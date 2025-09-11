Apple iPhone 17 Pro Max – більший екран і ще більша рекордна автономність11.09.25
Новий iPhone 17 Pro Max також отримав перероблений дизайн, посилений захист корпусу, оновлені камери та більш ємні акумулятори.
Смартфон виконаний у цілісному алюмінієвому корпусі. Компанія повідомляє, що захисне скло Ceramic Shield тепер використовується не лише на передній панелі, а й на задній. У iPhone 17 Pro Max застосовано нове покоління покриття: фронтальне скло Ceramic Shield 2 стало втричі стійкішим до появи подряпин, а заднє скло Ceramic Shield, за заявами Apple, у чотири рази міцніше на злам порівняно з матеріалами минулих моделей.
Екран у Apple iPhone 17 Pro Max – 6,9 дюйми. Він також забезпечує пікову яскравість до 3000 ниток при використанні на вулиці та подвоєну контрастність у складних умовах освітлення.
Основний блок камер помітно збільшений і тепер включає три 48-мегапіксельні сенсори. Телеоб’єктив підтримує 4-кратний оптичний зум на 100 мм, а завдяки функції Fusion Camera масштабування розширюється до 8-кратного (200 мм). Цифровий зум сягає 48-кратного збільшення. Фронтальна камера має роздільну здатність 18 мегапікселів та підтримує функцію Center Stage, автоматично вибудовуючи композицію кадру. Камери сумісні з професійними режимами ProRes RAW, Apple Log 2 та Genlock, що дозволяє синхронізувати відеозйомку з кількох пристроїв.
Апаратна частина побудована на чіпі A19 Pro з 6-ядерним центральним процесором та 6-ядерною графічною підсистемою. У порівнянні з iPhone 16 Pro продуктивність зросла до 40%. У пристроях використовується система охолодження з паровою камерою, а також чіп N1, що забезпечує роботу з Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.
Apple підкреслює, що в низці країн, включаючи США, Канаду та Японію, нові моделі будуть поставлятися лише за допомогою eSIM. Простір, що звільнився за рахунок відмови від фізичного SIM-лотка, дозволило збільшити ємність акумуляторів. За даними компанії, це забезпечує до 39 годин відтворення відео на одному заряді – рекордний показник для iPhone.
Смартфон пропонуватиметься у трьох колірних варіантах: сріблястому, темно-синьому та космічному помаранчевому. Об’єм вбудованої пам’яті починається з 256 ГБ і досягає 2 ТБ у старшій конфігурації. У США ціна iPhone 17 Pro складе від $1099, iPhone 17 Pro Max – від $1199.
Попередні замовлення стартують 12 вересня, офіційний продаж заплановано на 19 вересня.
