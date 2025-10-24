Apple зупиняє виробництво ультратонкого iPhone Air через низьку популярність

В останні тижні все більше даних підтверджує, що ультратонкий iPhone Air не виправдав навіть найскромніших очікувань Apple. Незважаючи на непогані продажі в окремих країнах, наприклад у Китаї, глобальний інтерес до моделі виявився набагато нижчим за прогнозований.

Авторитетне видання Nikkei опублікувало матеріал, який фактично підтверджує провал iPhone Air та, навпаки, успіх других моделей лінійки 2025 року.

Чому Apple зупиняє виробництво ультратонкого iPhone Air?

За даними галузевих джерел, Apple різко скорочує виробництво iPhone Air, одночасно збільшуючи випуск інших моделей серії. Таке рішення пов’язане з низьким попитом на ультратонкий смартфон та високими продажами iPhone 17, iPhone 17 Pro та Pro Max.

Згідно зі звітом, темпи виробництва iPhone Air практично зведені до нуля, а обсяг замовлень на комплектуючі у жовтні становив лише 10% від вересневого рівня. У той же час компанія збільшила випуск базового iPhone 17 приблизно на 5 мільйонів одиниць, щоб задовольнити зростаючий попит.

Аналітики вважають, що користувачі виявилися менш зацікавленими в екстремальній тонкощі корпусу, ніж очікувала Apple. Покупці традиційно вибирають моделі з кращими камерами, батареєю та функціональністю, навіть якщо вони трохи товщі.

Таким чином, iPhone Air ризикує стати одним із найбільш короткоживучих експериментів компанії, а Apple, схоже, робить ставку на перевірену формулу флагманів iPhone 17.