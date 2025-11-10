Apple будет платить Google $1 млрд в год за доступ к ИИ

Apple планирует тратить до 1 млрд долларов в год на использование искусственного интеллекта Google для обновлённой версии голосового помощника Siri. По данным Bloomberg, речь идёт о сверхмощной модели с 1,2 трлн параметров, которая значительно превосходит по возможностям собственные решения Apple. Сделка находится «на финальной стадии».

Зачем Apple доступ к ИИ на миллиард

О намерениях создать «умную Siri» в компании говорят уже давно. Ранее Apple тестировала продукты других разработчиков, включая ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, но в итоге выбор пал на Google.

Специальная ИИ-система Google станет серьёзным шагом вперёд по сравнению с текущими моделями Apple. Например, для облачной версії Apple Intelligence компания использует модель всего на 150 млрд параметров. Нововведение должно значительно повысить производительность, улучшить понимание контекста и способность обрабатывать сложные задачи.

Внутренне проект получил название Glenwood. За его реализацию отвечают разработчик Vision Pro Майк Роквелл и руководитель программного обеспечения Крейг Федериги. Релиз обновлённой Siri ожидается весной 2026 года вместе с выходом iOS 26.4. Рабочее кодовое имя помощника — Linwood.

Как работает Siri с ИИ

Некоторые функции Siri продолжат работать на собственных моделях Apple, а Google Gemini сосредоточится на анализе, планировании и создании сводных ответов — то есть на компонентах, которые помогают ассистенту понимать запросы и принимать решения. Модель будет размещаться на серверах Apple Private Cloud Compute, что гарантирует изоляцию пользовательских данных от инфраструктуры Google. Apple уже подготовила выделенное оборудование для этих задач.

По словам Марка Гурмана, партнёрство не будет широко рекламироваться: Apple рассматривает Google скорее как закулисного технологического партнёра, в отличие от более публичной сделки по Safari, где Google стала поисковиком по умолчанию.

Кто еще платит Google за искусственный интеллект?

Apple — не единственная компания, использующая Gemini для интеграции ИИ-функций. Сервисом уже пользуются Snap и несколько других корпораций через платформу Google Vertex AI. Для Apple же этот шаг стал признанием отставания в развитии ИИ и сигналом готовности полагаться на внешние технологии, чтобы сократить розрив.

При этом в компании подчёркивают, что Gemini — временное решение. В параллельном направлении Apple разрабатывает собственную облачную модель с триллионом параметров, запуск которой планируется для внутренних приложений уже в следующем году.