note.

Порівняння характеристик смартфонів Xiaomi Redmi

Характеристика Redmi 15C ($100) Redmi Note 14 ($200) Redmi Note 14 Pro+ 5G ($300) Процесор MediaTek Helio G81-Ultra (8 ядер, до 2,0 ГГц) MediaTek Helio G99-Ultra (6 нм) Snapdragon 7s Gen 3 (4 нм) Оперативна / вбудована пам’ять 4 ГБ + 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ 6/8 ГБ + 128/256 ГБ, microSD до 1 ТБ 8/12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD Дисплей 6,9″ LCD, 1600×720, 120 Гц, 810 ніт 6,67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц 6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Гц, 3000 ніт Основна камера 50 Мп (f/1.8) 108 Мп (f/1.7) + 2 Мп + 2 Мп 200 Мп (f/1.65, OIS) + додаткові модулі Фронтальна камера 8 Мп 8 Мп 16 Мп Акумулятор 6000 мА·год, 33 Вт 5500 мА·год, 33 Вт 5110 мА·год, 120 Вт HyperCharge Захист корпусу IP64 IP54 IP68 Інше NFC (залежить від регіону), сканер збоку Corning Gorilla Glass 5, NFC, HyperOS Gorilla Glass Victus 2, Dolby Atmos, ІЧ-порт, NFC Габарити та вага 171,6×79,5×8 мм, 205 г ≈ 165×76×8 мм, 187 г ≈ 161×75×8,6 мм, 199 г

Смартофони Xiaomi Poco

Poco X7 – $250

Смартфон працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7300 Ultra, виконаному за 4-нм техпроцесом, що забезпечує підтримку мереж 5G та хорошу продуктивність. Дисплей — вигнутий 6,67-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1.5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц та захистом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Основна камера має 50 Мп сенсор з оптичною стабілізацією (OIS), а допоміжні модулі — 8 Мп (ультраширокий) і 2 Мп (макро). Фронтальна камера — 20 Мп. Акумулятор має типову ємність 5110 мА·год, підтримує швидке заряджання (залежно від ринку) і розрахований на активне використання. Пристрій має захист від води і пилу стандарту IP68, що звично для високих моделей, але рідше в середньому класі.

Пам’ять конфігурацій — з оперативною пам’яттю від 8 ГБ (плюс динамічне розширення) і вбудованою пам’яттю 256 ГБ або більше; слот для карти пам’яті відсутній. Смартфон підтримує подвійні Nano-SIM, має сучасні інтерфейси та доступний у кількох кольорах — чорний, зелений, сріблястий.

Poco X7 Pro – $300

Смартфон POCO X7 Pro побудований на процесорі MediaTek Dimensity 8400-Ultra, створеному за 4-нм техпроцесом, із частотою до 3,25 ГГц та графікою Mali-G720. Доступні конфігурації з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та 256 або 512 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0, без слота для microSD.

Дисплей AMOLED має діагональ 6,67 дюйма, роздільну здатність 2712×1220 пікселів, частоту оновлення 120 Гц, сенсорне опитування до 480 Гц і пікову яскравість до 3200 ніт. Габарити корпусу становлять 160,75 × 75,24 × 8,29 мм (для пластикової версії) або 8,43 мм (для моделі зі штучною шкірою), вага — близько 195–198 г.

Основна камера отримала сенсор 50 Мп з оптичною стабілізацією, фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує заряджання потужністю 90 Вт за технологією HyperCharge. Корпус має захист від пилу й води за стандартом IP68, а екран покритий склом Corning Gorilla Glass 7i.

Poco F7 Pro – $500

Смартфон POCO F7 Pro побудований на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, виготовленому за 4-нм техпроцесом, і оснащений акумулятором ємністю 6000 мА·год із підтримкою швидкого заряджання потужністю 90 Вт. Доступні конфігурації з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованої, без підтримки карт пам’яті microSD.

Дисплей AMOLED має діагональ 6,67 дюйма, роздільну здатність 3200×1440 пікселів (2K), частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 3200 ніт. Смартфон працює під управлінням Android 15 з оболонкою HyperOS 2.0. Основна камера оснащена сенсором 50 Мп з оптичною стабілізацією та додатковим 8-мегапіксельним модулем для зйомки з ультрашироким кутом, фронтальна камера — 20 Мп. Пристрій має захист від пилу та води за стандартом IP68. Корпус має розміри 160,26 × 74,95 × 8,12 мм і вагу близько 206 г.

