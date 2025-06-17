Анонсированы скидки на три смартфона — Poco C61, Poco M5s и Redmi Note 14 Pro17.06.25
Xiaomi анонсировала скидки в рамках летней акции на три смартфона — Poco C61, Poco M5s и Redmi Note 14 Pro. В целом это базовые смартфоны с емкими аккумуляторами, защитой корпуса от влаги и пыли, а также процессорами MediaTek начального и среднего уровня.
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- Версия Poco C61 с 3+64 ГБ стоит $42, а 4+128 ГБ — $58 https://www.aliexpress.com/item/1005009243078783.html
- Poco M5s с памятью 8+256 ГБ обойдется в $105 https://www.aliexpress.com/item/1005007886318766.html
- Модель смартфона Redmi Note 14 Pro 4G с 8+256 ГБ в черном цвете стоит $196 https://www.aliexpress.com/item/1005008392190225.html
Poco C61 с Helio G36, 4 + 64 ГБ, аккумулятором 5000 мАч
Xiaomi представила свой новый доступный смартфон Poco C61. Устройство оснащено 6,71-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления картинки 90 Гц. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G36, сопровождаемом 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.
Кроме того, новинка имеет двойную основную камеру с главным датчиком на 8 Мпикс, а также фронтальную камеру на 5 МП. Батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт обеспечивает долгое время работы устройства. Смартфон также оснащен портом USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм и боковым сканером отпечатков пальцев.
Интересно отметить, что Poco C61 представляет собой аналог бюджетного смартфона Redmi A3, который был выпущен в феврале. Устройство уже доступно для приобретения в Индии по цене от $89.
Poco M5s — MediaTek, защита от влаги, аккумулятор 5000 мА·ч
Установлен чип MediaTek Helio G95, 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также накопитель на 64 или 128 ГБ соответственно. Смартфон поставляется с основной камерой на 64 + 8 + 2 + 2 Мпикс, стереодинамиками с Hi-Res audio, а также аккумулятором на 5000 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.
В Poco M5s есть боковой сканер отпечатков пальцев, раздельный слот для двух SIM и microSD, порт USB-C, защита от брызг и пыли IP53, разъём для наушников и NFC-модуль.
Redmi Note 14 Pro — IP64, изогнутый 6,67″ OLED-экран с частотой 120 Гц
Redmi Note 14 Pro 4G получил корпус с защитой IP64, изогнутый 6,67″ OLED-экран с частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также процессор Mediatek 64). В основе модели лежит чипсет среднего уровня Mediatek Helio G100.
В качестве основного модуля камеры — 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3. Есть дополнительные камеры — широкоугольный на 8 мпикс и фронталка на 32 МП. Установлен литий-полимерный аккумулятор на 5500 мАч. Есть 3,5-мм разъём, Wi-Fi 5 и слот под карту памяти.
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