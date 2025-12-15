Анонсировано сразу две игры Tomb Raider

На церемонии The Game Awards 2025 состоялся анонс сразу двух проектов о Ларе Крофте. Речь идет о совершенно новой игре Tomb Raider: Catalyst и переосмысленной версии первой части серии под названием Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Разработкой Tomb Raider: Catalyst занимается студия Crystal Dynamics, а издателем выступает Amazon Games. Новая часть предложит самостоятельную историю, действие которой развернется на территории Северной Индии во время масштабного мифического катаклизма. По сюжету Лара Крофт окажется в центре конфликта меж охотниками за старыми тайнами, на фоне столкновения современного мира с пробуждёнными силами прошедшего. Игра создается на Unreal Engine 5 и выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК через Steam.

Второй проект, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, представляет собой ремейк дебютной игры 1996 года с полностью обновленной графикой, геймплеем и переработанным нарративом. Над игрой работает Crystal Dynamics в сотрудничестве со студией Flying Wild Hog. Релиз запланирован на 2026 год для тех же платформ, также с использованием Unreal Engine 5.

В обеих играх Лару Крофт озвучивает Аликс Уилтон Риган, известная с участием в таких проектах, как Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 и Mass Effect 3.