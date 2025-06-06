42 смартфона и планшета Xiaomi, Redmi и Poco останутся без Android 1606.06.25
Операционная система Android 16 будет представлена уже летом 2025 года. Xiaomi станет одним из первых производителей, чьи устройства начнут получать новую версию, однако не все модели окажутся в списке совместимых.
В сети появился предварительный перечень смартфонов и планшетов брендов Xiaomi, Redmi и Poco, которые не получат Android 16. Список подготовлен на основе аппаратных характеристик устройств, а также с учётом политики программной поддержки компании.
Публикацию составили авторы портала Gizmochina. Официальный список моделей, подлежащих обновлению, пока не объявлен. Также Android 16 не получат планшеты Xiaomi Pad 6, Pad 5 и Pad 5 Pro.
Смартфоны Xiaomi:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12 Lite;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi.
Смартфоны Redmi:
- Redmi Note 12 (LTE/5G);
- Redmi Note 12 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 12 Pro+;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 12R Pro;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Pro Speed;
- Redmi Note 12S;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K50i;
- Redmi K50 Gaming;
- Redmi 12 (LTE/5G);
- Redmi 12C;
- Redmi A2;
- Redmi A2+.
Смартфоны Poco:
- Poco F5;
- Poco F5 Pro;
- Poco X5;
- Poco X5 Pro;
- Poco M5;
- Poco M5s;
- Poco C65;
- Poco C55;
- Poco C51.
А кто же получит Андроид 16?
Вместе с тем, на основе политики поддержки устройств Xiaomi можно выделить список моделей, которые, с высокой вероятностью, первыми получат обновление. В перечень входят не только смартфоны основного бренда, но и устройства линеек Redmi и Poco, а также шесть планшетов Xiaomi.
Точный график развертывания и окончательный список поддерживаемых устройств компания пока не публиковала. Однако с учётом участия в тестировании можно ожидать, что часть гаджетов Xiaomi получит Андроид 16 в числе первых на рынке.
Смартфоны Xiaomi:
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 14 Civi;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi Civi 3.
Смартфоны Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G);
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 (LTE/5G);
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13R;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi 14R;
- Redmi 14C;
- Redmi 13 (LTE/5G);
- Redmi 13R;
- Redmi 13C (LTE/5G);
- Redmi A4 5G;
- Redmi A3 Pro.
Смартфоны Poco:
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro;
- Poco X6;
- Poco X6 Pro;
- Poco M7;
- Poco M7 Pro;
- Poco M6 (LTE/5G);
- Poco M6 Plus;
- Poco M6 Pro (LTE/5G);
- Poco C75;
- Poco C71.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
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42 смартфона и планшета Xiaomi, Redmi и Poco останутся без Android 16 Poco Redmi Xiaomi обновление смартфон
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