Порівняння характеристик смартфонів Xiaomi Poco

Характеристика Poco X7 ($250) Poco X7 Pro ($300) Poco F7 Pro ($500) Процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 нм, 5G) MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм, до 3,25 ГГц) Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм) Оперативна / вбудована пам’ять 8 ГБ + 256 ГБ, без microSD 8/12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD 12 ГБ + 256/512 ГБ, без microSD Дисплей 6,67″ AMOLED, 1.5K (2712×1220), 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2 6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Гц, 3200 ніт, Gorilla Glass 7i 6,67″ AMOLED, 2K (3200×1440), 120 Гц, 3200 ніт Основна камера 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширока) + 2 Мп (макро) 50 Мп (OIS) 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширока) Фронтальна камера 20 Мп 20 Мп 20 Мп Акумулятор 5110 мА·год, швидке заряджання 6000 мА·год, 90 Вт HyperCharge 6000 мА·год, 90 Вт Захист корпусу IP68 IP68 IP68 Габарити та вага —, близько 190 г 160,75×75,24×8,3 мм, 195–198 г 160,26×74,95×8,12 мм, 206 г Інше Подвійна SIM, AMOLED-екран, 5G LPDDR5X, UFS 4.0, NFC HyperOS 2.0, Android 15, 5G

Лінійка смартфонів Xiaomi

Xiaomi 15T – $500

Смартфон Xiaomi 15T оснащений процесором MediaTek Dimensity 8400-Ultra, створеним за 4-нм техпроцесом, із графічним ядром Mali-G720. Дисплей AMOLED має діагональ 6,83 дюйма, роздільну здатність 2772×1280 пікселів, частоту оновлення 120 Гц, пікову яскравість до 3200 ніт і захисне скло Corning Gorilla Glass 7i.

Основна камера отримала сенсор 50 Мп Light Fusion 800, телекамера має 50 Мп із 2-кратним оптичним зумом, а ультраширокий модуль — 12 Мп; фронтальна камера — 32 Мп. Акумулятор ємністю 5500 мА·год підтримує швидке дротове заряджання потужністю 67 Вт. Корпус має розміри 163,2 × 78 × 7,5 мм і вагу близько 194 г. Передбачено 12 ГБ оперативної пам’яті та варіанти сховища на 256 або 512 ГБ. Смартфон підтримує 5G, Wi-Fi 7, eSIM і працює під керуванням системи HyperOS на базі Android.

Xiaomi 15 – $600

Смартфон Xiaomi 15 оснащений 6,36-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2670×1200 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite, створеного за 3-нм техпроцесом, і має до 12 ГБ оперативної та до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Основна камера складається з трьох модулів по 50 Мп — ширококутного, ультраширокого та телеоб’єктива; фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Акумулятор ємністю 5240 мА·год підтримує швидке дротове заряджання потужністю 90 Вт і бездротове — 50 Вт.

Корпус має захист від пилу та вологи за стандартом IP68, товщину 8,1 мм і вагу близько 181 г. Смартфон підтримує 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth нових поколінь і eSIM. Працює пристрій під керуванням системи HyperOS 2 на базі Android 15.

Xiaomi 15 Ultra – $1200

Смартфон Xiaomi 15 Ultra оснащений Snapdragon 8 Elite, виготовленим за 3-нм технологією, у тандемі з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 (512 ГБ або 1 ТБ). Дисплей має 6,73-дюймову AMOLED-панель з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц, частотою дискретизації сенсора до 300 Гц і піковою яскробністю до 3200 ніт.

Камера представлена системою з кількох модулів, включно з основним сенсором 50 Мп, широким кутом 50 Мп та перископічним об’єктивом 200 Мп для значного оптичного зуму. Акумулятор має типову ємність 5410 мА·год, підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку 80 Вт.

