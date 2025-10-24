Apple зупиняє виробництво ультратонкого iPhone Air через низьку популярність24.10.25
В останні тижні все більше даних підтверджує, що ультратонкий iPhone Air не виправдав навіть найскромніших очікувань Apple. Незважаючи на непогані продажі в окремих країнах, наприклад у Китаї, глобальний інтерес до моделі виявився набагато нижчим за прогнозований.
Авторитетне видання Nikkei опублікувало матеріал, який фактично підтверджує провал iPhone Air та, навпаки, успіх других моделей лінійки 2025 року.
Чому Apple зупиняє виробництво ультратонкого iPhone Air?
За даними галузевих джерел, Apple різко скорочує виробництво iPhone Air, одночасно збільшуючи випуск інших моделей серії. Таке рішення пов’язане з низьким попитом на ультратонкий смартфон та високими продажами iPhone 17, iPhone 17 Pro та Pro Max.
Згідно зі звітом, темпи виробництва iPhone Air практично зведені до нуля, а обсяг замовлень на комплектуючі у жовтні становив лише 10% від вересневого рівня. У той же час компанія збільшила випуск базового iPhone 17 приблизно на 5 мільйонів одиниць, щоб задовольнити зростаючий попит.
Аналітики вважають, що користувачі виявилися менш зацікавленими в екстремальній тонкощі корпусу, ніж очікувала Apple. Покупці традиційно вибирають моделі з кращими камерами, батареєю та функціональністю, навіть якщо вони трохи товщі.
Таким чином, iPhone Air ризикує стати одним із найбільш короткоживучих експериментів компанії, а Apple, схоже, робить ставку на перевірену формулу флагманів iPhone 17.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Apple зупиняє виробництво ультратонкого iPhone Air через низьку популярність Apple смартфон
В останні тижні все більше даних підтверджує, що ультратонкий iPhone Air не виправдав навіть найскромніших очікувань Apple
Зростання популярності ChatGPT більше немає штучний інтелект
Аналітична компанія Apptopia опублікувала дані, згідно з якими використання мобільної версії ChatGPT почало знижуватися приблизно з початку вересня цього року.
Зростання популярності ChatGPT більше немає
Meta додасть до Facebook Messenger та WhatsApp нові функції для захисту від шахрайства
Toyota Land Cruiser FJ отримав ретро-дизайн, повний привід і продаватиметься в Україні
Робот-пилосос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 долає пороги до 40 мм
OpenAI представила ChatGPT Atlas – браузер із вбудованим ШІ
В Україні створили мережу музеїв віртуальної реальності VR KOLO
Uklon додасть автоматичні чайові водіям
Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря