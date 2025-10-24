Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air из-за низкой популярности24.10.25
В последние недели все больше данных подтверждает, что ультратонкий iPhone Air не оправдал даже самых скромных ожиданий Apple. Несмотря на неплохие продажи в отдельных странах, например в Китае, глобальный интерес к модели оказался гораздо ниже прогнозируемого.
Авторитетное издание Nikkei опубликовало материал, который фактически подтверждает провал iPhone Air и, напротив, успех вторых моделей линейки 2025 года.
Почему Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air?
По данным отраслевых источников, Apple резко сокращает производство iPhone Air, одновременно увеличивая выпуск других моделей серии. Такое решение связано с низким спросом на ультратонкий смартфон и высокими продажами iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max.
Согласно отчету, темпы производства iPhone Air практически сведены к нулю, а объем заказов на комплектующие в октябре составил всего 10% от сентябрьского уровня. В то же время компания увеличила выпуск базового iPhone 17 примерно на 5 миллионов единиц, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Аналитики считают, что пользователи оказались менее заинтересованы в экстремальной тонкости корпуса, чем ожидала Apple. Покупатели традиционно выбирают модели с лучшими камерами, батареей и функциональностью, даже если они немного толще.
Таким образом, iPhone Air рискует стать одним из самых короткоживущих экспериментов компании, а Apple, похоже, делает ставку на проверенную формулу флагманов iPhone 17.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air из-за низкой популярности Apple смартфон
В последние недели все больше данных подтверждает, что ультратонкий iPhone Air не оправдал даже самых скромных ожиданий Apple
Роста популярности ChatGPT больше нет искусственный интеллект
Аналитическая компания Apptopia опубликовала данные, согласно которым использование мобильной версии ChatGPT начало снижаться примерно с начала сентября этого года.
Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air из-за низкой популярности
Роста популярности ChatGPT больше нет
Meta добавит в Facebook Messenger и WhatsApp новые функции для защиты от мошенничества
Toyota Land Cruiser FJ получил ретро-дизайн, полный привод и будет продаваться в Украине
OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ
Samsung Galaxy XR — первая гарнитура смешанной реальности со специальной ОС Android XR
В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO
Uklon добавит автоматические чаевые водителям