Корпус смартфона має сертифікацію захисту IP68, оснащений склом Xiaomi Shield Glass 2.0 для екрану, підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, дві SIM-картки (nano-SIM або eSIM) та модуль NFC. Розміри корпусу складають приблизно 161,3 × 75,3 × 9,35 мм, вага близько 226 г; доступні кольори — чорний, білий та сріблястий Chrome.

Смартфон працює під управлінням системи HyperOS 2 на базі Android і має сучасні можливості для фотографії та відеозйомки, а також стерео-звук із сертифікацією Hi-Res Audio та Dolby Atmos.

Порівняння характеристик смартфонів Xiaomi

Характеристика Xiaomi 15T ($500) Xiaomi 15 ($600) Xiaomi 15 Ultra ($1200) Процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм) Snapdragon 8 Elite (3 нм) Snapdragon 8 Elite (3 нм) Оперативна / вбудована пам’ять 12 ГБ + 256/512 ГБ до 12 ГБ + до 1 ТБ 16 ГБ LPDDR5X + 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.1 Дисплей 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3200 ніт, Gorilla Glass 7i 6,36″ LTPO AMOLED, 2670×1200, 120 Гц, 3200 ніт 6,73″ AMOLED, 3200×1440, 120 Гц, 300 Гц сенсор, 3200 ніт Основна камера 50 Мп (Light Fusion 800) + 50 Мп (2× зум) + 12 Мп (ультраширока) 50 Мп (ширококутна) + 50 Мп (ультраширока) + 50 Мп (телеоб’єктив) 50 Мп (основна) + 50 Мп (ширококутна) + 200 Мп (перископічна) Фронтальна камера 32 Мп 32 Мп 32 Мп Акумулятор 5500 мА·год, 67 Вт 5240 мА·год, 90 Вт дротове / 50 Вт бездротове 5410 мА·год, 90 Вт дротове / 80 Вт бездротове Захист корпусу — IP68 IP68, Xiaomi Shield Glass 2.0 Габарити та вага 163,2 × 78 × 7,5 мм, 194 г 8,1 мм, 181 г 161,3 × 75,3 × 9,35 мм, 226 г Інше 5G, Wi-Fi 7, eSIM, HyperOS (на Android) 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, eSIM, HyperOS 2 (на Android 15) Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, HyperOS 2

Рекомендації щодо вибору смартфону бренду Xiaomi

Смартфони у ціновому діапазоні від $100 до $1000 і більше суттєво різняться за можливостями та рівнем оснащення. Всі вони доступні на Розетка, але вибір ви маєте зробити самі, враховуючи побажання та сценарії використання та свій бюджет Ось як приблизно виглядає розділення смартфонів Xiaomi с точки зору співвідношення ціна/функціональність:

Ультрабюджетні смартфони – Моделі до 8000 грн — це базові пристрої, призначені для щоденного користування: соціальні мережі, перегляд відео, спілкування та серфінг в інтернеті.

Бюджетні смартфони – До 11 000 грн можна знайти телефони, що краще підходять для зйомки фото та відео або простих ігор — це помітний крок уперед у продуктивності.

Народні флагмани . Смартфони до 15 000 грн належать до середнього сегмента — вони пропонують оптимальне поєднання ціни, якості й функцій, виправдовуючи кожну вкладену гривню.

Вбивці преміум-сегменту. У межах 20 000 грн починаються молодші флагмани, які справляються з будь-якими складними завданнями, включно з іграми та зйомкою у високій роздільності.

Преміум. До 30 000 грн продаються повноцінні флагмани — з преміальними матеріалами корпусу, підтримкою бездротової зарядки та захистом від води.

Ультрапреміум смартфони. А смартфони від 40 000 грн і вище — це вже ультрафлагмани та камерофони для користувачів, які очікують максимальної якості й готові за неї заплатити.

Важливо! Варто зазначити що ультра дорогі смартфони китайських брендів, у тому числі і Xiaomi – не те саме що Samsung та Apple. Навіть не беручи до уваги можливі глюки та поломки, сервісне обслуговування може стати дорогим або зовсім не можливим через відсутність запчастин. За рік виходять десятки дорогих моделей від компаній Xiaomi і тримати інфраструктуру під всіх них – недоцільно. Тому життєвий цикл смартфонів китайських брендів загалом – відносно недовгий.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

