Анонсовано знижки на три смартфони – Poco C61, Poco M5s та Redmi Note 14 Pro

Xiaomi анонсувала знижки в рамках літньої акції на три смартфони – Poco C61, Poco M5s та Redmi Note 14 Pro. Загалом це базові смартфони з ємними акумуляторами, захистом корпусу від вологи та пилу, а також процесорами MediaTek початкового та середнього рівня.

Купити смартфони Poco та Redmi зі знижкою

Версія Poco C61 з 3+64 ГБ коштує $42, а 4+128 ГБ – $58 https://www.aliexpress.com/item/1005009243078783.html

Poco M5s з пам’яттю 8+256 ГБ обійдеться в $105 https://www.aliexpress.com/item/1005007886318766.html

Модель смартфона Redmi Note 14 Pro 4G з 8+256 ГБ у чорному кольорі коштує $196 https://www.aliexpress.com/item/1005008392190225.html

Poco C61 з Helio G36, 4 + 64 ГБ, акумулятором 5000 мАч

Xiaomi представила новий доступний смартфон Poco C61. Пристрій оснащений 6,71-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення картинки 90 Гц. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G36, що супроводжується 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ.

Крім того, новинка має подвійну основну камеру із головним датчиком на 8 Мпікс, а також фронтальну камеру на 5 МП. Батарея ємністю 5000 мАг за допомогою зарядки потужністю 10 Вт забезпечує тривалий час роботи пристрою. Смартфон також оснащений портом USB-C, роз’ємом для навушників 3,5 мм та бічним сканером відбитків пальців.

Цікаво відзначити, що Poco C61 є аналогом бюджетного смартфону Redmi A3, який був випущений у лютому. Пристрій доступний для придбання в Індії за ціною від $89.

Poco M5s – MediaTek, захист від вологи, акумулятор 5000 мА·ч

Встановлено чіп MediaTek Helio G95, 4 або 6 ГБ ОЗП, а також накопичувач на 64 або 128 ГБ відповідно.Смартфон поставляється з основною камерою на 64+8+2+2 Мпікс, стереодинаміками з Hi-Res audio, а також акумулятором на 5000 мА·год. Він підтримує швидке заряджання на 33 Вт.

У Poco M5s є бічний сканер відбитків пальців, роздільний слот для двох SIM та microSD, порт USB-C, захист від бризок та пилу IP53, роз’єм для навушників та NFC-модуль.

Redmi Note 14 Pro – IP64, вигнутий 6,67″ OLED-екран із частотою 120 Гц

Redmi Note 14 Pro 4G отримав корпус із захистом IP64, вигнутий 6,67″ OLED-екран із частотою 120 Гц та склом Gorilla Glass Victus 2, а також процесор Mediatek 64). В основі моделі лежить чіпсет середнього рівня Mediatek Helio G100.

Як основний модуль камери – 200-мегапіксельний сенсор Samsung HP3. Є додаткові камери – ширококутний на 8 мпікс та фронталка на 32 МП. Встановлено літій-полімерний акумулятор на 5500 мАг. Є 3,5 мм роз’єм, Wi-Fi 5 і слот під карту пам’яті.