11.06.25
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
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UGREEN Uno RG Gan Charger 100W

Мне нравится, как оно заряжается, быстро, не сильно греется, еще и улыбается. Вероятно, такая ситуация была в голове у сотрудников компании Ugreen когда они разрабатывали новую модель Ган-зарядки.