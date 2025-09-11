Apple iPhone 17 Pro Max — больше экран и еще большая рекордная автономность

Новый iPhone 17 Pro Max также получил переработанный дизайн, усиленную защиту корпуса, обновлённые камеры и более ёмкие аккумуляторы.

Смартфон выполнены в цельном алюминиевом корпусе. Компания сообщает, что защитное стекло Ceramic Shield теперь используется не только на передней панели, но и на задней. В iPhone 17 Pro Max применено новое поколение покрытия: фронтальное стекло Ceramic Shield 2 стало в три раза устойчивее к появлению царапин, а заднее стекло Ceramic Shield, по заявлениям Apple, в четыре раза прочнее на излом по сравнению с материалами прошлых моделей.

Экран у Apple iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма. Он также обеспечивает пиковую яркость до 3000 нит при использовании на улице и удвоенную контрастность в сложных условиях освещения.

Основной блок камер заметно увеличен и теперь включает три 48-мегапиксельных сенсора. Телеобъектив поддерживает 4-кратный оптический зум на 100 мм, а благодаря функции Fusion Camera масштабирование расширяется до 8-кратного (200 мм). Цифровой зум достигает 48-кратного увеличения. Фронтальная камера имеет разрешение 18 мегапикселей и поддерживает функцию Center Stage, автоматически выстраивая композицию кадра. Камеры совместимы с профессиональными режимами ProRes RAW, Apple Log 2 и Genlock, что позволяет синхронизировать видеосъёмку с нескольких устройств.

Аппаратная часть построена на чипе A19 Pro с 6-ядерным центральным процессором и 6-ядерной графической подсистемой. По сравнению с iPhone 16 Pro производительность выросла до 40%. В устройствах используется система охлаждения с паровой камерой, а также чип N1, обеспечивающий работу с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Apple подчёркивает, что в ряде стран, включая США, Канаду и Японию, новые модели будут поставляться только с поддержкой eSIM. Освободившееся за счёт отказа от физического SIM-лотка пространство позволило увеличить ёмкость аккумуляторов. По данным компании, это обеспечивает до 39 часов воспроизведения видео на одном заряде — рекордный показатель для iPhone.

Смартфон будет предлагаться в трёх цветовых вариантах: серебристом, тёмно-синем и космическом оранжевом. Объём встроенной памяти начинается с 256 ГБ и достигает 2 ТБ в старшей конфигурации. В США цена iPhone 17 Pro составит от $1099, iPhone 17 Pro Max — от $1199.

Предварительные заказы стартуют 12 сентября, официальные продажи намечены на 19 сентября.