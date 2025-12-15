Анонсировано сразу две игры Tomb Raider

Анонсировано сразу две игры Tomb Raider15.12.25
На церемонии The Game Awards 2025 состоялся анонс сразу двух проектов о Ларе Крофте. Речь идет о совершенно новой игре Tomb Raider: Catalyst и переосмысленной версии первой части серии под названием Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
Разработкой Tomb Raider: Catalyst занимается студия Crystal Dynamics, а издателем выступает Amazon Games. Новая часть предложит самостоятельную историю, действие которой развернется на территории Северной Индии во время масштабного мифического катаклизма. По сюжету Лара Крофт окажется в центре конфликта меж охотниками за старыми тайнами, на фоне столкновения современного мира с пробуждёнными силами прошедшего. Игра создается на Unreal Engine 5 и выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК через Steam.
Второй проект, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, представляет собой ремейк дебютной игры 1996 года с полностью обновленной графикой, геймплеем и переработанным нарративом. Над игрой работает Crystal Dynamics в сотрудничестве со студией Flying Wild Hog. Релиз запланирован на 2026 год для тех же платформ, также с использованием Unreal Engine 5.
В обеих играх Лару Крофт озвучивает Аликс Уилтон Риган, известная с участием в таких проектах, как Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 и Mass Effect 3. Оба анонса очерчивают различные подходы к развитию франшизы: другая игра расширяет вселенную новой историей, одна игра расширяет вселенную новой историей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатой коробки скоростей Driving Force Shifter.
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider игры
На церемонии The Game Awards 2025 состоялся анонс сразу двух проектов о Ларе Крофте. Речь идет о совершенно новой игре Tomb Raider: Catalyst
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб игры
Creative Assembly официально анонсировала Total War: WARHAMMER 40,000 — первую игру серии, действие которой разворачивается не в прошлом или фэнтезийном мире
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
Ayaneo Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
Новый ИИ OpenAI GPT-5.2 превзошел людей-экспертов в 70% задач: конец человечества близок?
Культовая мышка Razer Boomslang получила новый дизайн и функции
Итоги 2025 года Pornhub: Украина больше не в топ 15
Чем отличается профессиональная акустика от обычных колонок – LaNota
Приложения Adobe появятся прямо в ChatGPT
Электростатические наушники Stax SR-1 начали продаваться в Украине
Китай обязал производителей ставить дисплеи на павербанки
Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами