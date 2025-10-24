Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air из-за низкой популярности

В последние недели все больше данных подтверждает, что ультратонкий iPhone Air не оправдал даже самых скромных ожиданий Apple. Несмотря на неплохие продажи в отдельных странах, например в Китае, глобальный интерес к модели оказался гораздо ниже прогнозируемого.

Авторитетное издание Nikkei опубликовало материал, который фактически подтверждает провал iPhone Air и, напротив, успех вторых моделей линейки 2025 года.

Почему Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air?

По данным отраслевых источников, Apple резко сокращает производство iPhone Air, одновременно увеличивая выпуск других моделей серии. Такое решение связано с низким спросом на ультратонкий смартфон и высокими продажами iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max.

Согласно отчету, темпы производства iPhone Air практически сведены к нулю, а объем заказов на комплектующие в октябре составил всего 10% от сентябрьского уровня. В то же время компания увеличила выпуск базового iPhone 17 примерно на 5 миллионов единиц, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Аналитики считают, что пользователи оказались менее заинтересованы в экстремальной тонкости корпуса, чем ожидала Apple. Покупатели традиционно выбирают модели с лучшими камерами, батареей и функциональностью, даже если они немного толще.

Таким образом, iPhone Air рискует стать одним из самых короткоживущих экспериментов компании, а Apple, похоже, делает ставку на проверенную формулу флагманов iPhone 17.