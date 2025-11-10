Apple платитиме Google $1 млрд на рік за доступ до ШІ10.11.25
Apple планує витрачати до 1 млрд. доларів на рік на використання штучного інтелекту Google для оновленої версії голосового помічника Siri. За даними Bloomberg, йдеться про надпотужну модель з 1,2 трлн параметрів, яка значно перевершує за можливостями власні рішення Apple. Угода знаходиться “на фінальній стадії”.
Навіщо Apple доступ до ШІ на мільярд
Про наміри створити «розумну Siri» у компанії говорять уже давно. Раніше Apple тестувала продукти інших розробників, включаючи ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, але в результаті вибір ліг на Google.
Спеціальна ШІ-система Google стане серйозним кроком уперед у порівнянні з поточними моделями Apple. Наприклад, для хмарної версії Apple Intelligence компанія використовує модель лише на 150 млрд параметрів. Нововведення має значно підвищити продуктивність, покращити розуміння контексту та здатність обробляти складні завдання.
Внутрішньо проект отримав назву Glenwood. За його реалізацію відповідають розробник Vision Pro Майк Роквелл та керівник програмного забезпечення Крейг Федерігі. Реліз оновленої Siri очікується навесні 2026 разом з виходом iOS 26.4. Робоче кодове ім’я помічника Linwood.
Як працює Siri з ШІ
Деякі функції Siri продовжать працювати на власних моделях Apple, а Google Gemini зосередиться на аналізі, плануванні та створенні зведених відповідей, тобто на компонентах, які допомагають асистенту розуміти запити та приймати рішення. Модель буде розміщуватися на серверах Apple Private Cloud Compute, що гарантує ізоляцію даних користувача від інфраструктури Google. Apple вже підготувала виділене обладнання цих завдань.
За словами Марка Гурмана, партнерство не буде широко рекламуватися: Apple розглядає Google швидше як закулісного технологічного партнера, на відміну від більш публічної угоди щодо Safari, де Google стала пошуковою системою за умовчанням.
Хто ще платить Google за ШІ?
Apple – не єдина компанія, яка використовує Gemini для інтеграції ШІ-функцій. Сервісом вже користуються Snap та кілька інших корпорацій через платформу Google Vertex AI. Для Apple цей крок став визнанням відставання в розвитку ШІ і сигналом готовності покладатися на зовнішні технології, щоб скоротити розрив.
При цьому в компанії наголошують, що Gemini — тимчасове рішення. У паралельному напрямку Apple розробляє власну хмарну модель із трильйоном параметрів, запуск якої планується для внутрішніх програм вже наступного року.
